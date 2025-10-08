＜　デタリキZ 特別防衛局隊員の日常　＞『シュガーコンフリクト×デタリキZ』コラボ開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、PC（ブラウザ版）/DMM GAMESストア（android向けアプリ）/ PC(DMM GAME PLAYER版)/iOSアプリ/Google Playアプリで配信中のフル3D美少女RPG『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常（以下デタリキ）』にて、『シュガーコンフリクト』コラボ企画を10/9(木) 0時より開催することをお知らせいたします。

【シュガーコンフリクト×デタリキZ】コラボ概要

▼開催期間：2025/10/9(木) 0時 ~ 10/29(水) 11時59分

1) シュガーコンフリクトコラボ記念ガチャ-第1部-

：ココアクッキー＆エンゼルケーキが登場！

2) 【甘夢！スイーツ好きとスイーツたち】すごろくイベント

：イベントでコットン(SSRジャマー)や、たくさんのジェムGET！

3）シュガーコンフリクトコラボ記念ログインボーナス

：合計3000ジェムプレゼントのコラボ記念の特別ログボ！

4）まだ間に合う シュガーコンフリクトコラボ記念 カウントダウンシリアルコード

：シュガコンコラボガチャ無料10連チケット＋1000ジェムプレゼント！

▼シュガーコンフリクトコラボ記念ガチャ-第1部 期間: 10/9日(木)0:00 ～ 10/22日(水)11:59

【シュガーコンフリクトコラボ記念ガチャ-第1部】登場：ココアクッキー

【シュガーコンフリクトコラボ記念ガチャ-第1部】登場：エンゼルケーキ

▼甘夢！スイーツ好きとスイーツたち すごろくイベント 期間: 10/9 (木)0:00 ～ 10/22 (水)11:59

■こちらからゲームをプレイ！

https://play.games.dmm.com/game/detarikiz(https://play.games.dmm.com/game/detarikiz)

【デタリキZ 公式サイト】

https://dmmcn.detarikiz.com/detarikiz.html(https://dmmcn.detarikiz.com/detarikiz.html)

【デタリキZ DMM GAMES版ゲームページ】

http://games.dmm.com/detail/detarikiz/(http://games.dmm.com/detail/detarikiz/)

【デタリキZ 公式X】

https://x.com/Detariki(https://x.com/Detariki)

■「シュガーコンフリクト」公式

https://dmg.sugarconflict.com/(https://dmg.sugarconflict.com/)

【シュガーコンフリクト公式X】

https://x.com/sugar_conflict(https://x.com/sugar_conflict)

■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」とは

「空からパンツが降ってきた！？」

本ゲームはDMM GAMESのPC/Android/DMM GAME PLAYERで展開中のフル3Dで描かれる本格RPGです。宇宙からやってきた謎の生命体を処理する「特別防衛局の新米班長」として、個性的な班員達と任務をこなしていく中、宇宙規模で起こる様々な事件に巻き込まれていきます。班員達はジャマーと呼ばれる召喚獣を召喚することで戦います。班員とジャマーを育成し、無数の組み合わせを武器に自分だけの最強編成を作り上げましょう！お着替えでは360°回転カメラで急接近したり下から覗いたり、様々な楽しみ方ができます。原作に長谷見沙貴氏、キャラクターデザインに神崎かるな氏、健やか牛乳氏を迎えた、進化した3Dグラフィックゲームを堪能しましょう！！



▼プロモーションムービー公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cUPmQcQuzEw ]

▼製品概要

タイトル：デタリキZ 特別防衛局隊員の日常

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／DMM GAMESストア／DMM GAME PLAYER

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。