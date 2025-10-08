金原ひとみ・著『ミーツ・ザ・ワールド』(集英社文庫）、待望のオーディオブックが10月8日（水）に配信開始！

株式会社集英社金原ひとみ・著『ミーツ・ザ・ワールド』／集英社文庫

株式会社集英社は、『ミーツ・ザ・ワールド』（金原ひとみ・著／集英社文庫）を「音声で楽しむ読書」の手段としてオーディオブック化いたしました。10月8日（水）より、Audibleやaudiobook.jpをはじめとする各オーディオブック配信ストアにて配信いたします。

著者・金原ひとみ氏のコメント

分かり合えない者同士の悲しくも可笑しくて、切なくも愛らしい物語です。

歌舞伎町でキャバ嬢、ホスト、ゴールデン街のママに出会い、新しい世界と自分を見出す腐女子の物語を、島袋美由利さんがぴったりな声で読み上げてくれました。

【オーディオブック情報】

作品名：ミーツ・ザ・ワールド（刊行／集英社文庫）

著者：金原ひとみ

朗読：島袋美由利

再生時間：9時間9分59秒

配信開始日：2025年10月8日（水）

配信先：Audible(https://www.audible.co.jp/pd/B0FRRGXTBK?source_code=ASSGB149080119000H&share_location=pdp)、audiobook.jp(https://audiobook.jp/product/273363)、Google Play ブックス(https://play.google.com/store/audiobooks/details?id=AQAAAECq9we3vM)、Apple Books(https://www.apple.com/jp/apple-books/)

価格：各オーディオブック配信ストアに準じる

作品紹介

【「第35回柴田錬三郎賞」受賞作】

焼肉擬人化漫画をこよなく愛する腐女子の由嘉里。人生2度目の合コン帰り、酔い潰れていた夜の新宿歌舞伎町で、美しいキャバ嬢のライと出会う。「私はこの世界から消えなきゃいけない」と語るライ。彼女と一緒に暮らすことになり、由嘉里の世界の新たな扉が開く――。推しへの愛と三次元の恋。世間の常識を軽やかに飛び越え、幸せを求める気持ちが向かう先は……。死にたいキャバ嬢×推したい腐女子、金原ひとみが描く恋愛の新境地。

詳しくはこちら：https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-744730-9

【著者プロフィール】

金原ひとみ(かねはら・ひとみ)

1983年東京都生まれ。2003年『蛇にピアス』で第27回すばる文学賞を受賞。04年、同作で第130回芥川賞を受賞。ベストセラーとなり、各国で翻訳出版されている。10年『TRIP TRAP』で第27回織田作之助賞、12年『マザーズ』で第22回Bunkamuraドゥマゴ文学賞、20年『アタラクシア』で第5回渡辺淳一文学賞、21年『アンソーシャル ディスタンス』で第57回谷崎潤一郎賞、22年『ミーツ・ザ・ワールド』で第35回柴田錬三郎賞を受賞。

集英社作品のオーディオブックはこちらから検索いただけます！

ひとりでも多くの方が「本」と出合う機会を増やしたい――。そんな想いから、集英社は読書の選択肢として、紙の書籍、電子版に加え、耳で楽しめる「オーディオブック」にも力を入れています。

「集英社OTO(オト)コンテンツ」WEBサイト：https://oto.shueisha.co.jp(https://oto.shueisha.co.jp)

「集英社OTOコンテンツ」について

“KOTOBA（言葉）を紡いでOTO（音）と届ける”をコンセプトに、本を目で読むだけでなく、耳でも楽しむ読書をご提案。

よりアクセシブルなかたちで、“本との出合い”を広げるための活動に取り組んでまいります。

公式X：https://x.com/shueisha_oto

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shueisha_oto