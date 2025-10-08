『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0』事前登録者数1万人突破！
CTW株式会社は、G123にて配信予定の最新作『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0』にて、事前登録者数1万人を突破したことをお知らせします。
1万人突破記念！豪華報酬プレゼント決定！
事前登録1万人達成報酬として、正式サービス開始時にガチャ10回分のアイテム「普通補給箱キー×10」を全プレイヤーに配布いたします。事前登録は、引き続き受付中です。
■事前登録方法：
・公式LINEの友達追加で登録：https://lin.ee/h0DLKc7
・公式Xのフォローで登録：https://x.com/HOTD_ZeroJP
・ゲーム公式ページにて登録：https://s.g123.jp/yyc3spku
■事前登録の達成報酬
1万人 普通補給箱キー×10
3万人 普通補給箱キー×10 高級補給箱キー×10
5万人 普通補給箱キー×10 高級補給箱キー×10 毒島冴子(スキン：くノ一)
限定描き下ろしイラストがもらえるキャンペーン開催！
事前登録1万人突破を記念して「描き下ろしイラストプレゼントキャンペーン」を実施中です。
参加方法は、ゲーム公式LINEを友だち登録するだけ。ぜひ奮ってご参加ください。
■参加方法：
Step1：ゲーム公式LINEと友だち登録
Step2：キーワード [ zizen1 ] をメッセージ送信
Step3：表示されるキャラクター一覧から欲しいキャラを選択
Step4：限定描き下ろしイラストを獲得！
【スマホの方限定】今すぐ獲得する：https://line.me/R/oaMessage/@431gqymq/?zizen1
▲コチラから友だち登録を行なうと、すぐにキーワードの送信ができます。
■開催期間：
本日～正式サービス開始まで
基本情報
■ゲーム基本情報
ゲームタイトル：学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD DAY 0
ジャンル：サバイバルタワーディフェンス
価格：無料 (ゲーム内アイテム課金制)
対応言語(予定)：日本語、英語、繁体字、韓国語
■『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』とは？
原作：佐藤大輔×原作・作画：佐藤ショウジによる人気漫画のアニメ化作品。
藤美学園は、たった一人の侵入者-<奴ら>によって地獄の坩堝と化した！
<奴ら>は人を襲い、喰らい、新たなる<奴ら>を生みだし学園を席巻。
悪魔の世界と化した学園内で、小室孝と幼馴染の宮本麗、親友の井豪永は、一時避難する。
しかし、麗をかばい<奴ら>に噛まれた永は<奴ら>と化してしまう・・・・
残された二人は、他の生き残り、級友の高城沙耶、平野コータ、剣道部主将・毒島冴子、校医の鞠川静香と合流。
学園を脱出する決意を固める！彼らに生きのびる術はあるのか！？
■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？
スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。
公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja
■CTW株式会社について
NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。
社名 ： CTW株式会社
所在地 ： 〒106-0032
東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー
代表者 ： 佐々木 龍一
設立 ： 2013年8月
資本金 ： 1億円
事業内容： プラットフォーム事業
URL ： https://ctw.inc/
