伊藤忠商事の「MNTSQ CLM」導入が決定。日本経済新聞社発表の「法務力が高い企業」ランキング上位5社すべてがMNTSQ利用企業に

契約業務の一連のプロセスを変革するサービス「MNTSQ CLM」を提供するMNTSQ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：板谷 隆平、以下「MNTSQ」）は、日本経済新聞社が調査・発表した「法務力が高い企業」ランキングの上位5社すべてが当社サービスの利用企業となりましたことをご報告いたします。

昨年12月に日本経済新聞社が調査・発表した段階では、「法務力が高い企業」ランキングの上位5社のうち4社、上位10社のうち6社がMNTSQ利用企業でした。

しかしこの度、伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長CEO 岡藤 正広、以下「伊藤忠商事」）において「MNTSQ CLM」が採用され、同ランキング上位5社のすべてがMNTSQ利用企業となりました。

また、同ランキングの上位10社では7社が、上位20社では14社が当社サービスの利用企業となりました。

「法務力が高い企業」ランキング2024の詳細は、以下よりご覧ください。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG057TL0V01C24A2000000/

これからもMNTSQは、誰もがフェアな契約を一瞬で結ぶことができる世界を目指しサービスの開発・提供を進めてまいります。

- 日本経済新聞 弁護士ランキングについて

日本経済新聞は毎年、主要企業の法務部門や有力な弁護士にアンケート調査を行い「今年活躍した弁護士」などのランキングを発表しています。2024年は「企業法務全般（会社法）」「国際通商・経済安保」「労務」「知財」「独禁法・競争法」の5分野でランキングが作成されています。それと同時に、企業が選ぶ「頼りがいがある法律事務所」や弁護士が選ぶ「法務力が高い企業」のランキングも発表されています。

「法務力が高い企業」ランキングは、企業法務に携わる250人の有力な弁護士に聞き、200人から得た回答を集計して作成したものです。それぞれの弁護士が「法務力が高い」と思う企業を3社まで投票を行い選出されています。

ランキング詳細は日本経済新聞の記事をご覧ください。

- MNTSQについて

MNTSQ株式会社は、「すべての合意をフェアにする」ことを掲げて、創業当初から長島・大野・常松法律事務所の全面的なサポートを受けて2018年11月に設立されました。四大法律事務所の一つである長島・大野・常松法律事務所のノウハウと、契約・法務に特化した独自の機械学習との掛け合わせをコアとし、顧客の業務変革を支援します。契約の作成・審査・管理からナレッジ化までを一気通貫でサポートし、契約・法務業務を変革するサービス「MNTSQ CLM」を提供しています。

会社名：MNTSQ株式会社（モンテスキュー）

設立日：2018年11月14日

所在地：東京都中央区晴海１丁目８－１０ 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX棟 4階

代表者：板谷 隆平

URL：https://mntsq.co.jp(https://mntsq.co.jp/)