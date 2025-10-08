話題の子供服「b.+A branshes by AYA KANEKO」新作コレクション登場｜金子綾が手掛ける洗練デザイン
ブランシェス株式会社 (本社：大阪府吹田市、代表取締役社長 泉 憲利)が展開する子供服ブランド「ブランシェス」は、2025年秋冬シーズンに向けて、人気スタイリスト金子綾がプロデュースする「b.+A branshes by AYA KANEKO」(以下b.＋A）の新作コレクションを発表。「一年中着られる服がもっとあればいいのに」「男の子も女の子も関係なく着られる服が欲しい」という声に応えるべく誕生した本コレクションは、“シーズンレス＆ジェンダーレス”が魅力。今回は、b.＋A初のニットやアウターも登場。全国のブランシェス店舗および公式オンラインショップにて販売いたします。
●販売スケジュール
公式オンラインショップ（先行）・・・2025年10月14日（火）11:00販売予定
ブランシェス店舗・・・2025年10月20日（月）より順次販売予定
※Brショップは除く
●b.+A branshes by AYA KANEKO特設ページ
https://www.branshes.com/shop/e/ebplusa4/
【b.＋A】2025秋冬コレクション
●b.＋A初のニットアイテム
「普段も着られて特別な日にも映えるニット」 を目指してデザインしたドット柄ジャガードニットシリーズ。2児の母でもある金子綾が、実際に子どもが着ることを想像しながらやさしい肌触りで心地よい生地感にもこだわりました。
ニットカーディガン
価格：\3,740（税込）
カラー：杢グレー・ブラック
ニットスカート
価格：\2,640（税込）
カラー：杢グレー・ブラック
・BABY
ニットカーディガン
価格：\3,190（税込）
カラー：杢グレー・ブラック
ニットブルマ
価格\2,640（税込）
カラー：杢グレー・ブラック
ニット帽
価格：\1,760（税込）
カラー：杢グレー・ブラック
●b.＋A初のアウター
ユニセックスでおすすめの中綿アウター。ファスナー仕様で着脱もラクに。丸襟で程よいボリューム感があり、子どもが着やすいよう暑すぎない中綿の厚みにこだわりました。
中綿コート
価格：\6,490（税込）
カラー：ネイビー・ミックス
●その他ラインナップ
襟付き長袖Tシャツ
価格：2,310円（税込）
カラー：オフホワイト・ブラック
チュール付け襟
価格：1,430円（税込）
カラー：オフホワイト・ブラック
裏毛トレーナー
価格：3,190円（税込）
カラー：ドット柄・チェック柄
カーブパンツ
価格：3,630円（税込）
カラー：ドット柄・チェック柄
リボン付きトレーナー
価格：3,190円（税込）
カラー：オフホワイト・ブラック
バルーンスカート
価格：3,190円（税込）
カラー：シルバー・ブラック
スタイリスト金子綾
スタイリスト 金子綾 1979 年生まれ。
『VERY』や『Oggi』といったファッション誌をはじめ、YouTube、ブランドのコラボレーション&ディレクションなど、活動の幅は多岐にわたる。プライベートでは2人の女の子のママであり、次女の出産を機に出版した『妊婦本。自分らしくいつもどおり』(光文社)など著書も多数。Instagramのフォロワー数は22万人を超える。
【instagram】＠ayaaa0707(https://www.instagram.com/ayaaa0707/)
【YouTube】@aya_kaneko(https://www.youtube.com/@aya_kaneko)
金子綾が初めてキッズレーベルをプロデュースすることになりました【branshes/ブランシェス】
b.+A branshes by AYA KANEKO概要
レーベル名：b.+A branshes by AYA KANEKO
（ビー ドット プラス エー ブランシェス バイ アヤ カネコ）
略 称：b.+A（ビー ドット プラス エー）
サ イ ズ：90～150cm
価 格 ：550円～6,490円（税込）
展開店舗 ：ブランシェスショップ（一部店舗除く）、ブランシェス公式オンラインショップ、ブランシェスZOZOTOWN店、楽天市場店、Rakuten Fashion店、SHOPLIST店、マガシーク店、OIOI店
branshes（ブランシェス）
「Hug Little Senses～想い出とともに歩む服～」をコンセプトに、デザインだけでなく高い品質基準にもこだわってモノづくりをしているブランシェス。お揃いアイテムの充実や、ジェンダーレスで楽しめるユニセックスラインなど、普段着からお出かけ着まで幅広く取りそろえているキッズファッションブランド。
取り扱いサイズ70cm～150cm（一部商品～160cm）
公式オンラインショップ(https://www.branshes.com/shop/?srsltid=AfmBOor_6Muw6SOztlUEJ_IBHvMc32OFwpyCNcy9uAxGIoxL48v5Ixex)
公式Instagram(https://www.instagram.com/branshes/)