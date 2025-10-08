株式会社晴れる屋、公式オンラインショップにサイト内検索サービス「ユニサーチ」を導入

ユニバーサルナレッジ株式会社

ECサイト向け次世代AIサイト内検索エンジンを開発・運用するユニバーサルナレッジ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、2025年9月30日より、株式会社晴れる屋（本社：東京都新宿区）が運営するMTG通販サイト『晴れる屋』に、当社のECサイト内検索ユニサーチを導入したことをお知らせいたします。

MTG通販サイト『晴れる屋』

https://www.hareruyamtg.com/ja/(https://www.hareruyamtg.com/ja/)

株式会社晴れる屋は、「誰もがカードゲームを楽しめる世界を作ること」をミッションに掲げ、トレーディングカードゲーム（TCG）の単一タイトル専門店を、マジック：ザ・ギャザリング、ポケモンカードゲーム、デュエル・マスターズにて展開しています。通販事業に加え、日本全国に『晴れる屋』の実店舗を展開しており、すべての店舗で無料プレイスペースを提供し、TCGの普及とプレイヤーコミュニティの形成に貢献されています。

MTG通販サイト『晴れる屋』は、Wizards of the Coastが運営する『マジック：ザ・ギャザリング（MTG）』の専門通販サイトで、日本最大級の品揃えを誇ります。シングルカードからブースターパック、サプライ品まで幅広く取り扱っています。サイトでは最新セットから古い絶版カードまで購入可能で、クレジットカード、コンビニ決済、代引きなど多様な決済方法に対応。また、15時までの入金確認で即日発送される迅速な対応も特徴です。実店舗での受け取りサービスも提供しており、オンラインとリアルの両面からMTGプレイヤーのニーズに応えています。

企業情報

ユニサーチ導入機能・サービス実例

- 会社名：株式会社晴れる屋- 本社所在地：東京都新宿区高田馬場3-12-2 OCビル3階- コーポレートサイト：https://corp.hareruyamtg.com/ユニサーチ導入で、お客様にさらなる快適な購買体験を提供

ユニサーチは、お客様の購買行動や商品データをAIが学習することで、最新の「売れ筋商品」を予測するAI検索エンジンです。最新のトレンドを検索結果に反映させることが可能となり、お客様は「今」求められている商品をより効率的に、そして楽しく見つけられるようになります。また、検索キーワードの多様な表記ゆれをAIが自動で認識し、最適な検索結果を提示します。キーワードマッチング率を大幅に改善し、「探したい商品が見つからない」というお客様のストレスを解消します。

MTG通販サイト『晴れる屋』：キーワード検索結果例日英それぞれで最適な検索体験を実現

ユニサーチは、各言語で検索されるキーワードや、それに対応する売れ筋データ、購買行動を個別に学習します。これにより、同じ商品でも、言語（文化圏）ごとの特性に応じた「最適な検索結果」を実現します。多言語対応やグローバル展開を行うECサイトにおいて、ユーザーの利便性が飛躍的に向上します。

MTG通販サイト『晴れる屋』：英語・日本語キーワード検索結果例ユーザーの検索意図を予測する検索サジェストAI

「マジック：ザ・ギャザリング」など、カード名、能力名、セット名といった固有の文字列が多い商品の検索は、ユーザーとってキーワード入力が大きな負担となります。ユニサーチの検索サジェストは、単なる文字一致ではなく、過去の購買行動やトレンドデータを深く学習したAIが、ユーザーの「検索したいキーワード」を予測。検索窓に文字を入力するたびに、関連性の高い最適なキーワードを瞬時にリアルタイムで提案します。また、検索したキーワードを記憶し表示するパーソナライズ機能も搭載し、ユーザー一人ひとりに合わせたスムーズでストレスのない検索体験を実現します。

ユニサーチついて

MTG通販サイト『晴れる屋』：検索サジェスト・履歴サジェスト例

ECサイト内検索を「ユニサーチ」に変更することで、トレンドを自動的に反映する検索結果に変わるため、快適なショッピング体験をお客様に提供できるようになります。今後も「ユニサーチ」の多言語対応を強化し、国内外のお客様にシームレスでストレスのない購買環境を提供することで、導入企業のグローバルビジネスを強力にサポートしてまいります。

ユニバーサルナレッジについて

ユニバーサルナレッジは「知識やデータを分かち合う」をミッションに掲げ、分かち合いを大切にしています。「人と人」「人とデータ」をつなげ、人と話すように簡単に使える検索を提供して参ります。

会社名 ： ユニバーサルナレッジ株式会社

所在地 ： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-24-16 カルチェ恵比寿301

代表者 ： 代表取締役 井上俊一

事業内容：

- ECサイト向けサイト内検索「ユニサーチ」の開発・運営- ECサイト向け検索サジェスト「ユニサジェスト」の開発・運営

ユニサーチの実績：

- 月間APIリクエスト数：35億3,000万回- 月間利用者数：9,000万人- 月間購買金額：677億円

コーポレートサイト：https://universal-knowledge.co.jp/

サービスサイト：https://unisearch.jp/

お問合せ：contact@universal-knowledge.jp