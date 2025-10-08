【本日10月8日(水)より受付開始】「よーじやメンバーズ」のプラチナ会員限定イベント開催決定！本社へのご招待やスキンケアのレクチャーなど特別な体験を。

株式会社よーじや

株式会社よーじや(京都府京都市下京区、代表取締役・國枝昂)が運営する、京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は、日頃のご愛顧へ感謝を込めて「よーじやメンバーズ」のプラチナ会員さま限定イベントを2025年11月24日(月・祝)と12月19日(金)に開催いたします。 11月には、8名さま限定で弊社初となるよーじやグループ本社にご招待。新商品のお試しや新作パフェの試食など当イベントだけのプログラムをご用意しております。また、12月には30名さま限定で、新商品がもらえる！フェイシャルケアブランド「su-ha(すーは)」のレクチャーをオンラインで開催いたします。よーじやは今年３月に「おみやげの店」から「おなじみの店」を目指しリブランディングを実施いたしました。今後も 「よーじやメンバーズ」をはじめ、すべてのお客さまに、より一層ご愛顧いただけるよう、さまざまな取り組みを展開してまいります。

「よーじやメンバーズ」とは

2023年より導入した「よーじやメンバーズ」は、よーじやの対象店舗や公式オンラインショップでお買い物をしていただくとポイントが貯められ、そのポイントをお会計の際にご利用いただける顧客サービスです。

よーじやアプリや公式オンラインショップ内で会員登録するだけで加入でき、年間購入金額に応じたランクによりお得な特典を受けることができます。

2024年には上位ランクのお客さま限定で新商品の先行体験や店舗を貸し切ったお買い物など特別なイベントを開催しました。そして、ご好評につき、今年もプラチナ会員さま限定イベントを開催いたします。

本年度は対面とオンラインの2回にわたる開催で、本日10月8日(水)～10月15日(水)の期間中にご応募いただいたプラチナ会員さまの中から抽選でイベントにご参加いただけます。対面イベントでは、8名さま限定で京都にあるよーじやグループ本社へご招待し、発売直後の新商品のお試しや大人気「顔パフェ」の新作を先行でお召し上がりいただけます。さらに、限定バッグといったうれしいお土産も多数ご用意しておりますので、当イベントでしか味わえない特別な体験をお楽しみいただけます。

オンラインイベントでは、フェイシャルケアブランド「su-ha(すーは)」の誕生3周年を記念し、あらためて特長や良さをご体感いただきたいという思いから、30名さま限定で「su-ha」の使用方法レクチャーを実施いたします。オンラインイベント終了時にアンケートにご回答で、12月に新発売となる商品もプレゼント。遠方にお住まいの方でも気軽にご参加でき、よーじやスタッフが肌悩みに寄り添いながら、毎日のスキンケアを心地よく続けられるようアドバイスいたします。

イベント概要

１.よーじやグループ本社ご招待イベント

〈日時〉2025年11月24日(月・祝) 10:00受付~13:00 終了予定

〈場所〉よーじやグループ本社

〒600-8031 京都府京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町589TM四条寺町ビル7階

※開催場所までの交通費は、参加者ご自身でのご負担となります。予めご了承くださいませ。

〈募集人数〉プラチナ会員8名さま ※お連れさま1名までご同行可。

〈内容〉

- 新商品のお試し体験

- 企画担当者によるトークショー

- 新作パフェの試食 ...等

〈参加特典〉

限定バッグ, クーポン券, 新商品パウチサンプル

２.オンライン開催！フェイシャルケアブランド「su-ha(すーは)」レクチャー＆新商品ご紹介イベント

〈日時〉2025年12月19日(金) 19:00~20:30 終了予定

〈場所〉オンライン (ZOOM)

〈募集人数〉プラチナ会員30名さま

〈内容〉

- スキンケアチェック実施

- su-ha使用方法レクチャー

- 肌悩み相談会

- 新商品説明

〈参加特典〉

- su-ha うるおいチャージローション(化粧水), 角質クリアローション(化粧水),

マルチピースフル(美容液) パウチサンプル3包, モアモイストミルク(乳液), バランシングミルク(乳液)

※化粧水と乳液はミニサイズ、各1点ずつ。

- イベント終了時、アンケート回答で新商品プレゼント

▼お申し込みについて

イベントへのご応募は、メールマガジンに記載のリンク、またはよーじや公式アプリ内の応募フォームより受け付けております。

〈受付期間〉 2025年10月8日(水) 10:00 ~ 10月15日(水) 23:59

〈お申し込み対象者〉 よーじやメンバーズ プラチナ会員さま

※本イベントは、プラチナ会員さま限定となりますのでご了承くださいませ。

※お申し込みの際に有効会員の方が対象となります。

※ランクの確認はよーじやアプリの会員証よりご覧ください。

※当選発表は当選メールをもって代えさせていただきます。

落選の場合はご連絡いたしませんので、あらかじめご了承ください。

※抽選結果に関するお問い合わせは受付しておりません。

※イベントに関するお問い合わせは、「present@yojiya.co.jp」までお願いいたします。

ドメイン設定(受信拒否設定)をされているお客さまは、ドメイン設定を解除していただくか、

「＠yojiya.co.jp/@yojiya.jp」を受信リストに加えていただきますようお願いいたします。