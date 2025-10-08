アジレント、空港での手荷物検査向け新製品Insight シリーズアラーム解決システムを発表

アジレント・テクノロジー株式会社

※このお知らせは、米国時間2025年9月30日にアジレント・テクノロジーズ・インクが発表したニュースリリースを、アジレント・テクノロジー株式会社が和訳・要約したものです。

＜お知らせ＞ 2025年10月8日

PRCA25-08

PRCA25030

カリフォルニア州サンタクララ、2025年9月30日

アジレント・テクノロジーズ・インク(http://www.agilent.com/) (NYSE:A) は、世界中の空港のセキュリティチェックポイントにおける安全性の向上と業務の効率化を目的とした新製品「Insight シリーズアラーム解決システム(https://www.agilent.com/en/product/molecular-spectroscopy/raman-spectroscopy/raman-aviation-security-systems/insight-series-alarm-resolution-systems)」を発表します。Insight シリーズの「Insight300M」および「InsightBLS」は、液体、エアゾール、ジェル（LAG）の検査に関する世界的な規制に適合した先進的な液体爆発物探知システム（LEDS）です。

業界屈指の低い誤警報率と高速スキャン時間を実現した Insight シリーズにより、空港の乗客の流れが加速し、業務の中断が低減され、脅威の探知精度が向上します。これらのシステムは、不透明な容器や多層素材といった複雑な障壁を通して、脅威を特定できるように設計されています。簡単なソフトウェアアップグレードで機能を進化させ、将来のニーズにも対応するソリューションであるため、規制変更の際に高コストのハードウェアに再投資する必要がありません。

アジレントの分子分光分析および真空技術部門のバイスプレジデントである Geoff Winkett は、次のように述べています。

「新しい Insight シリーズは、空港でのアラーム解決と探知能力において大きく進歩した製品です。空港パートナーにとって今後も継続して信頼できるソリューションであり、最も効率的で信頼性の高いアラーム解決ツールを提供します。」

当社のInsight システムは、CT X 線スキャナなどの機内持込手荷物用爆発物探知システムと連携して、LAG の検査を実施します。世界の規制が進化する中、Insight はその適応性の高さにより、固体や粉末を含む新たな脅威に対する最高レベルのソリューションとしての地位を確立しています。

アジレントの探知およびセキュリティビジネスのディレクターである Rob Stokes は、次のように付け加えています。

「Insight シリーズは、現在および将来の脅威を探知するように設計されています。この精度と選択性に優れた確認用技術により、セキュリティ担当者は、乗客に対する一部の制限事項を解除できる確信が得られると同時に、安全性とセキュリティにおいて高い保証を維持することができます。」

今回の発表は、2017 年の Cobalt Light Systems の買収と、Insight100 および Insight200M システムの成功の実績を基盤にして、アジレントが空港セキュリティ市場へ戦略を拡大するうえで重要な出来事となります。

また、アジレントは今回の発表に合わせて、ロンドンで開催中の International Security Expo（ISE）に出展し、セキュリティ専門家、規制当局、メディア向けに、Insight シリーズの展示とライブデモを実施します(※)。

アジレント・テクノロジーについて

アジレント・テクノロジー (NYSE:A)は、分析ラボや臨床検査室向けテクノロジーにおけるグローバルリーダーであり、当社のお客様が科学の叡智を生活と生命にもたらすのを助けるインサイトやイノベーションを提供しています。当社の機器、ソフトウェア、サービス、専門性を含む、幅広いソリューションは、お客様が抱えるきわめて困難な課題に信頼できる答えをお届けします。2024年度の売上高は 65 億1000万米ドルでした。従業員は全世界で 18,000 人となります。アジレント・テクノロジーの情報は、www.agilent.com(https://www.agilent.com/) および www.chem-agilent.com(https://www.chem-agilent.com/) でご覧ください。アジレントの最新ニュースを受信するには、Agilent Newsroom(https://www.agilent.com/about/newsroom/subscribe/)に登録してください。LinkedIn(https://www.linkedin.com/showcase/agilent-south-asia-pacific-korea-&-japan/)、Facebook(https://www.facebook.com/Agilent.Tech)でアジレントをフォローしてください。

※このプレスリリース中の「アジレント・テクノロジー」、「アジレント」、「当社」は、文脈により、「アジレント・テクノロジーズ・インク」、その日本法人や各国の法人、グループ全体を指すことがあります。

※このプレスリリースに掲載の製品はすべて試験研究用です。診断目的には利用できません。

※International Security Expo（ISE）2025はすでに閉幕しています。

＃ ＃ ＃

お客様からのお問い合わせ先：

カストマコンタクトセンタ 電話：0120-477-111

電子メール：email_japan@agilent.com