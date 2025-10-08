【10月15日開催：BtoCマーケティング担当者向け】Commerce 2025 for TikTok ～ 共感 × 発見のブランドマーケティング 最先端 ～ ／ マイクロアド主催カンファレンス

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎、以下 マイクロアド）は、2025年10月15日（水）に、BtoCマーケティング担当者向けに「Commerce 2025 for TikTok ～ 共感 × 発見のブランドマーケティング 最先端 ～ 」というテーマにてカンファレンスを開催します。

本カンファレンスでは、国内外のトップSNSマーケターが集結し、縦型ショート動画やライブコマースなどを活用して「見る場」から「買う場」へとSNSを変えるノウハウを共有します。ブランドの価値を最大化し、売上拡大に繋げるための最新事例と、2025年の最先端戦略をご紹介します。

詳細・お申込みはこちら :https://na2.hubs.ly/H016-t50※定員を超えた場合はお断りをさせて頂く可能性がございますがご了承ください

＜カンファレンス内容＞

SNSコマースの新潮流が、いまTikTokから始まる ──

TikTokは、“発見” プラットフォームへと進化し、「ディスカバリーEコマース」として、ついに2025年6月に「TikTok Shop」が日本に上陸しました。これにより、ブランドの購買導線とECマーケティングの在り方が抜本的変革期を迎えています。

この変革期において、ユーザーの “共感” と “発見” と販売導線をどのように融合させ、最適なマーケティング設計ができるか。その成否が、BtoCブランドの“認知”と“売上”を同時に伸ばす鍵となる時代です。

「Commerce 2025 for TikTok」では、国内外の第一線で成果を生み出すSNSマーケターが集結します。縦型ショート動画、インフルエンサー協業、ライブコマース、UGC活用、ファン化──。次世代の “共感 × 発見” を購買へつなげる最新事例と実装ノウハウを余すところなく共有します。

SNSを「見る場」から「買う場」へ。ブランドの価値を最大化し、ユーザー体験の向上と認知獲得・売上拡大を導くTikTokの2025年最先端戦略と今後の展望を全BtoCマーケターへお届けします。

＜カンファレンス概要＞

■開催日時：2025/10/15 (水) 11:00～16:00

■会場 ：Zoomでのオンライン開催

※開催日までに申し込みメールアドレス宛に視聴用URLをお送りします

■参加費 ：無料

■主催 ：株式会社マイクロアド／ 株式会社 UNIVERSE PULSE ／ TikTok for Business Japan

＜セッション内容＞

＜登壇企業＞ ※順不同

株式会社 UNIVERSE PULSE TikTok Shop総合支援サービス（マイクロアドグループ https://www.microad.co.jp/）

TikTok for Business Japan 広告プラットフォーム事業 https://getstarted.tiktok.com/

株式会社PLAN-B デジタルマーケティング支援、メディア事業、SaaS事業 https://www.plan-b.co.jp/

株式会社REECH インフルエンサーマーケティング支援事業 https://reech.co.jp/

テテマーチ株式会社 SNSマーケティング支援・プロダクト開発・プロモーション支援・ブランドプロデュース https://tetemarche.co.jp/

株式会社これから ネットショップ制作・コンサルティング・集客支援事業 https://corekara.co.jp/

株式会社TORIHADA マーケティング事業・コンテンツ事業・ファンマネタイズプラットフォーム事業 https://www.torihada.co.jp/

アライドアーキテクツ株式会社 マーケティングAX支援事業 https://service.aainc.co.jp/solution/tiktok-shop

株式会社GROOVE EC経営支援・ECコンサルティング事業・DX小売事業 https://grooveinc.jp/

株式会社ハックルベリー Shopifyアプリの開発、提供・ECサイト構築支援・EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ https://huckleberry-inc.com/

NE株式会社 一元管理システム「ネクストエンジン」の提供 https://next-engine.net/

＜注意事項＞

・イベント開始前までに、視聴用のURLをご参加者の方へご案内します。

・映像や音声が乱れる場合がございます。ご了承ください。

・配信内容の録画/録音はご遠慮ください。

・終了時刻は前後する可能性がございます。

・配信用URLのSNS等への投稿、他人へのシェアによる拡散はご遠慮ください。

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/