【セミナー開催】 世界戦略の新常識：成長市場「グローバルサウス」におけるオープンイノベーション戦略

スカイライト コンサルティング株式会社

スカイライト コンサルティング株式会社（東京都港区、代表取締役：羽物 俊樹、以下 スカイライト）は、2025年10月23日（木）に、世界戦略を考える上で不可欠な「グローバルサウス」をテーマに少人数制勉強会形式のセミナーを開催いたします。

近年、世界経済の新たな成長エンジンとして注目を集める「グローバルサウス」。しかし、その巨大な潜在能力を前に、「どこから手をつければいいのか」「現地のリアルなビジネス環境が分からない」といった声も少なくありません。

本セミナーは、海外展開を検討されている日本の大企業の皆様を対象としています。

マクロ的な市場全体の俯瞰から、中南米・アフリカの各地域でスタートアップ投資の最前線に立つベンチャーキャピタル（VC）による具体的な取り組み事例まで、多角的な視点から解説。単なる事例紹介に留まらず、参加企業の皆様が自社の戦略に活かせるような、解像度の高い情報をお届けすることを目指します。

少人数制の勉強会形式で、登壇者とのインタラクティブな質疑応答や、参加者同士のネットワーキングの時間も設けております。ぜひこの機会に、未来の成長市場への第一歩を踏み出しませんか。

■ 開催概要

日時 ：2025年10月23日（木）15:00～18:50 （14:30受付開始）

会場 ：スカイライトコンサルティング株式会社 セミナールーム

（東京都港区赤坂2-17-7赤坂溜池タワー12階）

地図 https://maps.app.goo.gl/9H2aku9eTyEGKMZA6

対象 ：海外展開、特にグローバルサウスでの事業展開を検討している日本企業の方

形式 ：会場参加のみ（事前申込制）

参加費 ：無料

定員 ：30名程度（1社2名様まで）

■ 登壇者

中山 充氏 B Venture Capital代表。サンパウロ在住。

早稲田大学卒業後、ベイン＆カンパニー東京支社勤務後、起業を経てスペインIEビジネススクールMBA取得。2012年よりブラジルに移住し、ベイン、サンパウロ支社を経て、ブラジル・ベンチャー・キャピタル（現：B Venture Capital）を創業。

ブラジルを中心にラテンアメリカのシードステージのスタートアップへの投資育成、日本のスタートアップ企業のラテンアメリカ進出サポートを行う。

ブラジル唯一の日本の投資家・企業向けのブラジル・ジャパン・スタートアップ・フォーラムの主催の他、公的機関とのプロジェクトを含め、日本と南米のスタートアップを繋ぐ活動多数。

寺久保 拓摩氏 UNCOVERED FUND CEO & General Partner

学生時代にバングラデシュのグラミン銀行でインターンとしてマイクロファイナンス事業に従事、金融の力で企業群を生み出すことが世の中に多くの雇用と価値をもたらすことを知り日本へ帰国。

その後2013年にサムライインキュベートへ入社し、日本・イスラエルを中心にオープンイノベーションを実施し多数のスタートアップ・大企業を支援。

2018年にアフリカへ移住しアフリカスタートアップ支援を開始。アフリカスタートアップに特化したベンチャーキャピタル「UNCOVERED FUND」を立ち上げ、現在はケニア・ナイジェリア・南アフリカをベースに活動し、2019年『アフリカ起業家が選出するVC12人』に選出。

羽物 俊樹 スカイライトコンサルティング株式会社 代表取締役

アンダーセンコンサルティング（現、アクセンチュア株式会社）を経て、2000年に仲間とともにスカイライトコンサルティング株式会社（以下、スカイライト）を設立。代表に就任。

設立以降、プロフェッショナルサービスを提供するスカイライトの経営リーダーを務めている。スカイライトでは、経営コンサルティングと並行して、ベンチャー投資や自社新規事業をグローバルに展開し、顧客企業に顕在化した経営課題の解決のみならず、広くイノベーションの実現に向けて取り組んでいる。

子会社を含む海外関連会社には、コンサルティング拠点としてのベトナムがあることに加え、ブラジルにサッカー選手育成を目指すクラブチーム運営会社、インドに3Dプリンターを活用したカスタマイズ型ジュエリーの製造販売を行う会社、ケニアにRent To Own型のバイク販売サービスを行う会社がある。2023年より上智大学応用データサイエンス学位プログラムにて非常勤嘱託教員を努める。

小川 育男 スカイライトコンサルティング株式会社 リードエキスパート

大阪大学基礎工学部生物工学科、同文学部哲学科を卒業後、電通国際情報サービス（現 電通総研）にて、システムエンジニアとしてITサービスや業務情報系システムの開発、新技術や開発手法の研究開発に従事。

スカイライトでは、事業立ち上げや事業企画のコンサルティングを実施しつつ、2007年からシード投資および投資先の事業・経営を支援。2014年頃から、世界各国を拠点にするVCと連携し、ロシア、東南アジア、欧州、アフリカ、中南米等の国外のスタートアップの調査・支援を行っている。

■ タイムテーブル・お申込み・お問い合わせ

以下よりお申し込みください。定員に達し次第、受付を締め切ります。



「世界戦略の新常識：成長市場「グローバルサウス」におけるオープンイノベーション戦略」セミナー

https://peatix.com/event/4583713/

■ 主催/問い合わせ先

スカイライト コンサルティング株式会社 セミナー事務局

メール：Seminar2025@skylight.co.jp

【スカイライトコンサルティング株式会社について】

Webサイト ：https://www.skylight.co.jp/

本社 ：東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー

代表取締役 ：羽物 俊樹 （はぶつ としき）