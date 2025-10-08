AI-OCRで注文書を自動データ化し、在庫情報と紐づく「zaico受注管理」リリース

株式会社ZAICO

株式会社ZAICO（本社：山形県米沢市、代表取締役：田村 壽英、以下「当社」）は、クラウド在庫管理システム「zaico」の新たな拡張サービスとして、「zaico受注管理」の提供を開始いたしました。

紙やPDFの注文書に記載された受注情報を、AI-OCR技術により自動でデータ化し、在庫管理システム「zaico」と連動して受注管理ができるサービスです。手入力の手間やミスをなくし、在庫確認から出庫までの一連の業務を効率化します。

■「zaico受注管理」サービス概要と特長

「zaico受注管理」は、「誰が・何を・いくつ注文したか」といった受注情報をデータ化し、クラウド上で管理できる受注管理サービスです。 在庫管理システム「zaico」と連動し、受注から在庫確認、出庫指示までの一連の業務を効率化します。

特長１.：AI-OCRで注文書を自動読み取り- FAXやPDFで届いた注文書をアップロードするだけで、AI-OCRが自動で読み取りデータ化- 商品マスタと連携した自動マッチング機能により、表記ゆれも正確に変換- 使うほどに精度が高まる学習機能を備え、手書きの注文書でも高い認識率を実現※画像はイメージです特長２.：在庫管理システム「zaico」とデータ連動- 受注情報と「zaico」の在庫データが自動で連動- 受注内容に応じた在庫数をリアルタイムで確認可能- 受注に基づいて、出庫予定データを自動で作成zaico受注管理について詳しくはこちら :https://mk.zaico.co.jp/lp/order-management?source-from=prtimes251008

■「zaico受注管理」がもたらす改善効果

■「zaico受注管理」誕生の背景

- 受注情報の自動入力により、手入力の手間やミスを大幅に削減- 受注管理業務を標準化し、属人化を解消- 受注に応じた在庫数の確認や、発送現場とのやり取りを効率化

「zaico受注管理」は、お客様のご要望を直接うかがう「顧客訪問」を通じて、現場から寄せられた声をもとに誕生しました。

大量に届く紙やPDFの注文書を毎回手入力する作業は、時間と労力がかかるうえ、転記ミスのリスクや業務の属人化も招きます。また、受注情報に対して「どこに、何を発送するか」を発送現場に指示するコミュニケーションコストも高く、現場の負担となっていました。

こうした受注業務の非効率を解消するため、AI-OCRによる自動読み取り機能を備え、在庫管理システム「zaico」と連動した「zaico受注管理」サービスを開発しました。

【代表・田村よりコメント】

zaicoを使っているお客様から「紙の注文書を見ながら、注文情報を毎回手入力している」と伺ったとき、これは当社が解決すべき課題だと感じました。注文内容の自動入力と、受注に応じた在庫の確認がすぐにできることが「当たり前」になることで、現場の時間と手間を削減し、ミスも防げる。そんな仕組みを届けたかったのです。

「zaico受注管理」は、当社が目指す次世代型サプライチェーンマネジメント構想「zaicoサプライチェーンマネジメント」（ZSCM）の第一歩となる取り組みです。今後は本サービスを起点に、仕入れ・在庫・出荷など、サプライチェーン全体の効率化・最適化をさらに推進してまいります。

■利用対象プラン

「zaico受注管理」は期間限定で、zaicoをご契約中のお客様であれば、どなたでもご利用いただけます（※1）。

（※1）ご契約プランにより、利用可能な機能や利用回数が異なります。



zaicoの料金プランはこちら：https://www.zaico.co.jp/plans/(https://www.zaico.co.jp/plans/?source-from=prtimes251008)

お知らせページはこちら：https://www.zaico.co.jp/2025/10/08/release_order_management/(https://www.zaico.co.jp/2025/10/08/release_order_management/?source-from=prtimes251008)

■クラウド在庫管理システムzaicoとは

いつ、誰が、どこにいてもリアルタイムな在庫状況を確認できるクラウド型の在庫管理システム。コードスキャンやアラート機能を搭載し、欠品や過剰在庫の防止、入出庫の精度向上、棚卸の効率化などをサポートします。

製造、小売卸、医療、サービスなど幅広い業種業界で導入いただき、累計登録社数は18万社以上、継続利用率は92％を超えています（※2）。

（※2）2025年5月時点のzaico累計登録社実績より

●株式会社ZAICOについて

代表の実家が山形県で営む倉庫業の課題解決をきっかけに創業。「モノの情報を、集め、整え、提供することで、社会の効率を良くする」というビジョンを掲げ、現場のニーズに寄り添うクラウド在庫管理システムzaicoを開発・提供しています。

日本政策金融公庫などから累計6億円におよぶ資金調達を実施し、「在庫管理をする人」が必要なくなる未来を実現するために、AIやOCR技術を用いて在庫管理の省人化・自動化に取り組んでいます。

【会社概要】

設立：2016年10月18日

代表取締役：田村 壽英

事業概要：クラウド在庫管理システム「zaico」の開発および販売

URL：https://www.zaico.co.jp/

本社所在地：山形県米沢市大字花沢３３１番地