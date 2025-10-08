AVILEN、E資格において合格率No.1を達成

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（東京都中央区、代表取締役：高橋光太郎、以下「AVILEN」）は、一般社団法人日本ディープラーニング協会（以下「JDLA」）が発表した「E資格2025#2」の結果において、144名の合格者を輩出し、JDLA認定事業者の中で合格率No.1を達成しました。（※1）

今後もAIエンジニアを目指す受講生に向けて、より質の高いE資格対策講座を提供できるよう、講座およびサポートのさらなる充実に努めてまいります。

※1｜JDLAのE資格実績報告より。教育機関を除き、50名以上受験しているJDLA認定事業者の中での実績。

◆「全人類がわかるE資格講座」について

AVILENは、E資格のJDLA認定事業者（No.00008）として、2019#2より「全人類がわかるE資格講座」を提供してまいりました。

2025#2では、合格者144名を輩出し、合格者シェア19.7%を獲得しました。これにより、2021#1から2025#2までの10期における累計合格者数は2,323名となりました。

詳細は、当社のE資格講座サービスページをご覧ください。

＜E資格講座サービスページ＞

https://avilen.co.jp/personal/course/e-certificate/

◆ご相談・資料請求

資料ダウンロードフォーム

https://avilen.co.jp/course/e-certificate/form/download/

お見積り依頼・お問い合わせ

https://avilen.co.jp/course/e-certificate/form/contact/

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約950社の企業（2025年6月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。