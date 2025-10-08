レイブレーサー 30周年！「RIDGE RACER NIGHT2025」開催決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、爽快なドリフトとサンプリングを活かしたテクノミュージックが特長のレースゲーム「リッジレーサー」のDJイベント「RIDGE RACER NIGHT 2025」を2026年2月21日（土）に開催します。



2025年度は、ゲームの稼働から30周年を迎えたアーケードゲーム「リッジレーサー」シリーズの3作目「レイブレーサー」をテーマに、前回のイベントを超える総勢10名のDJのパフォーマンスをお届けします。


リッジレーサーサウンドの魅力を楽しむことができる最高の記念パーティーを是非お楽しみください。



■イベント名


RIDGE RACER NIGHT 2025



■会場


T2 SHINJUKU
〒160-0023　東京都新宿区西新宿7-1-1　カレイドビル7F　https://t2-shinjuku.com/


■開催日


2026年2月21日(土)


■開催時間


開場：12:30


開演：14:30


■出演（予定）


DJ


Sampling Masters MEGA [SuperSweep]


Sampling Masters AYA [SuperSweep]


sanodg [DETUNE]


J99


Hiroshi Okubo [BNRI]


Yuu Miyake


Ryo Watanabe [BNSI]


Sho Okada [BNSI]



開場～開演前


Junichi Funada [BNSI]


永瀬麗子（協力　株式会社バンダイナムコ研究所）



VJ


KAZUMiX [1st-impact]


DeLPi



■チケット


入場チケット（特典CD＆RRN2025Tシャツ付）　\16,500（税込）


入場チケット（特典CD付）　\9,900（税込）※未就学児入場不可


※特典CD、RRN2025Tシャツはイベント当日、入場時にお渡し予定です。


※18歳以上入場可能


※本会場はワンドリンク制となり、ご入場時に別途ドリンク代として800円(税込)が必要となります。


※全チケット オールスタンディングでの観覧となります。




■入場チケット付属RRN2025Tシャツ


本イベントロゴ（シルバー）が映えるTシャツです。






■入場チケット付属特典CD情報


CDタイトル：「RIDGE RACER NIGHT 2025 SPECIAL DJ REMIX」


※デザインは仮のものです。


収録曲：


TRACK01「DJ Mixed by Sampling Masters MEGA」


TRACK02「DJ Mixed by Sampling Masters AYA」


収録時間　約60分（予定）


※CD名、収録内容、仕様、デザインは予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。





■チケット情報


最速先行　


Live Pocket　受付URL https://t.livepocket.jp/e/rrn2025　


受付期間　2025年10月8日(水)12:00～11月3日(月)23:59


当落発表　11月6日(木)


入金期間　11月6日(木)～11月12日（水）


枚数制限　お一人様につき４枚まで　



【チケットお申し込みに関するお問い合わせ先】


https://t.livepocket.jp/help/faq



主催　株式会社バンダイナムコエンターテインメント


制作　株式会社スーパースィープ　株式会社アブストリームクリエイション


協賛　株式会社ハムスター


協力　株式会社バンダイナムコ研究所



告知動画はこちら！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=j2wqJMZoVXw ]

■RIDGE RACER NIGHT 2025公式グッズ　


アソビストアで受注販売開始！


イベント開催前にいち早くお手元にお届けします。事前受注を是非ご利用ください。



受注期間　2025年10月8日（水）～12月14日（日）23時59分まで


お届け　2026年2月上旬予定


商品販売サイト：https://shop.asobistore.jp/category/ridgeracer_2025



●RIDGE RACER NIGHT 2025公式タオル　3,960円（税込）


イベントロゴを大きく配置したタオルです。サイズ約830ｘ340mm






●RIDGE RACER NIGHT 2025公式メタルキーホルダー　2,200円（税込）


黒字にシルバーのイベントロゴが輝くメタルキーホルダーです。


サイズ約20ｘ60mm






●レイブレーサー　パーカー　（サイズＭ、L　XL　XXＬ）　9,900円（税込）


レイブレーサー30周年記念パーカーです。





■レイブレーサー30th記念CD発売決定!!


SweepRecordよりレイブレーサー30周年記念CDの発売が決定！




●レイブレーサーリミックス


-30th ANNIV. SOUNDS- (仮)


予約開始時期：2025年11月（予定）


発売時期：2026年2月(予定)


詳細は後日HPにてお知らせします。


https://sweeprecord.com/





■RIDGE RACER NIGHT 2025　公式サイト：


https://shop.asobistore.jp/feature/pacman_officialstore/topics/rrn2025/



■公演に関するお問い合わせ


https://bnfaq.channel.or.jp/title/3330