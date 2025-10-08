ランナー支援の取組を強化――健康と挑戦をサポート

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、本社：東京都墨田区、以下「当社」）は、全国のランナーを支援する取組をさらに拡充し、2025年秋から2026年春にかけて複数のランニングイベントをサポートします。その一環として、2026年２月22日（日）開催の 「大阪マラソン2026」オフィシャルスポンサーとして協賛することを決定しました。

■ランニングイベント 支援の背景

当社は長期ビジョンに掲げる「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を目指し、一人ひとりの「生きがい創り」をサポートしています。ランニングは誰もが気軽に始められ、体力向上や健康維持に効果的なほか、目標に挑戦する喜びや仲間との交流を生むスポーツです。

また、ランニングイベントは、日頃のトレーニングの成果を発揮する機会であることはもちろんのこと、ランニングを通して参加者同士のコミュニケーションやつながりが生まれる場でもあります。当社はランニングイベントを支援することで、スポーツクラブに入会して間もない方や、運動の習慣化を目指す方にランニングの楽しさを体感できる機会を広げたいと考えています。

■当社のランナー支援の取組

・全国各地でのランニングのリアルイベントの企画・開催

・オンラインイベントの開催

・ランニングに効果的なエクササイズプログラムの展開

・市民マラソン等への協賛

■「大阪マラソン2026」オフィシャルスポンサーについて

3時間リレーマラソン超スポーツクラブ！ファンランリレー2024

大阪マラソンは、ランニングイベントのなかでも参加者数・沿道応援者数ともに国内最大規模を誇り、多くの方にランニングの魅力を体感いただける舞台です。大阪マラソンに協賛することで、当社が大阪府内に展開する12店舗のスポーツクラブの会員や全国のランニング愛好家の方々、そして地域のスポーツ振興を支援します。

＜大阪マラソン2026＞

御堂筋や四天王寺などの名所を巡るフルマラソンコースと熱い沿道応援が魅力です。当社はオフィシャルスポンサーとして大会を支え、クラブや沿道で応援やサポートを展開します。

・開催日：2026年2月22日(日)

▶大会HP： https://www.osaka-marathon.com/

■当社が協力するランニングイベント

・2時間リレーマラソン2025スタジアムたまRUN

Jリーグのガンバ大阪の本拠地でもある「パナソニックスタジアム吹田」で初開催されるランニングイベントです。当社は協力企業として大会を支えます。

5~10名のチームで１周1.3kmの特設コースにて2時間でタスキリレーした周回数を競います。

・開催日：2025年11月2日（日）

▶2時間リレーマラソン2025スタジアムたまRUN：https://class-match.net/tamarun/

・第8回ロゲイニングinなごや2025

観光スポットを巡りながらポイントを競う新感覚のランニングイベントです。普段とは違う楽しみ方で仲間との交流や街の魅力発見につながります。当社は協力企業として大会を支えます。

・開催日：2025年11月22日（土）

▶8回ロゲイニングinなごや2025：https://rogenago.com/

■会社概要

ルネサンスは、「生きがい創造企業としてお客様に健康で快適なライフスタイルを提案します」という企業理念のもと、スポーツクラブや介護リハビリ施設などで285施設(2025年3月31日現在)を運営しています。また、企業や健康保険組合の健康づくり支援や全国の自治体の介護予防事業の受託、オンライン事業、ホームフィットネス事業、海外市場へ向けた取組など、長期ビジョンである「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を目指し、健康分野におけるサービスを多岐にわたって展開しています。

株式会社ルネサンス

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア3F

代表者：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

設立：1982年8月13日

▶ホームページ：https://www.s-renaissance.co.jp/