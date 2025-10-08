【最新曲】テレ東系列『おはスタ』×2.5次元アイドルグループ「すとぷり」るぅとプロデュース「イロドリステップ」おはキッズ×るぅとによる２種類のアニメーションMVが本日16時より同時公開！

株式会社小学館集英社プロダクション

2025年10月1日(水)『おはスタ』生放送にて、おはキッズによるパフォーマンスと共に発表された「イロドリステップ」は、“僕たちの世界はまだまだ広い！”をコンセプトに2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の黄色担当るぅとが楽曲をプロデュース。夢に向かって進む子ども達を応援する力強い爽やかな曲となっています。

この度、フルサイズ楽曲のデジタル配信がスタートすると共に『おはスタ』おはキッズVer.と「すとぷり」るぅとVer.のMVが完成！ おはキッズ・るぅとが共にお互いのMVに登場し合う瞬間もあり、最後まで見逃せない映像となっています！

両MVは2025年10月8日(水)16:00に、各YouTube公式チャンネル「おはスタチャンネル」と「るぅとちゃんねる【すとぷり】」で同時公開となります。

≪「おはスタ」おはキッズVer.≫

おはスタチャンネル：https://www.youtube.com/@ohastchannel/featured(https://www.youtube.com/@ohastchannel/featured)

≪「すとぷり」るぅとVer.≫

るぅとちゃんねる【すとぷり】：https://www.youtube.com/@root_stpr(https://www.youtube.com/@root_stpr)

アニメーションMVに続き、『イロドリステップ』レコーディング密着の様子や実写MVを公開予定！

今後の展開にもご注目ください！

【MV情報】

タイトル：「イロドリステップ」

作詞：るぅと×TOKU

作曲：るぅと×松

編曲：松

Movie：たんしお

Illust：春夏

▼「イロドリステップ」絶賛配信中！

おはキッズver. https://nex-tone.link/A00202122

るぅとver.https://stpr.lnk.to/Root_A_Step_in_Color_fullsize



▼おはスタ×るぅと(すとぷり)コラボ楽曲・第1弾「ファーストステップ」

おはキッズ初パフォーマンス▶ https://00m.in/MDAMt(https://00m.in/MDAMt)

アニメーションMVに関して ▶ https://x.gd/q8JBc(https://x.gd/q8JBc)

左上から：宮本琉成（りゅうせい）安保心結（ここな）五十嵐翔和（とあ）原寧々（ねね）森島律斗（りつと）【おはキッズ】とは

2024年度から誕生した、現在中学２年生・3年生で構成される5人組の番組レギュラー。

それぞれが特技や大きな夢を持ち、

小学生の皆さんを毎朝応援しています！

【おはスタ】概要

放送29年目を迎えた、視聴者参加型の朝の小学生向け番組。

世界で一番、小学生へ向けて生放送をお届けしています！

「学校で流行っているものって？」「こんな最新情報知ってる？」

話題のゲーム、ホビー、アニメなど見逃せない最新情報を発信したり小学生からの疑問・質問への解決を手助けしたり！

豪華ゲストも迎え、賑やかでフレッシュに！

これからもみんなの朝を スーパーハイテンションで盛り上げます！

タイトル：おはスタ

放 送 局 ：テレ東系列6局ネット

放送日時：毎週月曜～金曜 あさ７時５分から7時30分放送中！

出 演 ：スバにぃ(木村昴)・おはキッズ ほか

【製作】テレビ東京、テレビ東京制作

【制作協力】小学館集英社プロダクション

【公式ＨＰ】http://www.ohast.jp/