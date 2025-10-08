【高島屋】今年は「平日クリスマス」。事前に受け取れる冷凍配送ケーキや、置くだけで食卓が華やぐ赤・ピンク色の「映えケーキ」に注目！完売必至の限定ケーキ、お手頃価格が嬉しいミニサイズケーキなど豊富に！

株式会社高島屋

高島屋のクリスマスケーキは、今年も国内外の一流パティシエたちが腕をふるった珠玉のラインアップ。今年は12月24日（水）・25日（木）が「平日クリスマス」であることから、クリスマスの過ごし方が多様化するとみられ、クリスマス当日に店頭で受けとる生ケーキだけでなく、事前（クリスマス前）に配送で受け取ってご自身の好きなタイミングに食べられる「冷凍ケーキ」の需要が高まると予想されます。また、冷凍ケーキは、クリスマス当日だけでなく、日持ちがすることから年末年始に食べるといった新たなニーズも生まれ、昨年は大幅にご注文数が増加しました。

またケーキの種類も、お酒を使わずお子さまやご家族みんなで楽しめるケーキのほか、大人同士で楽しめる味やフォルムがユニークなケーキや、少人数やおひとり様でも食べきりやすいミニサイズのケーキなど、百貨店ならではの豊富なバリエーションをご用意し、クリスマスケーキの多様なニーズにお応えしてまいります。

「2025 高島屋クリスマスケーキ」関東カタログ掲載商品ご予約について

※店頭受取日は12月24日（水）・25日（木）

◆高島屋 関東店舗：10月15日（水）から受付開始

日本橋・新宿・玉川・横浜・大宮・柏・高崎店にて承り・お渡し

◆高島屋オンラインストア：10月15日（水）午前10時～12月12日（金）午前10時

※カタログ掲載品以外の店頭受取商品はご予約承り中～12月12日（金）午前10時まで

※一部商品は12月20日（土）午前10時までご予約を承ります。

■置くだけで食卓が華やぐ、「赤」「ピンク」の映えるケーキが充実！

デジタルカタログ（関東版）はこちら :https://www.takashimaya.co.jp/base/st/store/special/christmas_cake/kanto/book/?utm_source=ec&utm_medium=caketop&utm_campaign=christmascake#target/page_no=1店頭でのご注文についてはこちら :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/christmas/600661/オンラインストア掲載品一覧はこちら :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/christmas/1050000118/?utm_source=prtimes&utm_medium=web&utm_campaign=christmas_cake12月12日（金）午前10時まで公開

〈レタンプリュス〉【高島屋限定】

ルミヌー（直径約15cm）6,264円

バニラとオレンジのムースに、苺と木苺のジュレとクリームを重ねた華やかなケーキ。香り高いベリー入りのショコラ生地が、軽やかな甘みを引き立てます。

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは店頭のみ。

〈ピエール・エルメ・パリ〉【高島屋限定】

エトワース イスパハン（直径約15cm）7,560円

ローズ風味のパウンドケーキやクリーム、ライチ入りフランボワーズのコンポートなどを重ねて、七芒星をかたどったアントルメ。メゾンを象徴するイスパハンがローズやライチ、フランボワーズの香りとともに祝祭の気分を彩ります。

※お酒不使用

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは店頭のみ。

■高島屋初登場のクリスマスケーキ！バイヤー注目のパティスリー

〈ポムルージュ〉

モロ（直径約14cm）6,264円

コンクールで高い評価を得た、バニラとオレンジのムースケーキ。濃厚なバニラの甘味に、ジュレやサブレ生地の食感、オレンジの酸味が重なり合い、華やかで奥行きある味わいに仕上げました。

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは店頭のみ。

〈Bis〉【高島屋限定】

Noēl Bijoux（ノエル ビジュー）（直径約15cm）6,501円

フランボワーズ×ブラックベリー×チョコレートの華やかな組み合わせでクリスマスらしさを表現。ゴージャスな宝石型に仕上げました。ほんのりと紅茶が香るエレガントな味わいです。

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは店頭のみ。

〈モリ ヨシダ〉【高島屋限定】

Jardin de Noel（ジャルダン ド ノエル）

（約17×7.5×高さ4cm）5,800円

シチリア産ピスタチオの濃厚なムースリーヌとラズベリーのガナッシュを、香ばしいビスキュイでサンド。甘酸っぱいコンフィチュールを添えた、贅沢なマリアージュをどうぞ。

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは店頭のみ。

■味わいや、フォルムがユニーク！いつもと違ったクリスマスケーキを楽しみたい方へのおすすめ

〈パティスリーハヤトヤマダ〉【高島屋限定】

ベリートンプソン（直径約12cm）5,801円

オーストラリア生まれの伝統菓子“レミントン”をベースに、クロテッドバニラクリームと苺で華やかにアレンジ。ベリーのチョコソースを染み込ませたスポンジに、軽やかな食感のドライココナッツをあしらいました。

※お酒不使用

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは店頭のみ。

〈パティスリー キョウヘイ ミカミ〉【高島屋限定】

黒雛（くろひな）（直径約14cm）11,501円

黒ビール香るビターなメレンゲを土台に、茨城県産和栗クリーム、エクアドル産ショコラクリームと薔薇で華やかに飾ったモンブラン。加賀棒茶や芳ばしく焼きしめた林檎で香り豊かに仕上げました。

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは店頭のみ。

■お手頃価格も嬉しい。少人数や、おひとり様に嬉しいミニサイズケーキ

〈ショコラトリー ＆ バー ロンポワン〉

絵本のビッシュ・ド・ノエル（約9.5×9×高さ9cm）3,402円

ふわふわでしっとり、さらにもっちりした食感のスフレショコラに、カカオの個性が際立つ軽快なチョコレートクリームを合わせました。まるで絵本の1ページを切り抜いたような世界観に仕上げた、王道のケーキです。

※お酒不使用

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは店頭のみ。

〈パティスリーショコラトリーシャンドワゾー〉

ピスターシュフリュイルージュ（約8×11×高さ5.3cm）2,501円

香ばしく焼きあげたタルトの土台に、ふわっと軽めのピスタチオのムースとフランボワーズのムースを組み合わせました。

※お酒不使用

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは店頭のみ。

そのほか【高島屋オンラインストア】では、オンラインストアでご注文を承り、「店舗で受け取れる」クリスマスケーキを豊富にラインアップ。詳しくは、以下からご覧いただけます。

※カタログ掲載商品は10/15（水）午前10時からご予約を承ります。

■今年は「平日クリスマス」、事前に配送受け取りができる冷凍ケーキにも注目！

詳しくはこちら（オンラインストア） :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/christmas/1000000793/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=christmas

※お届け日は、12/20（土）～24（水）からご指定いただけます。

〈トシ・ヨロイヅカ〉

ノエル・キャラメルバナンヌ（直径約12cm）

5,501円（送料込み・冷凍便）

チョコレートに好相性のキャラメルとバナナを重ね、濃厚に仕上げたケーキ。コーヒーとココナッツのアクセントが、ショコラの味わいを引き立てます。

※解凍時間：冷蔵で約8時間

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは配送のみ。

〈モンサンクレール〉

ブルアネージュ（直径約12cm）

6,501円（送料込み・冷凍便）

甘みが強くほのかな苦みと酸味が特徴のピンクグレープフルーツと相性の良いフロマージュのマリアージュ。見た目の華やかさとバランスのとれた味わいをご堪能ください。

※お酒不使用

※解凍時間：冷蔵で約7～8時間

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは配送のみ。

■高島屋オンラインストアでは、期間中最大約190種類の配送ケーキを販売！

※以下の商品はオンラインストアのみの承りとなります。店頭でのお取り扱いはございません。

〈ユーレカケーキ〉

ピスタチオショコラのクリスマスツリーケーキ（直径約12cm・高さ約15cm）

6,480円（送料込み・冷凍便）

ピスタチオクリームにチョコレートケーキとフランボワーズムースを重ねたクリスマスツリー型のケーキ。チョコレートやアラザン、クッキーなどオーナメントを添えて、大切な人と一緒にデコレーションをお楽しみいただけます。

※ご注文の承りはオンラインストアにて。お渡しは配送のみ。

※お届け期間：12月16日（火）～25日（木）

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002411571&sub_cd=001&utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=christmas

〈ブラックパリ〉

CROWN SHORT CAKE（直径約12cm）

4,320円（送料別・冷凍便）

〈ブラックパリ〉が手掛ける「BLVCK CROWN CAKE」は、黒の美学を極めたインパクト大の真っ黒ショートケーキ。飾りも中のスポンジも黒で仕上げたこだわりよう。切り分けるといちごの赤が見える、モードでラグジュアリーなオールブラックケーキです。

※ご注文の承りはオンラインストアにて。お渡しは配送のみ。

※お届け期間：12月16日（火）～25日(木）

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002411352&sub_cd=001&utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=christmas

〈ディーズチーズ〉

クリスマスチーズケーキコレクション

3,643円（送料別・冷凍便）

名古屋で大人気のチーズケーキ専門店〈D’s Cheese／ディーズチーズ〉。人気のレアチーズ、ベークドチーズにくわえ、この時期限定のチーズケーキ4種をクリスマス限定仕様でお届け。食べやすいミニサイズの大きさでお届けをいたします。

※ご注文の承りはオンラインストアにて。お渡しは配送のみ。

※お届け期間：12月2日(火)～25日(木)

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002411433&sub_cd=001&utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=christmas

そのほか【高島屋オンラインストア】では、「配送で受け取れる」クリスマスケーキを豊富にラインアップ。詳しくは以下からご覧いただけます。

■クリスマスまでのワクワク感を楽しめるアドベントカレンダー

詳しくはこちら（オンラインストア） :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/christmas/1000000802/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=christmas

〈ル・ショコラ・デ・フランセ〉

LCDF フレンチクリスマス カウントダウンカレンダー 228g（箱：約50×35×高さ3.5cm）16,200円（送料別）

クリスマス仕様のフランス名所をえがいた特大アドベントカレンダー。遊び心あふれるデザインと21種類のチョコレートで心躍るカウントダウンをお届けします。

※お酒不使用

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは店頭のみ

〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉

カレンダー パリ エテルネル（箱：約40.5×40.5×高さ3.7cm）13,932円（送料別・冷蔵便）

光り輝く街「パリ」が生み出すアートやデザインとチョコレートが織りなす心奪われる魅惑のコレクションです。

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは店頭のみ

〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉

カランドリエ・ド・ラヴァン（箱：約54.5×25.3×高さ3.2cm）11,880円（送料別）

トナカイや白熊、カカオの実が描かれた箱の中に、大きなツリーをかたどったショコラや、工房で仕立てたプラリネが詰まったショコラなど、24種のクリエイションが楽しめるカランドリエです。

※お酒不使用

※ご注文の承りは店頭・オンラインストアにて。お渡しは店頭のみ

そのほか【高島屋オンラインストア】では、アドベントカレンダーを豊富にラインアップ。詳しくは以下からご覧いただけます。

詳しくはこちら（オンラインストア） :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/christmas/1000005264/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=christmas

【高島屋オンラインストアのご紹介】

「高島屋オンラインストア」では、クリスマスケーキやスイーツ、オードブル、アドベントカレンダー、クリスマスのインテリア、おすすめプレゼントまで、ホリデーシーズンを彩るアイテムを多彩にご紹介いたします。

※商品により、送料・販売期間・お届け日・お届け地域等が異なります。詳しくは高島屋オンラインストア商品詳細ページをご覧ください。

詳しくはこちら :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/christmas/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=christmas12/20（土）午前10時まで公開

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

※表示の価格・内容・取り扱い店舗は、2025年10月8日（水）現在のものです。