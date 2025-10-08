ナガイレーベン株式会社

創業110周年を迎えた医療用白衣メーカー ナガイレーベン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：澤登 一郎）は、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現に向けた取り組みの一環として、東京電力エナジーパートナー株式会社が提供する「グリーンベーシックプラン」を2025年10月より本社ビルに導入します。これにより本社ビルでは従来のソーラー発電に加え、東京電力エナジーパートナーズ株式会社から供給される電力の一部が再生可能エネルギー由来となります。

また、当社の秋田物流センター及び子会社であるナガイ白衣工業株式会社では東北電力株式会社が提供する「よりそう、再エネ電気」を2025年9月に導入し、使用電力の一部を再生可能エネルギー由来の電力に切り替えました。

ナガイレーベングループは、医療・介護・福祉分野におけるユニフォームの製造・販売を通じて社会に貢献する企業として、環境保全への責任を果たすべく今後も持続可能なエネルギーの活用の強化に取り組んでまいります。

