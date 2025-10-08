STEAMCREAMから初登場！PINGU(TM)コラボレーション限定デザイン缶が新登場

Sonotas 株式会社

「人生は複雑。だから、スキンケアくらいシンプルに。」

そんな想いから生まれた、独自のピュアスチーム製法による保湿クリーム「スチームクリーム」から、ブランド初となる＜ピングー限定デザイン缶＞が10月8日（水）から数量限定で順次登場します。

スチームクリームは、これひとつで顔・からだ・髪まで全身をうるおす保湿クリームです。寒い季節に不足しがちなうるおいを与え、やわらかな肌へ導きます。

愛らしいピングーデザイン缶は、ご自身のスキンケアにはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。この冬は、肌にもこころにも、やさしさとうるおいを届けてみませんか。

Product details

製品名：仲良しピングー＆ピンガ

発売日： 2025年10月8日（水)より順次発売

価格： 税抜2,180円 / 税込2,398円

容量： 75g

外寸： 直径69.9mm 高さ28.4mm

URL：https://www.steamcream.co.jp/collections/steamcream-original/products/1603

仲良し兄弟、ピングーとピンガのデザインです。

大きなハートモチーフは、感謝や応援の気持ちを伝えるのにぴったりなデザインです。

Product details

製品名：王冠をかぶったピングー＆ピンガ

発売日： 2025年10月8日（水)より順次発売

価格： 税抜2,180円 / 税込2,398円

容量： 75g

外寸： 直径69.9mm 高さ28.4mm

URL : https://www.steamcream.co.jp/collections/steamcream-original/products/1604

Instagram・Xで行った投票で1位になったデザインを商品化しました。クレイアニメのワンシーンを切り取ったデザインです。缶の側面には、ピングーとピンガが大好きなおもちゃたちをちりばめています。

About STEAMCREAM

スキンケアをシンプルに

STEAMCREAMは、蒸気で手づくりしたスチームクリームをはじめ、必要最低限のアイテムで肌にうるおいを届け、紫外線や花粉・大気汚染などの外的ストレスから肌をまもるスキンケアブランドです。

2007年、スチームクリームは、たったひとつのクリームから始まりました。

「人生は複雑、だからスキンケアくらいシンプルに」という想いのもと、クオリティの高い原材料を使用し、まず顔に、そして全身にお使いいただけるよう処方設計しています。

乳液や化粧下地、ハンドクリーム、ボディクリームなど、パーツや用途で複雑に使い分けているスキンケアをひとつにまとめて、シンプルにします。

スチームクリームの特長

１.ピュアスチーム製法でふわっふわのテクスチャーに

高温の蒸気でふわっと乳化させることで､ 驚くほど肌なじみがよく、浸透する（※角層まで）クリームができました。

天然原料の良さを損なうことなく引き出し、伸びが良く軽やかでべたつかない「フェイス用クオリティ」のクリームは、顔だけでなく、からだの隅々まで気持ちよくお使いいただけます。肌摩擦から解放される、すべらかな使い心地は、全ての肌タイプの方に。

手仕事でしか再現できない高度な技術のため、一度に少量ずつ製造しています。

２.こだわりの原材料と容器

・オートミール

すべてのスチームクリーム製品には、スーパーフードとしても知られ、肌をやわらかくうるおす「オートミール」*を配合しています。

肌なじみが良く保湿に優れた、キー成分のオートミールほか、効果に定評のある天然由来原料を厳選して配合しています。うるおいあふれる、やわらかで健やかな肌に導きます。

＊製品によりカラスムギ穀粒、カラスムギ穀粒油、カラスムギ穀粒エキス（すべて保湿成分）いずれかを配合

・ヴィーガン／クルエルティフリー

スチームクリームの製品はすべてヴィーガンで、動物性の原材料を一切使用していません。

人間が美しくなるために、動物が犠牲になる必要はないと考えるからです。

もちろん、全製品およびその原材料に対して、動物実験は一切していません。

・100%天然精油

スチームクリームの製品すべて、香りには天然精油だけを使用しています。

「香り」だけに留まらない、心と身体に語りかける天然精油がスキンケアの時間に癒しのエッセンスをお届けします。

・サステナブルなアルミ缶の容器

スチームクリームは、クリーム使用後にパッケージ缶を再利用していただけるように、その容器は軽量・耐食性の高さ・リサイクル率の高さから、アルミ製の缶を採用しています。

2007年のブランド誕生から現在まで、容器をアルミ缶にしたことで30万キロ相当のプラスチックの使用を削減しています。

PINGU(TM)とは

ピングー

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中に人々に愛されています。

＜ピングー公式リンク一覧＞

▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/

＜主な取り扱い先＞

スチームクリーム公式オンラインストア、スチームクリーム期間限定ショップ、全国のバラエティショップなど

※商品の発売日・取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございます。

＜スチームクリーム公式リンク一覧＞

公式オンラインストア https://www.steamcream.co.jp/

Instagram https://instagram.com/steamcreamjapan/

X https://x.com/steamcreamjapan

