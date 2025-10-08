スウェーデンの妖精トムテがお菓子をお届けする、限定デザインがリニューアル♪「ヨックモック クリスマス コレクション2025」11月1日(土)発売

株式会社ヨックモック

株式会社ヨックモック(代表取締役社長：藤縄武士、本社：東京都千代田区)は2025年11月1日(土)より「ヨックモック クリスマス コレクション2025」を全国のヨックモック店舗、公式オンラインショップにて発売します。スウェーデンに伝わるクリスマスの妖精の物語を描いた〈トムテシリーズ〉と、フランス人女性画家の書き下ろしデザインがコレクター心をくすぐる〈ホリデーシリーズ〉の２種類をご用意。家族や友人とのクリスマスパーティーの手土産や贈り物にもおすすめです。

さらに、ヨックモック青山本店ではクリスマスケーキの予約も、10月10日（金）より受付開始。一年を締めくくる特別なシーズン、大切な方と過ごすとっておきの時間をヨックモックのお菓子が彩ります。

〈トムテシリーズ〉がリニューアル！クリスマス限定で登場

ヨックモック クリスマス コレクション2025

雄大な自然、手づくりのお菓子、心温まるおもてなし――ヨックモックの創業者が感銘を受け、社名の由来にもなった小さな町JOKK MOKKは、スウェーデンの北部に位置しています。

トムテシリーズ

ヨックモックの〈トムテシリーズ〉は、そんなスウェーデンに伝わる、愛らしいクリスマスの妖精“ユールトムテ”が主役。今年はデザインをリニューアルして展開します。どこかの森に住む、ちいさなトムテたちが、せっせと働きながらお菓子をつくり、クリスマスツリーの飾りつけをしたり、プレゼントを運ぶ様子をストーリー仕立てで描きました。

クリスマスのワクワクを運ぶ、かわいいデザインの缶にはヨックモックの定番クッキーはもちろん、クリスマス限定クッキーも。丁寧に焼き上げたラングドシャー生地をふたつ折りにしてホワイトチョコレートで包んだ「ビエ オゥ ショコラブラン」はトムテシリーズ限定。気軽に渡せるカジュアルギフトから、お世話になった方へ日頃の感謝を込めて贈るアソートセットまで、用途に合わせて楽しめる豊富なラインナップをご用意しています。

〈ホリデーシリーズ〉1994年の誕生以来、長く愛されてきたクリスマス限定缶

かわいらしく、温もりのあるデザインが特徴の「ホリデー シーズン アソート」。その歴史は1994年まで遡ります。YOKU MOKU OF AMERICA, Inc.がニーマン マーカスをはじめアメリカ全土の百貨店で発売し、翌年の1995年から日本国内でも発売を開始。

2025 Limited Design

2003年よりフランス人女性画家クリーヴ氏が毎年デザインを書き下ろしています。さりげなく年号の入ったデザインは、お菓子を食べ終わった後に“その年の思い出の宝箱”として活用いただくのもおすすめ。贈る側も貰う側もあたたかな気持ちをシェアできるギフトです。

〈2025 Limited Design〉

・5種30個入(画像右)…サンタクロースが変わった乗り物に乗り、子供たちにプレゼントを届ける様子

・6種50個入(画像左)…クリスマスを迎える素敵なパーティの予感を街中でたくさん目にする様子

〈クリーヴ氏〉

フランス生まれ。パリ郊外で育つ。40年間高校で数学を教えながら、彫刻、陶芸、織物、シルク

ペインティングなどの技法を研究する。1991年から、パリをはじめフランス各地、北米、カナダ、イタリア、日本で多くの展覧会に参加し、主に水彩画で人気を集めている。

ヨックモック クリスマス コレクション2025

〈トムテシリーズ〉

Design Renewal

シガール(R) ＊クリスマスデザイン

価格 ：税込\864

価格 ：税込\864

入り数：10本入

内容 ：シガール×10

Design Renewal

ビエ オゥ ショコラオレ ＊クリスマスデザイン

価格 ：税込\778

価格 ：税込\778

入り数：12枚入

内容 ：ビエ オゥ ショコラオレ×12

Design Renewal

シガール(R) ＊クリスマスデザイン

価格 ：税込\1,998

価格 ：税込\1,998

入り数：20本入

内容 ：シガール×20

Design Renewal

アソルティモン ドゥ ノエル

価格 ：税込\2,052

価格 ：税込\2,052

入り数：2種24枚入

内容 ：ビエ オゥ ショコラオレ×12、ビエ オゥ ショコラブラン×12

NEW

カドー ドゥ ノエル

価格 ：税込\2,700

価格 ：税込\2,700

入り数：3種28個入

内容 ：シガール×6、ビエ オゥ ショコラオレ×11、ビエ オゥ ショコラブラン×11

Design Renewal

カドー ドゥ ノエル

価格 ：税込\4,050

価格 ：税込\4,050

入り数：3種44個入

内容 ：シガール×20、ビエ オゥ ショコラオレ×12、ビエ オゥ ショコラブラン×12

〈ホリデーシリーズ〉

2025 Limited Design

ホリデー シーズン アソート

価格 ：税込\3,240

価格 ：税込\3,240

入り数：5種30個入

内容 ：シガール×4、シガール オゥ ショコラ×4、ビエ オゥ ショコラオレ×8、ビエ オザマンド ショコラ×8、プラン リュンヌ×6

2025 Limited Design

ホリデー シーズン アソート

価格 ：税込\5,400

価格 ：税込\5,400

入り数：6種50個入

内容 ：シガール×10、シガール オゥ ショコラ×8、ビエ オゥ ショコラオレ×10、ビエ オザマンド ショコラ×10、プラン リュンヌ×6、バトー ドゥ マカダミア×6

販売期間：2025年11月1日(土)～12月25日(木)※なくなり次第終了

展開店舗：全国のヨックモック店舗・公式オンラインショップ・海外（台湾・香港・シンガポール・UAE・タイ・マレーシア）

※公式オンラインショップはクリスマスデザインのシガール10本、ビエ オゥ ショコラオレ12枚の展開はありません

大切な人と笑顔で囲むヨックモック青山本店限定クリスマスケーキ

毎年ご好評いただいている青山本店限定クリスマスケーキ。今年も、上品な味わいのショートケーキと洋酒を使用した少し大人なケークの2種類をご用意しました。配送可能の商品もあるため、普段は会えない方へのギフトにもおすすめです。ぜひ、ヨックモックのクリスマスケーキで笑顔咲く、素敵なひとときをお過ごしください。

ガトー・ノエル～スリアン～

価格 ：税込\5,940

価格 ：税込\5,940

販売期間：2025年12月24日(水)、25日(木)

※10月10日（金）より予約受付

※数量限定、なくなり次第終了

しっとり、ふんわりと焼き上げたスポンジとやさしい甘みのクレームシャンティの中に、甘酸っぱい苺をちりばめました。クリスマスの妖精「トムテ」が大切なあなたのひとときにそっと寄り添い、笑顔を届けます。笑顔であふれたクリスマスでありますように、願いを込めて。

ケーク・ノエル

価格 ：税込\3,100

価格 ：税込\3,100

販売期間：2025年12月1日(月)～25日(木)

※数量限定、なくなり次第終了

半年もの間じっくりと洋酒に漬け込んだ熟成フルーツが味わい深い、大人のケーク。ヨックモック秋冬限定商品“じゃがいも”という意味のマジパンで作られたお菓子「ポーム ド テール」でも使用されている、洋酒漬けフルーツと同じものを使用しています。澄ましバターに生地をしっかり浸した、しっとり、くちどけのよい味わいをお楽しみください。配送可能なため、お友達へのクリスマスプレゼントなどにも最適です。

※アルコール分が1.2%含まれています。

※お酒を使用しておりますので、お子様やアルコールに弱い方、妊娠、授乳期の方、運転時などはご遠慮ください。アルコールの影響は個人差がございますので、心配な方はお控えください。

●ヨックモック青山本店

ヨックモック青山本店

店舗名：ヨックモック青山本店 BLUE BRICK LOUNGE

住所：東京都港区南青山5-3-3

電話番号：03-5485-3330(SHOP)

03-5485-3340(LOUNGE)

営業時間：SHOP10:00～19:00

LOUNGE10:00～19:00(L.O.18:30)

定休日：年末年始

