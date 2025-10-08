【ウェビナー】10/28（火）失敗しない、生成AI企業活用の始め方～スモールスタートで効果を最大化するための戦略ガイド～

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年10月28日（火）『失敗しない、生成AI企業活用の始め方～スモールスタートで効果を最大化するための戦略ガイド～』セミナーを開催します。

申し込む :https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/generativeai-guide

日 時：2025年10月28日（火） 15：00～15：30

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

参加費：無料

定 員：50名

対 象：・生成AI導入を検討中のDX部門・IT部門の方

・生成AIを導入したいが、何から始めればいいかわからない方

・具体的な推進方法を知りたい方

＜内容＞

「生成AIを導入したいが、何から始めればいいかわからない」「高額な投資をして失敗したくない」とお悩みではないでしょうか？DXの万能薬のように思われがちな生成AIですが、成果を生み出すためにはしっかりとポイントを押さえる必要があります。

このセミナーでは、企業の生成AIを取り巻くトレンドをおさらいした上で、効果を最大化するための2つのポイントと、具体的な実践ステップについてご紹介します。

>>詳細・お申込み

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/generativeai-guide