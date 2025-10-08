『リネージュ』『リネージュM』『リネージュW』『Journey of Monarch - 君主の道』とファンタジー武器屋「タクミアーマリー」とのスペシャルコラボが実現！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

『リネージュ』『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』『ブレイドアンドソウル』などのPC向けオンラインゲームをサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役：林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、ファンタジー武器屋「タクミアーマリー」とのコラボキャンペーン開催をお知らせします。

■ファンタジー武器屋「タクミアーマリー」 × Lineageシリーズ コラボキャンペーン

【開催期間】

2025年10月11日(金) ～ 2025年10月26日(日) まで

【開催場所】

AKIBAカルチャーズZONE 4階

(住所：東京都千代田区外神田1丁目7-6)

【概要】

イベント期間中、ファンタジー武器屋「タクミアーマリー」秋葉原ポップアップショップを中心拠点として、「Lineage」シリーズとの様々なコラボイベントやキャンペーンを開催します。関東では初となる「1/1スケール 真冥王の執行剣」特別展示も予定しています。関東近郊にお住まいの方は、ぜひこの機会に同店にお立ち寄りください。

≪イベント特設サイト≫

https://events.ncsoft.jp/b25/10_l1_lm_lw_jom_armory/



【開催イベント紹介(一部抜粋)】

■イベント01：「真冥王の執行剣」特別展示

2024年2～3月「リネージュW×佐賀県」コラボレーションにおいて、九州佐賀国際空港にて展示した1/1サイズ「真冥王の執行剣」がついに関東地域でも見られます！

圧倒的な質感とスケール感をその目で是非ご確認ください！

■イベント02：「リアル武器のオークション」に参加しよう！

イベント開催を記念して、1/2(75cm)サイズの「真冥王の執行剣」が、ファンタジー武器屋「タクミアーマリー」の手によって新たに生まれます。この世界に1つだけの特別武器をオークション形式で特別販売します！店内設置のオークションボックスで入札を行い、イベント最終日に入札を締め切った後、最終価格と購入者を決定します。

（※オークション開催期間、詳細な入札方式などは店内でご案内します）

「タクミアーマリー」渾身の1本となる希少な武器となりますので、この機会に是非チャレンジください！

※購入者には「君主のマント(特製ブランケット)」も特別にプレゼントします

■イベント03：「商品購入でプレゼント」

期間中、「武器屋」秋葉原店の商品を一定額以上購入いただくと、1回あたりの購入総額に応じて

アイテムクーポンカードや限定グッズを先着順でプレゼントします(各プレゼントはなくなり次第、終了します)

■イベント04：「がちゃがちゃ」にリネージュグッズが登場

期間中、「武器屋」秋葉原店に設置されている「がちゃがちゃ」(1回500円)に、特製「クラスシンボル アクリルキーホルダー」が数量限定で登場します。

ノーマル5種類、シークレット1種類を含む全6種類のラインナップで展開し、さらに、シークレットを当てた方には「君主のマント(特製ブランケット)」を贈呈します。

▼キーホルダー全6種(いずれか1つがランダムで出現します[シークレットシンボルは超低確率で出現します])

■同時封入「ゲームアイテムクーポン」について

「がちゃがちゃ」カプセルの中には「リネージュ」と「リネージュM」でのみ使えるクーポンアイテムコードが記載された「ミニブック」が1個につき1枚封入しており、記載されたアイテムコードは、クラスシンボル絵柄との関連性はなく、所定の確率でランダムに封入しています。

何が出現するかはアイテムクーポンコードを入力することで確認できます。

「がちゃがちゃ」を回して、グッズとアイテムのW運試しに参加しましょう！

▽ゲームアイテム出現リスト（リネージュ/リネージュM限定）

それ以外にもコラボイベント、キャンペーンを予定しています。この機会に奇跡のスペシャルコラボをご体験ください。

コラボレーションの詳細は特設サイトをご確認ください。

≪ファンタジー武器屋「タクミアーマリー」 × Lineageシリーズ コラボキャンペーンの詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/10_l1_lm_lw_jom_armory/

■ファンタジー武器屋「タクミアーマリー」とは

TAKUMIARMORY（タクミアーマリー）は、プラスチック加工会社「（株）匠工芸」のファンタジー武器屋です。 プラスチック加工会社ならではの技術やデザイン力を活かし、想像の世界の造形物をカタチにし、世界中にワクワクの輪を広げることを使命としています。魂を込めたファンタジー武器造形を作っています。

https://takumiarmory.com/

■エヌシージャパンについて

http://www.ncjapan.co.jp/

2001年9月に設立されたNCSOFT Corporationの日本法人。

日本国内で「MMORPG」というジャンルの草分け的存在の『リネージュ』をはじめ、『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』『ブレイドアンドソウル』を提供中。

さらに、2019年にはスマートフォン向けMMORPG『リネージュM』のサービスを開始し、以降『雀龍門M』『リネージュ2M』『リネージュW』、『ブレイドアンドソウル2』、『護縁』をリリースし、2024年11月に「Journey of Monarch - 君主の道」を、12月に「運任せの召喚士」をリリースしました。

