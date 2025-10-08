睡眠美容が叶う注目の “スーパーフード” 「タルトチェリー」の濃縮果汁を発売

AuB株式会社

腸内細菌を研究する「AuB（オーブ）（株）」（東京）は、サクランボの一種「タルトチェリー」の濃縮果汁「NIGHT CHERRY ESSENCE（ナイトチェリーエッセンス）」を2025年10月8日（水）に発売します。

タルトチェリーは今、睡眠中も“セルフケア”に充てる、“睡眠美容”を叶えるスーパーフードとして注目を集めています。

新商品は有機栽培したタルトチェリーを約5倍に濃縮し、1袋（250グラム）あたり約470粒（約1,200グラム）の果実を使用しています。甘味料や合成着色料などを一切使わない無添加です。

価格は250グラムのパウチ入りで税込3,490円です。

販売は当社EC（電子商取引）サイト「aub store（オーブ ストア）」と、通販サイト「Amazon（アマゾン）」「楽天市場」で行います。

＜商品詳細＞

有機栽培のタルトチェリー果汁を約5倍に濃縮、無添加

「タルトチェリー」は、別名「サワーチェリー」とも呼ばれ、強い酸味が特徴の「サクランボ」の一種です。

原材料には、有機JAS認証を取得した「タルトチェリー」のみを使い、約5倍（4.8倍）に濃縮しています。果汁に水や砂糖、甘味料、添加物は一切加えていません。

容量は1袋250グラムで、「タルトチェリー」約470粒（約1,200グラム分）を使用しています。1回あたり大さじ1杯強（25グラム）の飲用を推奨しており、約45粒分の「タルトチェリー」を、一度で手軽に摂ることができます。

残留農薬検査727項目すべてをクリアした厳格な基準で製造しているので、農薬のリスクが少なく、健康面・環境面においても安心です。

おやすみ前の「タルトチェリー」で夜のリズムを整える

近年、「タルトチェリー」は、おやすみ前の生活リズムを整える果物として期待されています。

一般的に、ヒトは就寝の1～2時間前に「メラトニン」というホルモンの分泌が高まることで、眠りの準備を始めます。商品もそれに合わせて取り入れることで、夜のリラックスタイムに寄り添い、翌朝の目覚めをサポートします。

飲み方は、そのまま飲んだり、水やお湯、炭酸水で希釈するだけと簡単です。濃縮タイプなのでソースとして使うこともできます。夜、ヨーグルトにかけて食べるのもおすすめです。ヨーグルトが含む乳酸菌やカルシウムは、日中よりも夜の方が効率的に腸に届くため、タルトチェリーとの相乗効果が期待できます。

※参考論文：タルトチェリージュース（プルヌス・セラスス）がメラトニン濃度と睡眠の質の向上に及ぼす影響： https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22038497/ (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22038497/)

鉄分はプルーンの約 31 倍！エイジングケアにも

「タルトチェリー」は、健康や美容への効果が期待される“スーパーフード”として注目されています。

若々しさの維持をサポートする「アントシアニン」を、一般的なサクランボより約 4.7 倍多く含むため、エイジングケア効果が期待できます。女性にとって不足しがちな「鉄分」は、プルーンの約 31 倍、ひじきの約 21 倍です。さらに、「マグネシウム」や、各種ビタミン群といった美容成分も豊富に含みます。

＜現代の睡眠事情＞

「世界一寝不足」の日本、4 人に 1 人が睡眠で休めていない自覚あり

厚労省は 25 年 9 月から診療科目に「睡眠障害」追加を議論

2021 年に公表された OECD（経済協力開発機構）の調査によると、日本人の平均睡眠時間は 7

時間 20 分余りと世界平均よりも 1 時間以上少なく、調査対象国 33 か国の中で最も短いことが分かり

ました※１。2023 年の厚労省の調査でも、睡眠で休養が取れていない人の割合は 4 人に 1 人とされており、その割合は年々増加傾向にあります※２。

厚労省は、医療機関が名乗る診療科名に「睡眠障害」を新たに追加するか議論を 2025 年 9 月か

ら始めています。診療科名の見直しの議論は 17 年ぶりです。議論を提起した日本睡眠学会は、睡眠

に不調を感じても、どの科を受診すればよいか分かりづらいと現状を訴えています※３。

「健康な腸」に棲む菌を研究、科学的根拠を武器に商品開発

AuB は、2015 年 10 月に創業した、アスリートの腸内細菌を研究する企業です。代表取締役の鈴木

啓太は、サッカーJ リーグのチーム「浦和レッドダイヤモンズ」のプロ選手（2000.1-2016.1）で、日本代表（A 代表）でも活躍した元トップアスリートです。

日ごろから運動と食事に気を遣うアスリートは、健康で理想的な腸を持つ傾向にあります。研究では、

ヒトの腸内の健康度合いは「酪酸菌の多さ」がカギを握ることを明らかにし、併せて「菌の多様性（種類の豊富さ）」が重要な役割を果たすことを確認するなど成果を残しています。

その「健康な腸」に棲む菌の種類や割合の傾向を突き止め、得た科学データを武器に、一般の人の健康に役立つ商品を世に送り出しています。商品は、研究から導いた「多種多様な菌を摂り、菌を育て、菌を守る」という独自の“腸活”メソッド「aub gut care method（AuB の正しい腸活方法）」に基づいて、開発しています。

これまでに、菌を摂るサプリメント「aub BASE(ベース)」や、摂取した菌のエサになる（＝菌を育てる）食物繊維ミックス「aub GROW(グロウ)」、「おなかの菌を守る」をコンセプトにした歯磨き粉「ORAL GEL(オーラルジェル)」などを販売しています。

