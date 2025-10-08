エイトレッドは2025年10月27日・28日に幕張メッセで開催される「Cybozu Days 2025」に出展します

株式会社エイトレッド

ワークフローシステムのリーディングカンパニーである株式会社エイトレッド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本 康広 以下、エイトレッド）は、2025年10月27日(月)・28日(火)に幕張メッセで開催される「Cybozu Days 2025」に出展することをお知らせいたします。

年に1度のサイボウズの総合イベント「Cybozu Days」。

記念すべき10年目の開催となる本展示会では、シリーズ累計導入社数5,000社を突破し、企業規模や業種・業界を問わず多くの企業や公共機関の皆様にご利用いただいているクラウド型ワークフロー「X-point Cloud」のご案内をさせていただきます。



エイトレッド展示ブースでは、サイボウズの「kintone」「サイボウズOffice」「サイボウズGaroon」との連携に関する詳しい製品サービス内容や導入事例、フォームサンプルのご紹介に加え、デモンストレーションにて実際にフロー設定やフォーム作成等を体感していただけます。

さらに、今年8月にリリースされた、業務申請書の作成や承認を劇的に簡単にする新サービス「AI搭載ワークフロー」もご紹介いたします。

業務効率化やペーパーレス化についてのお悩みや、既存ワークフローシステムからの移行など、お客様のご相談にスタッフがお応えいたしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください！

X-point Cloud kintone連携機能について

X-point Cloudの「組織での申請・承認業務」と、kintoneで行う「チームの業務」をつなぎ、シームレスな業務や効率化を実現する連携オプションです。

JavaScriptを書くことなく連携でき、kintoneアプリからX-point Cloudで書類の作成・申請・承認ができるほか、X-point Cloudで登録された書類データとkintoneアプリで登録されたデータを相互に受け渡しすることも可能となります。kintoneアプリで出力したCSVファイルからX-point Cloudでマスタの登録や書類の自動申請を行うといった業務の効率化も実現します。

https://www.atled.jp/xpoint_cloud/functions/kintone/

X-point Cloud サイボウズOffice連携機能について

サイボウズ OfficeとX-point Cloudとのシングルサインオンを実現し、サイボウズ Officeのポータル上に承認依頼通知、新規申請等のX-point Cloudポートレットを表示します。

また、サイボウズ Officeのユーザー情報をエクスポートして、X-point Cloudへ取り込むユーザー情報連携にも対応しています。

https://www.atled.jp/xpoint_cloud/functions/cybozu_office/

X-point Cloud サイボウズGaroon連携機能について

サイボウズ GaroonとX-point Cloudとのシングルサインオンを実現し、Garoonのポータル上に承認依頼通知、新規申請等のX-point Cloudポートレットを表示します。

また、Garoonのユーザー情報をエクスポートして、X-point Cloudへ取り込むユーザー情報連携にも対応しています。

https://www.atled.jp/xpoint_cloud/functions/cybozu_garoon/

出展製品の詳細について

■クラウド型ワークフロー「X-point Cloud」

「X-point Cloud」は、直感的操作で誰にでも使いやすく、まるで紙のようなフォームだからスムーズに導入可能なワークフロークラウドです。ノーコード＆安心のサポート体制で現場にも運用者にもストレスなくペーパーレス化、データベース化を同時に実現。稟議をはじめとした申請承認業務の電子化だけでなく、多彩な連携機能と便利な検索・集計機能で業務をどんどん効率化し、スピーディーな経営につなげます。

https://www.atled.jp/xpoint_cloud/

イベント概要

【名称】Cybozu Days 2025 ノーコードAIランド

【主催】サイボウズ株式会社

【会期】2025年10月27日（月）～10月28日（火）

Day1│11:00-18:00（展示エリアOPEN 12:00）

Day2│10:30-17:30（展示エリアOPEN 12:00）

【会場】幕張メッセ 4～7ホール（千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１）

【出展ブース】パンダ：P-37

【入場料】無料 （こちら(https://c2025.smktg.jp/public/application/add/737?_gl=1*zp1wla*_gcl_aw*R0NMLjE3NTkxOTgwODYuQ2owS0NRanczT2pHQmhEWUFSSXNBRGQtdVg1amNyeG5EdV9Bb0VFTWtOZ2FmTmNEYWR3dmltX1Z3Z2dCN0U5S0xfRGczRFNTcGJXNjFhZ2FBaUtpRUFMd193Y0I.*_gcl_au*NDE5ODE3MzQ3LjE3NTI4MjIzODA.)より事前に入場登録の上、ご来場ください）

【会社概要】

＜エイトレッド＞

ワークフローシステムのリーディングカンパニーであるエイトレッドは、稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」「X-point（エクスポイント）」及び、クラウド型ワークフロー「AgileWorksクラウド版」「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計5,000社を超える企業・公共機関（特殊法人や行政、学校等）に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。

名称：株式会社エイトレッド（東証スタンダード：3969）

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者：代表取締役社長 岡本 康広

設立：2007年4月

事業内容：ワークフロープロダクトの製品開発・サポートサービス・クラウドサービス

URL：https://www.atled.jp/