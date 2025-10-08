三菱地所プロパティマネジメント株式会社

横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ・69階展望フロア スカイガーデン)、MARK IS みなとみらい(神奈川県横浜市／運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)、スカイビル(同／運営:株式会社横浜スカイビル)は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、2025年11月11日(火)～2026年1月12日(月・祝)の期間中、今年85周年を迎えた「トムとジェリー」とともに、クリスマスからニューイヤーシーズンを盛り上げるホリデーイベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025₋2026 -トムとジェリー となりには、キミがいる。-」を開催します。

今年で85周年を迎えた「トムとジェリー」は、1940年の誕生以来、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げる、愉快なドタバタコメディです。これまでに世界中の子どもから大人までを笑顔にしてきました。

「トムとジェリー」85周年のフィナーレに横浜みなとみらいにやってきたふたりとともに、みなとみらい地区の横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルを舞台に、煌びやかで、楽しく愉快、そして笑顔になれるウィンターホリデーをお届けします。

キービジュアル

ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエアに登場するのは、「Tom and Jerry MUSIC TREE」。ツリーのふもとの巨大なピアノからは、トムの得意なピアノ演奏によるホリデーミュージックが奏でられ、空間全体を包みます。MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリアには、巨大なチーズとたくさんのプレゼントボックスから成る巨大なバルーンオブジェ「Tom and Jerry CHEESE GIFT」が現れます。また、スカイビル 10階 中央広場には、トムとジェリーが仲間たちとクリスマスケーキを準備するワンシーンをイメージした大きなホールケーキ風のツリー「Tom and Jerry CHRISTMAS PARTY」も登場します。さらに、横浜ランドマークタワー 69階展望フロア スカイガーデンでは、「トムとジェリー」の85年にわたる歴史を、世界観を培ってきたサウンドミュージック、キャラクター、USA文化、ストーリー、クラシックコメディーの5つの要素を通して振り返ることが出来る特別展示を実施します。85周年を記念したプレミアムフォトスポットや、スケッチの複製原画展示など、思わず写真が撮りたくなるスポットが盛りだくさんです。

また期間中には、人気商品や限定商品を販売する期間限定POP UP STOREのオープンや、各対象施設の一部店舗ではコラボレーションアイテムや限定フードの販売も今後予定しています。

YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025-2026 -トムとジェリー となりには、キミがいる。- 開催概要

■実施期間

2025年11月11日(火)～2026年1月12日(月・祝)

※横浜ランドマークタワー69階展望フロア スカイガーデン、スカイビルは2025年12月25日(木)までの開催。

■実施場所

横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ・69階展望フロア スカイガーデン)、MARK IS みなとみらい、スカイビル

■主催

三菱地所株式会社

(運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社・株式会社横浜スカイビル)

■協力

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

■特設サイト

https://yokohama-minatomirai-winter-holiday2025.com(https://yokohama-minatomirai-winter-holiday2025.com)

※69階展望フロア「スカイガーデン」へは、入場料が必要となります。

※イベントの期間や内容は予告なく変更となる場合がございます。

各施設での展開

ツリー・装飾情報

■ランドマークプラザ「Tom and Jerry MUSIC TREE」

トムの得意なピアノ演奏による音楽が空間を彩る、煌びやかなメインツリー

ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエアに登場するのは、「Tom and Jerry MUSIC TREE」。ツリーを支える巨大なピアノからは、トムの得意なピアノ演奏によるホリデーミュージックが奏でられ、空間全体を包みます。煌びやかなツリーと共に、ホリデーシーズンを祝う音楽の世界もお楽しみください。

【場所】ランドマークプラザ 1階「サカタのタネ ガーデンスクエア」

※イメージ

※12月26日(金)より装飾が変わります。

■MARK IS みなとみらい「Tom and Jerry CHEESE GIFT」

巨大なチーズのプレゼントが登場？！たくさんのホリデーギフトが大集合したオブジェ

MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリアには、ホリデーギフトが大集合した、高さ約3.5mの巨大バルーンオブジェ「Tom and Jerry CHEESE GIFT」が登場します。ジェリーの大好物である巨大なチーズと、風船のように大きく膨らんだトムとジェリーのバルーンなど、遊び心感じる愉快な空間が来場者を迎えます。

【場所】MARK IS みなとみらい 1階「グランドガレリア」

※イメージ

※12月26日(金)より装飾が変わります。

■スカイビル「Tom and Jerry CHRISTMAS PARTY」

トムとジェリーとの楽しいウィンターパーティー準備をイメージしたケーキのツリー

スカイビルには、トムとジェリーが仲間たちとクリスマスケーキを準備するワンシーンをイメージした大きなホールケーキ風のツリー「Tom and Jerry CHRISTMAS PARTY」が登場します。仲間たちとの賑やかな時間と、パーティーのわくわくした気持ちが感じられるツリーをお楽しみください。

【場所】スカイビル 10階 中央広場

※イメージ

※12月25日(木)までの展示となります。

横浜ランドマークタワー69階展望フロア スカイガーデン 特別展示

横浜ランドマークタワー69階展望フロア スカイガーデンでは、「トムとジェリー」の85年にわたる歴史を、世界観を培ってきたサウンドミュージック、キャラクター、USA文化、ストーリー、クラシックコメディーの5つの要素を通して振り返ることが出来る特別展示を実施いたします。85周年を記念したプレミアムフォトスポットや、スケッチの複製原画展示など、思わず写真が撮りたくなるスポットが盛りだくさんです。

※69階展望フロア スカイガーデンへは、入場料が必要となります。

※本特別展示は、12月25日(木)までの実施です。

■85周年をトムとジェリーと祝うフォトスポット

※イメージ

「トムとジェリー」85周年を祝うフォトスポットがスカイガーデンに登場します。85周年限定のプレミアムデザインのスポットや、トムとジェリーと一緒に撮影できるスポットも。

■複製原画展示

貴重なスケッチの複製原画を特別展示します。様々なタッチで描かれた「トムとジェリー」をご覧いただけます。まるでトムとジェリーのふたりが絵から飛び出し、ドタバタの追いかけっこをしたような展示スペースもお楽しみください。

■85年の歴史を学ぶヒストリーウォール

85年にわたる「トムとジェリー」の歴史を、アニメーションの場面写真を通して視覚的に楽しめる特別展示を行います。

■隠れフォトスポット

いたずらが大好きなトムとジェリーが来場者を楽しませようと、隠れフォトスポットとしてスカイガーデンの各所に登場します。是非スカイガーデンの各展示を巡りながら、トムとジェリーのキュートな一面をお楽しみください。

■2025年に85周年を迎えた「トムとジェリー」について

1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている「トムとジェリー」。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズです。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)

■ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)

＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞

■ランドマークプラザ

TEL:045-222-5015 (11:00～20:00)

http://www.yokohama-landmark.jp

■スカイガーデン事務局 (10:00～20:00)

TEL:045-222-5030

http://www.yokohama-landmark.jp/skygarden

■MARK IS みなとみらい (10:00～20:00)

TEL:045-224-0650

https://www.mec-markis.jp/mm/

■スカイビルインフォメーションカウンター (10:00～19:00)

TEL:045-441-2424

https://www.yokohama-sky.co.jp/