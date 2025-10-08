Vibram x SPINGLE共同開発ソール採用のシューズを発売

株式会社スピングルカンパニー

株式会社スピングルカンパニー（本社：広島県府中市、代表取締役社長：内田貴久）は、Vibramと初めて共同開発したエクスクルーシブソールを採用したスニーカーSPINGLE「SP-1307」を10月10日（金）から、全国のSPINGLE専門店、国内外シューズショップ、SPINGLE公式オンラインストアにて順次発売します。

SPINGLE「SP-1307」 左からBlack、Olive Gray、Ivoryの全3色展開

■「Connect」ライン

SPINGLEでは、2025年秋冬シーズンより未来へ向けて新たなイメージのSPINGLEを発信・提案するため、デザインテーマ「New Standard」の旗印のもと、ー付加価値を求めた挑戦ー「Connect」ラインを始動します。

■商品特長

SPINGLE 「SP-1307」は今シーズンより始動した「Connect」ラインの第一弾として発売します。

アッパーにはブランドのアイコン素材とも言える、軽量かつしなやかなカンガルーレザーを使用。シンプルな外羽根デザインのため、シュータンに箔押ししたブランドロゴ、サイドに施したSPINGLEの巻き上げソールを模したステッチがデザインのアクセントになっています。

アウトソールは、イタリアのラバーソールメーカーVibramと初の共同開発をしました。SPINGLEを象徴するNo.8アウトソールの波型意匠と、Vibramを代表するカラルマートソールの「十字」の意匠を融合したエクスクルーシブソールデザインを採用。ソールの素材には高機能コンパウンドVibram MEGAGRIPを使用。防滑性・耐久性に優れ、乾いた路面はもちろん、濡れた地面や起伏のある地形でも優れたグリップ力を発揮します。

ヒールガードにもNo.8アウトソールの意匠、アッパーのヒール部分はスエード素材に切替えてデザイン上のアクセントに。シンプルな見た目ながら細部にいたるまでこだわりが詰まったコートスニーカーです。

シュータンに施されたブランドロゴ

巻き上げソールを模したステッチ

両ブランドのソールアイコンを採用したエクスクルーシブソール

No.8ソールの波型意匠+カラルマートソールの「十字」意匠

■商品概要

Vibram × SPINGLE 共同開発ソール採用モデル

SPINGLE「SP-1307」

・アッパー：カンガルーレザー

・アウトソール：Vibram x SPINGLE exclusive sole(Vibram MEGA GRIP)

・カラー：Ivory、Black、Olive Gray

・バルカナイズ製法で生産

・サイズ：M、L、LLの3サイズ展開

・価格：29,700円（消費税込）

・発売：2025年10月10日（金）から順次 ※店舗によって異なります。

・商品ページ：https://www.spingle.jp/products/sp-1307-ivory

Ivory

Black

Olive Gray

■本件に関するお問合せ先

【消費者】 スピングルカンパニー東京企画室 TEL:03-3871-2171

【報道関係者】 スピングルカンパニー東京企画室 プレス担当：滝口

携帯電話:080-8985-5316 TEL:03-3871-2171 メール：takiguchi@spingle.jp

■SPINGLE COMPANYについて

株式会社スピングルカンパニーは、広島県府中市に本社・工場を構えるスニーカーメーカーです。株式会社ニチマンの代表取締役社長︓内田貴久が1997年に子会社として設立。2002年1月、バルカナイズ製法にこだわったレザースニーカーを発表。2024年1月よりブランドを「SPINGLE MOVE」から「SPINGLE」に変更し、自社工場にて長年培った職人の手により履き心地にこだわった個性的かつ流行に左右されない商品を作り続けています。

・HP URL：https://www.spingle.jp/(https://www.spingle.jp/)

・公式instagram：https://www.instagram.com/spingle_official/

・公式X（Twitter）：https://twitter.com/spingleofficial

・直営店instagram：https://www.instagram.com/spingle_drs/