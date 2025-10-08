Lifestyle＆Beautyブランド「AHRES」。超浸透を叶える※¹独自の「ポンパーX機能(TM)」を搭載した導入液がうるおいを引き込む力をさらにパワーアップして新登場！

◆AHRESの美容理論◆

土壌美容「生きる肌土壌を育てる」

肌を“ 土壌”としてとらえた独自の美容理論。水はけ・水もちの良い構造をもち、多様な微生物がバランスよく存在していることが、いきいきとした植物が育つ豊かな大地の条件。

わたしたちの健康も、多くの異なる種類の微生物と共生しているからこそ。肌常在菌の多様性とバランスを保ち、うるおいをサポートする肌環境を整えるスキンケアを目指します。

ブースト ポンパー X

2025年10月29日（水）国内先行発売

2025年11月27日（木）本格発売

ブースト ポンパー X

Boost Pomper X

香り ＃Soilbeat

心が躍動するシトラスウッディの精油ブレンド/

ジンジャー、レモングラス、ヒノキ

60mL（約3ヶ月分） /7,150円（税込）

超浸透を叶える※¹独自の「ポンパーX機能(TM)」を搭載した導入液

スキンケアの効果を感じなくなってきた肌への新たな一手。うるおいを引き込みやすい肌に整える二層式導入液。いつものお手入れにプラスすることで、肌の油水分を補い保ち、次に使う化粧水の超浸透※¹をサポート。肌本来のツヤを引き出し、しなやかな肌へ。

1. 肌のうるおいゲートをつくる「 ポンパーX機能(TM)」搭載

次に使う化粧水のうるおいや美容液成分を、ポンプのように引き込む、「ポンパーX機能(TM)」。スクワランオイル※²がごわついた肌を柔らかく整え、海洋深層水※³が角質の隅々へ。化粧水の超浸透※¹をサポートする「うるおいゲート」を作り、素早くうるおいをキャッチして肌へ引き込みます。

2. 心地良さを追求してたどり着いた黄金比率

より良い使い心地と肌へのやさしさにこだわり、油層の組成を徹底追及。皮脂成分に近いスクワランオイル※²をはじめ、圧倒的な感触のよさを持つトマトシードオイル※⁴、その他マカデミアやオリーブ果実のオイル※⁵などをブレンドしました。水層には、人体のミネラルバランスに近いといわれる「海洋深層水※³」を採用。研究を重ねて辿り着いたブレンドオイルと海洋深層水※³の黄金比率でべたつきなく肌になじみ、「ポンパーX機能(TM)」の力を引き出します。

◆配合成分◆

■基剤・・・・スクワラン、海水

■保湿剤・・・サッカロミセス /酒粕エキス発酵液、カキ葉エキス、α- グルカンオリゴサッカリド、

アスペルギルス培養物

■エモリエント剤・・・オリーブ果実油、マカデミア種子油、コメヌカ油、トマト種子油

■賦香・・・・ベルガモット果実油、レモン果皮油、オレンジ油、グレープフルーツ果皮油、レモング

ラス油、ショウガ根油、ヒノキ油、セイヨウアカマツ葉油、ベチベル根油、ジャスミン

油

石油系界面活性剤フリー/ パラベンフリー/ 鉱物油フリー/合成香料フリー/ 合成着色料フリー

使用方法：

よく振ってからご使用ください。

洗顔後すぐに2～3滴を顔になじませ、その後化粧水をご使用ください。

※１顔全体に均一に使用することで、角質層のすみずみまで浸透すること ※２スクワラン（エモリエント成分）※３海水（保湿成分）※４トマト種子油（エモリエント成分）※５マカデミア種子油、オリーブ果実油（どちらもエモリエント）※６肌常在菌の多様性とバランスを保ち、水分を蓄える力を持つ肌を育むことを目指したアーレスのスキンケアコンセプト※７天然由来の保湿成分であるサッカロミセス/ 酒粕エキス発酵液、α- グルカンオリゴサッカリド、アスペルギルス培養物、カキ葉エキスを配合した処方のこと※８サッカロミセス/ 酒粕エキス発酵液（保湿成分）

バイオファンク ウルトラクリーム

2025年10月29日（水）国内先行発売

2026年 1月30日（金）本格発売

バイオファンク ウルトラクリーム

Biofunc Ultra Cream

香り ＃Relinity

心を解きほぐすフローラルの精油ブレンド/

イランイラン、ラベンダー、ダマスクローズ

50g /10,450円（税込）

うるおいパックのような、リュクスな密着クリーム

なテクスチャーのクリームを。肌がゆらぎやすく、毛穴が目立ってきたと感じ始めたら、エイジングケア※²を始めるサイン。乾燥によりごわつく肌やくすみがちな肌にWアプローチで、ハリ感のあるシルクのようなツヤ肌へ。

1. エイジングサイン※¹に、Wのアプローチで先手ケア

乾燥しがちな肌やくすみ、涙状毛穴などのエイジングサイン※²に。多糖類を含むコンブのエキス※³や、睡眠不足や紫外線などによる乾燥でストレスを感じる肌をうるおすクチナシのエキス※⁴など、植物保湿成分が角質のすみずみまでうるおいを届けます。さらに肌との親和性がよいマカデミアナッツオイル※⁵などのエモリエント成分が肌を乾燥から守り、うるおいをとどめます。うるおいをめぐらせ、とどめるWの保湿ケアで乾燥などの肌トラブルをケアします。

2. 肌にピタッと密着。安心感のあるリュクスなテクスチャー

厚みのあるリュクスなテクスチャーが、肌に伸ばすとなめらかに広がり肌にピタッと密着。うるおいパックのように顔全体を包み込んだら、寝ている間の乾燥による外的ダメージから徹底ガード。ふっくらとした満ち足りた肌は、翌朝鏡を見るのが楽しみに。

◆ブーストポンパーXとバイオファンクウルトラクリーム パワーアップ共通成分◆

3. 肌の土壌バランスを整える「バイオファンク」処方

肌常在菌の多様性とバランスを保ち、水分を蓄える力を持つ肌を育むアーレスの「土壌美容※⁶」を叶えるために採用したのは、プロバイオティクス（微生物）の働きにより作りだされた「ポストバイオティクス」、常在菌の住みやすいハリとうるおいのある肌に整える「プレバイオティクス」・「フィトアドバンス」を組み合わせたバイオファンク処方※⁷。 キーとなるのは、長時間熟成させた酒粕をさらに発酵させたポストバイオティクス成分「二段仕立て熟成発酵液(TM)※⁸ 」。角質のすみずみまで浸透し、

肌をうるおすプレバイオティクス成分としても働きます。熟成＋発酵の二段仕立てにより、リン脂質、ペプチド、ビタミン、アミノ酸などを含む580種もの熟成発酵由来成分が確認できました。

熟成と発酵を繰り返して産まれた神秘の雫「二段仕立て熟成発酵液(TM)」※⁴も配合

わたしたちの健康を守っている肌常在菌のために、AHRESが着目したのは「菌」のパワー。

プロバイオティクス「菌」の代謝産物（発酵物）＝ポストバイオティクスを取り込むことで、肌常在菌の住処である肌環境を整え、肌土壌を育むと考えています。

プロバイオティクス「菌」の代謝産物（発酵物）＝ポストバイオティクスを効率よく取り込むため

に、日本古来の発酵技術の代表格である『酒粕』に着目し、AHRES独自の製法を追求しました。

麹菌、酵母の発酵パワーにより産みだされたプロバイオティクス食材『酒粕』にはペプチド、アミノ酸、ミネラル、ビタミンが含まれます。多種多様な肌常在菌の住む角質に、これら酒粕の含有成分を

より多く浸透させるため、長い時間と研究を重ね、たどり着いたのが熟成と発酵を繰り返した「二段

仕立て熟成発酵液(TM)」※⁴ なのです。

「二段仕立て熟成発酵液(TM)」※⁴ とは

一段. 熟成

酒粕には、多くの栄養素が豊富に含まれますが、酵素と環境（湿度・温度・時間）が働くと、タンパク質の分解がすすみ、うま味成分であるアミノ酸が増加します。1年、5年、10年…と大切に寝かせることで、タンパク質はさらに分解され、熟成が進むごとに香りも色も、深く濃く変化していきます。

熊澤酒造 粕工房

★AHRESでは、明治5年の創業以来、150年間ひたむきに日本酒を作り続けてこられた熊澤酒造で造りだされた酒粕を使用。お酒を造るだけではなく、人が集い、酒を酌み交わし、何かが生まれる“場”を大事にされている酒造です。

熊澤酒造の粕工房にて、AHRESの為に長期間大切に育てていただいた希少な熟成酒粕です。

熊澤酒造 https://kumazawa.jp/

二段. 発酵

熟成により成分の分解が進んだ酒粕に残る多くの成分のさらなる分解を促すため、超高圧処理にてエキス化。さらにそのエキスを、選び抜いた菌（酵母）と富士山麓の自然の恵みを十分に生かした水を用いて発酵しました。

熟成＋発酵の二段仕立てにより多種多様になった成分は、角質のすみずみまで浸透し、肌をうるおす美容液成分として働きます。

貴重な熟成酒粕を、微生物の力と最新の設備で時間をかけて発酵させたことで、580種類以上の成分が詰まったアーレス独自成分「二段仕立て発酵液(TM)」※⁴ が完成しました。

◆配合成分◆

■基剤・・・・海水

■保湿剤・・・サッカロミセス/ 酒粕エキス発酵液、カキ葉エキス、α- グルカンオリゴサッカリド、

アスペルギルス培養物、クチナシ果実エキス、キハダ樹皮エキス、ビワ葉エキス、ミツ

イシコンブエキス

■エモリエント剤・・・マカデミア種子油、コメヌカ油、野菜油

■賦香・・・ オレンジ油、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、ニュウコウジュ油、パルマロー

ザ油、イランイラン花油、セイヨウアカマツ葉油、ダマスクバラ花油

石油系界面活性剤フリー/ パラベンフリー/ 鉱物油フリー合成香料フリー/ 合成着色料フリー

使用方法：

化粧水や乳液で肌を整えたあと、手のひらでクリームを温めてから、

適量（パール粒大）を顔全体にハンドプレスしてなじませます。

※１年齢に応じたお手入れのこと ※２乾燥、ハリ・ツヤのなさ ※３ミツイシコンブエキス

（保湿成分）※４クチナシ果実エキス（保湿成分） ※５マカデミア種子油（エモリエント成分）

※６肌常在菌の多様性とバランスを保ち、水分を蓄える力を持つ肌を育むことを目指した

アーレスのスキンケアコンセプト ※７天然由来の保湿成分であるサッカロミセス/ 酒粕エ

キス発酵液、α- グルカンオリゴサッカリド、アスペルギルス培養物、カキ葉エキスを配合

した処方のこと ※8サッカロミセス/ 酒粕エキス発酵液（保湿成分）

