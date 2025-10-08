レイブレーサー 30周年！「RIDGE RACER NIGHT2025」開催決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、爽快なドリフトとサンプリングを活かしたテクノミュージックが特長のレースゲーム「リッジレーサー」のDJイベント「RIDGE RACER NIGHT 2025」を2026年2月21日（土）に開催します。

2025年度は、ゲームの稼働から30周年を迎えたアーケードゲーム「リッジレーサー」シリーズの3作目「レイブレーサー」をテーマに、前回のイベントを超える総勢10名のDJのパフォーマンスをお届けします。

リッジレーサーサウンドの魅力を楽しむことができる最高の記念パーティーを是非お楽しみください。

■イベント名

RIDGE RACER NIGHT 2025

■会場

T2 SHINJUKU

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-1-1 カレイドビル7F https://t2-shinjuku.com/

■開催日

2026年2月21日(土)

■開催時間

開場：12:30

開演：14:30

■出演（予定）

DJ

Sampling Masters MEGA [SuperSweep]

Sampling Masters AYA [SuperSweep]

sanodg [DETUNE]

J99

Hiroshi Okubo [BNRI]

Yuu Miyake

Ryo Watanabe [BNSI]

Sho Okada [BNSI]

開場～開演前

Junichi Funada [BNSI]

永瀬麗子（協力 株式会社バンダイナムコ研究所）

VJ

KAZUMiX [1st-impact]

DeLPi

■チケット

入場チケット（特典CD＆RRN2025Tシャツ付） \16,500（税込）

入場チケット（特典CD付） \9,900（税込）※未就学児入場不可

※特典CD、RRN2025Tシャツはイベント当日、入場時にお渡し予定です。

※18歳以上入場可能

※本会場はワンドリンク制となり、ご入場時に別途ドリンク代として800円(税込)が必要となります。

※全チケット オールスタンディングでの観覧となります。

■入場チケット付属RRN2025Tシャツ

本イベントロゴ（シルバー）が映えるTシャツです。

■入場チケット付属特典CD情報

CDタイトル：「RIDGE RACER NIGHT 2025 SPECIAL DJ REMIX」

※デザインは仮のものです。

収録曲：

TRACK01「DJ Mixed by Sampling Masters MEGA」

TRACK02「DJ Mixed by Sampling Masters AYA」

収録時間 約60分（予定）

※CD名、収録内容、仕様、デザインは予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■チケット情報

最速先行

Live Pocket 受付URL https://t.livepocket.jp/e/rrn2025

受付期間 2025年10月8日(水)12:00～11月3日(月)23:59

当落発表 11月6日(木)

入金期間 11月6日(木)～11月12日（水）

枚数制限 お一人様につき４枚まで

【チケットお申し込みに関するお問い合わせ先】

https://t.livepocket.jp/help/faq

主催 株式会社バンダイナムコエンターテインメント

制作 株式会社スーパースィープ 株式会社アブストリームクリエイション

協賛 株式会社ハムスター

協力 株式会社バンダイナムコ研究所

告知動画はこちら！

■RIDGE RACER NIGHT 2025公式グッズ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=j2wqJMZoVXw ]

アソビストアで受注販売開始！

イベント開催前にいち早くお手元にお届けします。事前受注を是非ご利用ください。

受注期間 2025年10月8日（水）～12月14日（日）23時59分まで

お届け 2026年2月上旬予定

商品販売サイト：https://shop.asobistore.jp/category/ridgeracer_2025

●RIDGE RACER NIGHT 2025公式タオル 3,960円（税込）

イベントロゴを大きく配置したタオルです。サイズ約830ｘ340mm

●RIDGE RACER NIGHT 2025公式メタルキーホルダー 2,200円（税込）

黒字にシルバーのイベントロゴが輝くメタルキーホルダーです。

サイズ約20ｘ60mm

●レイブレーサー パーカー （サイズＭ、L XL XXＬ） 9,900円（税込）

レイブレーサー30周年記念パーカーです。

■レイブレーサー30th記念CD発売決定!!

SweepRecordよりレイブレーサー30周年記念CDの発売が決定！

●レイブレーサーリミックス

-30th ANNIV. SOUNDS- (仮)

予約開始時期：2025年11月（予定）

発売時期：2026年2月(予定)

詳細は後日HPにてお知らせします。

https://sweeprecord.com/

■RIDGE RACER NIGHT 2025 公式サイト：

https://shop.asobistore.jp/feature/pacman_officialstore/topics/rrn2025/

■公演に関するお問い合わせ

https://bnfaq.channel.or.jp/title/3330