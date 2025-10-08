レイブレーサー 30周年！「RIDGE RACER NIGHT2025」開催決定！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、爽快なドリフトとサンプリングを活かしたテクノミュージックが特長のレースゲーム「リッジレーサー」のDJイベント「RIDGE RACER NIGHT 2025」を2026年2月21日（土）に開催します。
2025年度は、ゲームの稼働から30周年を迎えたアーケードゲーム「リッジレーサー」シリーズの3作目「レイブレーサー」をテーマに、前回のイベントを超える総勢10名のDJのパフォーマンスをお届けします。
リッジレーサーサウンドの魅力を楽しむことができる最高の記念パーティーを是非お楽しみください。
■イベント名
RIDGE RACER NIGHT 2025
■会場
T2 SHINJUKU
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-1-1 カレイドビル7F https://t2-shinjuku.com/
■開催日
2026年2月21日(土)
■開催時間
開場：12:30
開演：14:30
■出演（予定）
DJ
Sampling Masters MEGA [SuperSweep]
Sampling Masters AYA [SuperSweep]
sanodg [DETUNE]
J99
Hiroshi Okubo [BNRI]
Yuu Miyake
Ryo Watanabe [BNSI]
Sho Okada [BNSI]
開場～開演前
Junichi Funada [BNSI]
永瀬麗子（協力 株式会社バンダイナムコ研究所）
VJ
KAZUMiX [1st-impact]
DeLPi
■チケット
入場チケット（特典CD＆RRN2025Tシャツ付） \16,500（税込）
入場チケット（特典CD付） \9,900（税込）※未就学児入場不可
※特典CD、RRN2025Tシャツはイベント当日、入場時にお渡し予定です。
※18歳以上入場可能
※本会場はワンドリンク制となり、ご入場時に別途ドリンク代として800円(税込)が必要となります。
※全チケット オールスタンディングでの観覧となります。
■入場チケット付属RRN2025Tシャツ
本イベントロゴ（シルバー）が映えるTシャツです。
■入場チケット付属特典CD情報
CDタイトル：「RIDGE RACER NIGHT 2025 SPECIAL DJ REMIX」
※デザインは仮のものです。
収録曲：
TRACK01「DJ Mixed by Sampling Masters MEGA」
TRACK02「DJ Mixed by Sampling Masters AYA」
収録時間 約60分（予定）
※CD名、収録内容、仕様、デザインは予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■チケット情報
最速先行
Live Pocket 受付URL https://t.livepocket.jp/e/rrn2025
受付期間 2025年10月8日(水)12:00～11月3日(月)23:59
当落発表 11月6日(木)
入金期間 11月6日(木)～11月12日（水）
枚数制限 お一人様につき４枚まで
【チケットお申し込みに関するお問い合わせ先】
https://t.livepocket.jp/help/faq
主催 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
制作 株式会社スーパースィープ 株式会社アブストリームクリエイション
協賛 株式会社ハムスター
協力 株式会社バンダイナムコ研究所
告知動画はこちら！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=j2wqJMZoVXw ]
■RIDGE RACER NIGHT 2025公式グッズ
アソビストアで受注販売開始！
イベント開催前にいち早くお手元にお届けします。事前受注を是非ご利用ください。
受注期間 2025年10月8日（水）～12月14日（日）23時59分まで
お届け 2026年2月上旬予定
商品販売サイト：https://shop.asobistore.jp/category/ridgeracer_2025
●RIDGE RACER NIGHT 2025公式タオル 3,960円（税込）
イベントロゴを大きく配置したタオルです。サイズ約830ｘ340mm
●RIDGE RACER NIGHT 2025公式メタルキーホルダー 2,200円（税込）
黒字にシルバーのイベントロゴが輝くメタルキーホルダーです。
サイズ約20ｘ60mm
●レイブレーサー パーカー （サイズＭ、L XL XXＬ） 9,900円（税込）
レイブレーサー30周年記念パーカーです。
■レイブレーサー30th記念CD発売決定!!
SweepRecordよりレイブレーサー30周年記念CDの発売が決定！
●レイブレーサーリミックス
-30th ANNIV. SOUNDS- (仮)
予約開始時期：2025年11月（予定）
発売時期：2026年2月(予定)
詳細は後日HPにてお知らせします。
https://sweeprecord.com/
■RIDGE RACER NIGHT 2025 公式サイト：
https://shop.asobistore.jp/feature/pacman_officialstore/topics/rrn2025/
■公演に関するお問い合わせ
https://bnfaq.channel.or.jp/title/3330