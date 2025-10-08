ターキッシュ エアラインズ、成田-イスタンブール間のフライトを増便

Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズは、2026年夏期スケジュールより、成田-イスタンブール路線の運航頻度を増やし、日本でのプレゼンスをさらに強化します。現在の週7便体制から週10便へと拡大し、より柔軟かつ利便性の高いスケジュールで成田発着の旅程でも、同日乗り継ぎが出来る目的地が大幅に増加します。

この増便により、東京発着便（成田・羽田）は合計週17便、日本全体（関西を含む）では週24便体制となり、日本市場におけるネットワークがより一層充実します。

ヨーロッパへはもちろんのこと、中東やアフリカ、中南米への渡航がさらに便利になることで、ビジネス・観光の両面で、お客様へより一層フレキシブルな旅程を提案してまいります。

今後とも、ターキッシュ エアラインズの日本市場におけるサービスのさらなる拡充にご期待ください。

- 2026年度夏期成田便スケジュール(予定)

※時刻はすべて現地時間です。

※成田線の増便を含めた2026年度夏期スケジュールの運航については、関係各国当局の許認可取得を条件とします。

※上記は、2025年10月8日現在の情報であり、運航上やその他やむを得ない理由により更新、変更されることがあります。

ターキッシュ エアラインズおよびフライトスケジュールに関する詳細については、公式サイト www.turkishairlines.comやモバイルアプリよりご確認いただけるほか、グローバルコールセンター(03)6837-2337でもお問い合わせを承ります。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、505機（乗客用と貨物用） を所有しており、世界131ヶ国355空港、国際線302路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。

ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/turkishairlines

公式LinkedIn アカウント：https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines

公式X アカウント：https://x.com/TurkishAirlines

＊2014年2月よりトルコ航空は、「ターキッシュ エアラインズ」へと名称変更しました。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エアインディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、LOTポーランド航空、ルフトハンザドイツ航空、シンセン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、TAP ポルトガル航空、ターキッシュエアラインズ、タイ国際航空、ユナイテッド航空。世界192か国、1,160か所以上の空港に1日当たり1万7800本以上のフライトが運航されています。スターアライアンスはさらに接続パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。詳しくは www.staralliance.com をご覧ください。