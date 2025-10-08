AVILEN、E資格において合格率No.1を達成
株式会社AVILEN（東京都中央区、代表取締役：高橋光太郎、以下「AVILEN」）は、一般社団法人日本ディープラーニング協会（以下「JDLA」）が発表した「E資格2025#2」の結果において、144名の合格者を輩出し、JDLA認定事業者の中で合格率No.1を達成しました。（※1）
今後もAIエンジニアを目指す受講生に向けて、より質の高いE資格対策講座を提供できるよう、講座およびサポートのさらなる充実に努めてまいります。
※1｜JDLAのE資格実績報告より。教育機関を除き、50名以上受験しているJDLA認定事業者の中での実績。
◆「全人類がわかるE資格講座」について
AVILENは、E資格のJDLA認定事業者（No.00008）として、2019#2より「全人類がわかるE資格講座」を提供してまいりました。
2025#2では、合格者144名を輩出し、合格者シェア19.7%を獲得しました。これにより、2021#1から2025#2までの10期における累計合格者数は2,323名となりました。
詳細は、当社のE資格講座サービスページをご覧ください。
＜E資格講座サービスページ＞
https://avilen.co.jp/personal/course/e-certificate/
◆ご相談・資料請求
資料ダウンロードフォーム
https://avilen.co.jp/course/e-certificate/form/download/
お見積り依頼・お問い合わせ
https://avilen.co.jp/course/e-certificate/form/contact/
◆株式会社AVILENについて
社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）
代表者 ：代表取締役 高橋光太郎
ホームページ：https://avilen.co.jp/
所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階
設立日 ：2018年8月15日
事業内容 ：
AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約950社の企業（2025年6月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。