「ここまでできるんだと、アニメ業界の可能性を感じました」アニメ『さわらないで小手指くん』先行上映会オフィシャルレポートを公開！安田陸矢さん、直田姫奈さんらキャスト6名が登壇！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメーションレーベル「デレギュラ」から、2025年秋アニメ『さわらないで小手指くん』が、2025年10月5日（日）より、放送がスタートします。

初回放送に先立ち、2025年9月28日（日）に、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて先行上映会を開催。チケットは全席完売となり、会場は満員御礼となりました。

当日は、本編第1話と第2話の上映に加え、キャスト陣（小手指向陽役：安田陸矢さん／楠木アロマ役：直田姫奈さん／北原あおば役：芹澤優さん／住吉いずみ役：会沢紗弥さん／狭山ヶ丘ちよ役：村上まなつさん／本郷みゆき役：青木瑠璃子さん）が登壇。作品の魅力やアフレコ時の裏話など、ここでしか聞けない貴重なトークで会場を盛り上げてくださいました。

本リリースでは、大盛況となったイベントの様子をお届けします。

『さわらないで小手指くん』先行上映会オフィシャルイベントレポート

本編第1話と第2話の完全デレギュラ版を上映が終わると、本作の主人公である小手指向陽を演じた安田陸矢さんの進行により、直田姫奈さん、芹澤優さん、会沢紗弥さん、村上まなつさん、青木瑠璃子さんが登壇。

会場が大きな拍手に包まれながらキャスト陣によるトークショーがスタートしました。

まずは、ご自身が演じられたキャラクターについてどう感じたか、また、印象的だったシーンはどこだったか？という質問に、直田姫奈さんは、アフレコ現場での裏話を交えつつ、「宇宙に行ってるアロマちゃんが印象的でした」「アロマちゃん、イイ身体でした」と振り返っていただきました。

会沢紗弥さんは、「現代人の皆さんは身体がつかれていると思うんですよ。そんなあなたでも、このアニメを15分見るだけで、身体が軽くなる」と、会場の笑いを誘いつつ「マッサージに関しても本格的なアニメなので、引き続き楽しんでいただきたいなと思っています」と、本作のマッサージシーンについて語っていただきました。

収録前から原作を読まれていた芹澤優さんは、原作とアニメを比較したエピソードを披露。「原作ではまだだよ。っていうところで、あおばさんが一足先に、多めに脱がれたところがアフレコの段階でも観測できました」と、収録の裏側を語っていただきました。

村上まなつさんは「この後、ちよちゃんがどういう風に服を脱いでいくのか」「個人的にはみんなと違う感じのマッサージの受け方になっているので、違いとかを楽しんでいただけたらなと思っています」と、ご自身が演じたちよちゃんについての見どころを語っていただきました。

キャストとして選ばれる前から原作のファンだった青木瑠璃子さんは、「単純にアニメーションとしてこういう風になるんだ！」「漫画だと、動いてる状態とかそこまでカラーで観る機会がなかったから、純粋に、純粋に楽しみました！」と、一ファンとして、収録が楽しかったと振り返っていただきました。

また、アフレコ時の裏話や収録に望むにあたっておすすめの整体を紹介しあった事、マッサージ監修の先生がいらしていたエピソードなどを和気あいあいとした雰囲気の中、語っていただきました。その後、本作にまつわるクイズ企画をお客様を交えて実施。時折おこる笑いに、会場はあたたかな雰囲気に包まれました。

最後に、お知らせのコーナーを挟み、皆さんに向けたキャスト陣からのメッセージが送られイベントは終了となりました。

作品情報

■あらすじ

小手指向陽・高校1年生。

特技は、気持ちよくさせすぎちゃう超絶マッサージ！！

学費を稼ぐため、スポーツ強豪校・星和大付属高校の寮の管理人となった向陽。

そこで出会ったのは、曲者揃いの美少女アスリート達だった！

医学部特待をGETするため、向陽は彼女達の「心身のケア」に勤しむことに！

過激すぎるのに、尊すぎる……！？

新時代のマッサージラブコメ、ここに悶絶！！



■AnimeFesta配信概要

・さわらないで小手指くん【完全デレギュラ版】

・配信日 ：10月5日（日）25時05分

・配信ページ ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1816

今回の先行上映会にて放送した【完全デレギュラ版】は、AnimeFesta独占配信！

放送時には制限されている演出やディテールを、そのままの形でお楽しみいただける特別バージョンとなっています。ぜひ、AnimeFestaでしか観られない本来の姿をお楽しみください。



■キャスト

小手指向陽 ：安田陸矢

楠木アロマ ：直田姫奈

北原あおば ：芹澤優

住吉いずみ ：会沢紗弥

狭山ヶ丘ちよ ：村上まなつ

本郷みゆき ：青木瑠璃子

■INFORMATION

アニメ公式HP ：https://kotesashikun.deregula.com/

公式SNS（X） ：https://x.com/kotesashi_anime

(C)シンジョウタクヤ・講談社／ウェイブ

AnimeFesta（アニメフェスタ）

AnimeFestaは月額登録制の見放題動画配信サービスです。

AnimeFestaオリジナル作品、通称”僧侶枠”のオンエア版やTV放送では見ることのできないプレミアム版の視聴が可能です。また、AnimeFestaでは、新作アニメや規制解除版アニメの配信にも力をいれ、お客様に魅力的なコンテンツをお届けしていきます。



名 称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）

開 始 ：2021年5月10日（月）

配 信 ：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。

ＵＲＬ ：https://animefesta.iowl.jp/entry

公式SNS ：AnimeFesta公式X（旧Twitter）：@AnimeFesta_info

株式会社ウェイブ

ウェイブは、紙媒体が主流であったコミック市場で10年以上前から電子コミック製作に参入。紙媒体とは違った視点からクリエイター様と協業し、電子コミック市場で確かな実績を収めています。オリジナル作品を持つ強みを活かし、アニメの製作・放送や国内外向けコンテンツ配信事業にも着手し、日々挑戦を続けています。

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：73,000,000円

代表者：代表取締役 関口航太

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/