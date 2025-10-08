今注目の3P’ハイパーギターロック’バンドredmarker、待望の3rd EP『FROM DANCE FLOOR WITH LUV』配信＆CDリリース！来年2月にワンマンライブ開催決定！
東京を中心に活動するハイパーギターロックバンドredmarkerは、バンド結成1年目にして『SUMMER SONIC 2023』に出演を果たし、昨年にはSiM主催のDEAD POP FESTiVAL 2024のO.A出演権を賭けたO-WESTでのライブにも最終4組として出演。今年2月に行われた1stワンマンライブはチケットソールドアウトを果たし、今勢い加速中のロックバンドである。
そんな彼らの約2年ぶりとなる新しいEP『FROM DANCE FLOOR WITH LUV』が本日配信＆CDリリースとなった。CD盤はタワーレコードオンライン、タワーレコード渋谷店、那覇店、ライブ会場物販にて取り扱い開始。
先日代官山SPASE ODDにて開催されたEPリリースパーティ『FEEL LIKE VIVID RED PARTY 2025』は大盛況を遂げ、来年2026年2月22日(日)には彼らのホームである渋谷 CYCLONEにて、ワンマンライブ“22”の開催が発表となり熱狂を遂げた。それに伴い新しいアーティスト写真も公開となった。
本作は、既存曲「star」「度肝」「with luv」に加え、新たに書き下ろされた楽曲を収録した全6曲入りの作品。ダンスフロアから生まれた衝動を凝縮し、彼らの現在地と未来を提示する一枚となっている。
新曲はUKポップスの洒脱さや洋楽的エッセンスを巧みに取り入れ、日本語詞へと昇華させたキャッチーかつ華やかなサウンドは、redmarkerならではの個性を際立たせる。
彼らが活動テーマとして掲げる“ハイパーギターロック”（＝hyperpop、ギターロック、クラブミュージックの融合）を本作で鮮烈に表現し、独自の音楽性をさらに深化させてゆく中、彼らが掲げる新たなキーワードは、タイトルにもなった “FROM DANCE FLOOR WITH LUV”。 ダンスフロアを自らのHOODと位置づけ、すべての表現に“愛”を添える姿勢を明確に示す作品に仕上がった。
「俺たちの音楽に触れたすべての人が自然と踊り出すように」――
Gt,Voいっ太の、その純粋な願いを燃料に鳴らされる楽曲群は、現代の音楽シーンに新たな風を吹き込み、聴く者の鼓動を強く揺さぶる一枚となった。
また、10月11日(土)には、観覧無料でタワーレコード渋谷店6F TOWER VINYL SHIBUYAにて発売記念アコースティックミニライブ＆初のサイン会が決定している。
【リリース情報】
redmarker 3rd EP 『FROM DANCE FLOOR WITH LUV』
2025.10.8 RELEASE NOW ON SALE!
https://orcd.co/redmarker_wdfwl
収録曲:
M1.All I need is my friends.
M2.star
M3.fly!!
M4.度肝
M5.with luv
M6.grassland
CDはタワーレコードオンライン、タワーレコード渋谷店、那覇店、ライブ会場物販にて取り扱い開始。
http://tower.jp/item/7109935
＊タワーレコード渋谷店、那覇店、オンラインにてCDをご購入してくれた方に、先着でオリジナルステッカーをプレゼント
＊タワーレコード渋谷店では限定特典として缶バッチもプレゼント
＊なくなり次第終了となりますのでご了承ください
【イベント情報】
●2025年10月11日（土）@ タワーレコード渋谷店6F TOWER VINYL SHIBUYA START
redmarker 3rd EP 『FROM DANCE FLOOR WITH LUV』
発売記念アコースティックミニライブ＆サイン会
19:00～
タワーレコード渋谷店イベント詳細はこちら
https://towershibuya.jp/2025/09/26/219886
●2026年2月22日 (日) @ 渋谷 CYCLONE
redmarker presents
ONE MAN SHOW“22”
OPEN 18:30 / START 19:00
ADV \3000 / DOOR \4000
TICKET
https://t.livepocket.jp/e/redmarker22
入場順１.ライブ会場手売りチケット ２.livepocket
■redmarker(レッドマーカー)
2022年5月に結成された3Pハイパーギターロックバンド。
メンバー全員22歳。いっ太(Gt.Vo)、斗夢(Ba.)、上原サネトモ(Dr.)
HIPHOPやギターロック、グランジなどに影響を受けつつ現代のバンドシーンを意識したサウンドで、ライブハウスからクラブイベントまで精力的に活動中。
『SUMMER SONIC 2023』のOAへの出演をきっかけに話題のサーキットイベントに引っ張りだこの中、昨年にはキャリア初となる10曲入り1stフルアルバムをリリース。今年2月に行われた初ワンマンライブはソールドアウトさせ今勢い急加速中のロックバンド。
＜X＞
https://x.com/redmarker14
＜Instagram＞
https://www.instagram.com/redmarker522/
＜Youtube＞
https://www.youtube.com/channel/UC4LfYBq-nlX4oG-I6j0cugQ
https://www.tiktok.com/@redmarker522
アー写：Leo Kosaka @leomoment_
ライブ写真：YUYA KOIZUMI @zig_zag__2004_02_15