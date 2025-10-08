新宿店発、アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター VOL.319乃木坂46の5期生が登場

タワーレコード株式会社

タワーレコードでは新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.319に、10月22日（水）に『超・乃木坂スター誕生！第4巻Blu-ray BOX』を発売する乃木坂46の5期生が決定。Blu-ray BOX購入者にタワーレコード店舗ではポスターを、タワーレコード オンラインではポストカードを特典として差し上げます。

「超・乃木坂スター誕生！」は、乃木坂46の5期生が、昭和・平成から令和まで、様々な時代の歌謡曲やJ-POPなどの名曲歌唱に挑戦する番組。豪華アーティストとのコラボパフォーマンスも大きな話題となりました。

今回発売となるBlu-ray BOXには、番組の裏側に密着したメイキングや放送には入りきらなかった未公開映像、爆笑回答続出のクイズ企画「なごませスター誕生！もっと見せます！」も収録。レコードサイズのブックレットには、番組のオフショットに加え、「超・乃木坂スター誕生！LIVE」の様子も収められています。

今作の発売を記念して、タワーレコードでは「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスターを制作。キャンペーンロゴを中西アルノが描き下ろした、貴重なデザインとなっています。『超・乃木坂スター誕生！第4巻Blu-ray BOX』を購入した方に、タワーレコード店舗では「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスターを、タワーレコード オンラインでは「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポストカードを先着でプレゼントします。なお、いずれもオリジナルの特典ポストカードセットもあわせて先着でお渡しします。

■「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスタープレゼント

対象店舗：タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店

対象商品：超・乃木坂スター誕生！第4巻Blu-ray BOX

■「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポストカードプレゼント

対象店舗：タワーレコード オンライン

対象商品：超・乃木坂スター誕生！第4巻Blu-ray BOX

■オリジナル特典ポストカードセットプレゼント

対象店舗：タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini、タワーレコード オンライン含む全店

対象商品：超・乃木坂スター誕生！第4巻Blu-ray BOX

オリジナルポストカード11枚セット

※ポスターおよびポストカードは、予約者優先で先着にてプレゼントとなり、なくなり次第配布を終了します。

【商品情報】

タイトル：超・乃木坂スター誕生！第4巻Blu-ray BOX

内容：５枚組（本編２枚＋特典３枚）

価格：35,200円（税込）

品番：VPXF-72137

収録時間：本編約450分 + 特典映像