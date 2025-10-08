コスチュームキューピー(R)︎「JAPAN -日本-（全7種）」が新登場

写真拡大 (全8枚)

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、新作コスチュームキューピー(R)︎「JAPAN -日本-（全7種）」を、2025年10月上旬より順次発売いたします。






■商品概要


コスチュームキューピー(R)︎「JAPAN -日本-」

バリエーション：全7種（豚カツ／鳥居／秋田犬／とんかつ／お相撲さん／カニ／信楽焼たぬき）


発売日：2025年10月上旬より順次 ※販売場所によって導入時期が異なります


販売場所：関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など


発売元：株式会社ヘソプロダクション


ライセンス表記：(C)️エス・アンド・エス




豚カツ（\850＋税）



鳥居（\800＋税）



秋田犬（\850＋税）



とんかつ（\850＋税）



お相撲さん（\850＋税）



カニ（\850＋税）



信楽焼たぬき（\900＋税）


※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。



■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション


本社所在地：大阪市福島区大開1-15-26


代表者：代表取締役 稲本 実


資本金：10,000,000円


事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング


URL： https://www.heso-pro.com/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》


