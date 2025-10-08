ペットボトルやマイボトル持参で天然水が飲めるウォーターステーションを設置「WESSION FESTIVAL 2025」にプレミアムウォーターの特設ブースを出展！

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、2025年10月12日(日)・13日(月・祝)に開催される「WESSION FESTIVAL 2025」のイベント会場にて、プレミアムウォーターの天然水が飲めるウォーターステーションを設置いたします。

■「WESSION FESTIVAL 2025」でのブース出展詳細

WEST.初の主催の野外フェス「WESSION FESTIVAL 2025」にて、プレミアムウォーターは、参加者の水分補給とプラごみ削減をサポートするため、天然水を提供するウォーターステーションを設置します。

＜ウォーターステーション概要＞

ペットボトルやマイボトルをご持参の上、プレミアムウォーターのウォーターステーションにお越しいただくと、無料で天然水を飲むことができます。本フェスを十分に楽しんでいただけるよう、皆様の水分補給をサポートいたします。

詳細：https://premium-water.co.jp/water-station/

■「WESSION FESTIVAL 2025」詳細

・開催日程

2025年10月12日(日) ・13日(月・祝)

・会場

大阪・万博記念公園

※雨天決行・荒天中止

・時間

開場11:00/開演13:00/終演20:00予定

※開場・開演時刻が変更となる場合があります。

・出演アーティスト

WEST. (DAY1、DAY2両日出演)

DAY1 10/12(日)

アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター / Lucky Kilimanjaro

オープニングゲスト：横山裕

DAY2 10/13(月・祝)

ウルフルズ / eill / Little Glee Monster / MONGOL800 / wacci

・「WESSION FESTIVAL 2025」公式HP

https://www.wowow.co.jp/event/wession/

■プレミアムウォーター株式会社のSDGsの取り組みについて

詳細：https://premiumwater-hd.co.jp/sdgs/

プレミアムウォーターホールディングスグループでは、「水を守り、人を育むこと」を掲げ、事業活動を通じた様々な社会課題に取り組み、私たちに関わる全ての人が豊かになることを目指しています。そして社会課題の解決と経済発展の両立を図ることによって、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、おいしい天然水をいつでも使うことができます。

天然水の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしてもご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

