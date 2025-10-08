DKSHジャパン、Great Place to Work(R)「働きがいのある会社」2025年版に認定

DKSHジャパン株式会社

DKSHジャパン株式会社*（本社：東京都港区、代表取締役社長：淺田智史）は、このたび初めて「Great Place to Work(R)（働きがいのある会社）」の認定を取得しました。本認定は、従業員の高い満足度や、企業文化・リーダーシップへの信頼を反映したものです。今回の認定により、DKSHジャパンは、Great Place to Work(R)の認定を受けた他のDKSHマーケットと肩を並べることとなり、今後も従業員一人ひとりが安心して活躍できる職場環境づくりに努めてまいります。

DKSHジャパンは、マーケットエクスパンションサービスの主要なサービス提供企業として、信頼・協働・長期的な人材育成を基盤とした職場文化の構築に取り組んでいます。Great Place to Work(R)の認定プログラムは、優れた職場文化を特定し、称えるための信頼の高い認定制度として広く知られています。

今回の認定は、従業員を対象とした匿名アンケートと包括的な審査の結果に基づくもので、職場文化の多様な側面--信頼関係、リーダーシップ、チームワークなど--が評価されました。この結果は、従業員一人ひとりが尊重され、支え合いながら成長できる職場環境づくりに向けたDKSHジャパンの継続的な取り組みを示しています。

さらに、2025年にはDKSHは世界の15の主要マーケット（2025年4月時点）において「Great Place to Work(R)（働きがいのある会社）」の認定を取得しており、DKSHジャパンもこの成果に加わりました。本認定は、DKSHが「従業員こそ最大の資産である」という信念を持ち、ポジティブで包摂的な職場環境の構築が、持続可能な成功の鍵であることを裏付けるものです。

*本認定は、DKSHジャパン株式会社だけでなく、DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン株式会社にも適用されており、組織全体に共通する職場文化や価値観が評価された結果です。

日本におけるDKSH 代表取締役社長 林 靖夫のコメント

DKSHでは、強固な職場文化は制度や方針だけでなく、互いの尊重、率直なコミュニケーション、そして共通の目的意識に支えられてこそ築かれると考えています。今回の認定は、日々の業務に取り組むチーム一人ひとりの姿勢と、私たちが共有する価値観の表れです。これを励みに、今後も従業員の声に耳を傾け、学び、共に成長できる職場づくりに取り組んでまいります。

DKSH について

DKSHは、160年以上にわたり、ヘルスケア事業部門、消費財事業部門、生産資材事業部門、テクノロジー事業部門を通じて、アジアを中心に世界中に企業の成長を支えてきました。マーケットエクスパンションサービスのリーディングカンパニーとして、調達、マーケットインサイト、マーケティング・販売、eコマース、流通、アフターサービスなど幅広いサービスを提供し、「人々の生活を豊かにする」という企業使命を実現しています。また、DKSHは国連グローバル・コンパクト（United Nations Global Compact）に加盟しており、責任あるビジネス運営の原則を遵守しています。スイスのSIX証券取引所に上場しているDKSHは、現在36のマーケットで28,060人のスペシャリストを擁しており、2024年には売上高111億スイスフランを達成しました。

