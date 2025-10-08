ジール、東京・大阪・名古屋の３都市開催のウイングアーク１ｓｔ主催「UpdataNOW25」に出展

株式会社アバントグループ

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田 善之、以下「ジール」）は、2025年10月10日（金）名古屋、17日（金）大阪、11月11日（木）、12日（金）東京で開催するウイングアーク１ｓｔ株式会社主催の「UpdataNOW25」に出展します。11日には、ジール社員がスポンサーセッションに登壇し、データドリブン経営推進に向けたデータ統合・分析基盤の構築を実現されたお客様とともに成功事例を紹介します。

UpdataNOWは、毎年1万人以上のビジネスパーソンが参加する、国内最大級のビジネスカンファレンスです。今年は「進化と不変の選択肢」をテーマに、データ活用を軸にしたセッションプログラムに加え、パートナー企業が集結する展示会場や、リアル開催ならではの体験企画も多数展示されます。

ジールは、名古屋・大阪・東京の３都市すべてに協賛し、名古屋会場および、大阪会場ではブース展示を行い、東京会場では講演およびブース展示を行います。

＜ジールのブース展示：東京・大阪・名古屋＞

「MotionBoard」「Dr.Sum」をはじめとする多彩なDWH・BI・AIソリューションにより、AI時代における最先端データ活用やモダンアーキテクチャ構築支援を具体的なお客様のお取り組み事例と共にご紹介します。また、お客様に合わせた最適な教育プランをご提案・実施する「データ活用教育トータルコーディネート」サービスについてもご紹介いたします。

＜ジールの講演：東京会場＞

11月11日（火）T1-F01 14:10-14:40 スポンサーセッション

「データドリブンを加速し経営判断や意思決定の迅速化を実現したデータ分析基盤とは」

前田道路株式会社 情報システム部長 滝沢 強氏

株式会社ジール データドリブンサービスユニット データドリブンコンサルティング1部 コンサルタント 不破 悟

＜開催概要＞

今後もジールは、データ活用領域における30年以上の実績と知見を生かし、企業のDX実現を伴走するパートナーとしてお客様の企業価値向上に貢献するとともに、すべての人々がデータを活用でき、そのデータから恩恵を受けられる社会の実現を目指してまいります。

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名：株式会社ジール

設 立：2012 年 7 月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL：https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地：東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階

大阪支社：大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス：札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント：https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー ：https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール：https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ：https://www.diva.co.jp/

〇株式会社VISTA：https://vista.avantgroup.com/

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上