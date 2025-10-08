採用サイト「舞台に立つ。」をリニューアル～未来の仲間との出会いの懸け橋へ～

株式会社堀場製作所

株式会社堀場製作所（本社：京都市南区吉祥院宮ノ東町２、代表取締役社長 足立正之）は、この度採用サイト「舞台に立つ。」をリニューアルしました。

採用サイト「舞台に立つ。」URL：https://recruit.horiba.com/

HORIBAは「はかる」技術を活かし、「エネルギー・環境」「バイオ・ヘルスケア」「先端材料・半導体」という3つのフィールドで社会課題の解決に貢献するソリューションを提供しています。新たな採用サイトでは、こうした事業内容および製品、そして幅広い分野で活躍する人財（※１）について、より広く、深く、わかりやすく紹介するため、ビジュアル・コンテンツ両面での刷新を図りました。

本サイトが、新卒・キャリアともに多くの方々に魅力を感じていただき、HORIBAという「舞台」で飛躍する未来の仲間との出会いの懸け橋になることをめざしてまいります。

採用サイト「舞台に立つ。」トップページ

【リニューアルの背景】

HORIBAグループは、2024年2月に新たな中長期経営計画「MLMAP（※2）2028」を策定し、「エネルギー・環境」「バイオ・ヘルスケア」「先端材料・半導体」の３フィールドを軸とした事業体制へ移行するとともに、2028年に売上高4,500億円の達成をめざす目標を定めました。大きな変革と成長に取り組むHORIBAの事業内容、そしてそこで働く多様な人財がどのようなおもいで仕事に取り組み、社会に貢献しているかといったことをより具体的に伝え、学生（新卒）・社会人（キャリア）の皆様に「HORIBAで働く自分」を鮮明にイメージいただけるよう、今回の採用サイトリニューアルに至りました。

【主なリニューアルのポイント】

１．社員の「顔」が見えるキービジュアルと回遊性の高いサイト構造

トップページには幅広い分野で働く社員が登場し、「顔」が見えるキービジュアルを意識しました。また、各ページの内容に関連するリンクを効果的に配置し、スムーズな情報収集ができる構造となっています。

２．事業内容の深い理解を促進

「エネルギー・環境」「バイオ・ヘルスケア」「先端材料・半導体」の3フィールドにおける事業を、全体像・技術・サステナビリティ・製品・グローバルのアプローチで深掘りしています。また、「こんなところにHORIBA」では、あらゆる場所で社会に貢献する姿をわかりやすく紹介しています。

「こんなところにHORIBA」。各ポイントをクリックすると解説が表示されます。

３．HORIBAで働く「人」の魅力を多角的に紹介

31名の社員インタビューを掲載し、所属会社・部署・入社年次・新卒／キャリア入社など多様なバックグランドを持つ社員が、それぞれの「舞台」で活躍する姿を紹介しています。主力製品や顧客向けシステムの開発秘話を伝えるプロジェクトストーリーや、若手社員座談会などのコンテンツも充実させ、利用者が「HORIBAで働く自分」を具体的にイメージできるサイトとなっています。

左：社員インタビュー、右：若手社員座談会

※1 社員を大切な財産と考えて「人財」と表現しています。

※2 中長期経営計画を「MLMAP（Mid-Long Term Management Plan）」として推進しています。