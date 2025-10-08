「きれいにしよまいプロジェクト」参加者募集のお知らせ
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
クラブの清掃活動である「きれいにしよまいプロジェクト」の2025-26シーズン第2弾の実施が決定いたしました!
本活動には、ぜひシーホース三河のグッズを身につけてご参加ください！
会場で使えるドリンク引換券もプレゼント！
試合の前に清掃活動で、さらに居心地のいい環境をつくりましょう。
ご参加お待ちしています！
※試合観戦チケットのご用意はございません。
参加申し込み :
https://ws.formzu.net/fgen/S741924/
イベント概要
◆参画企業
メトロ電気工業株式会社
メトロ電気工業株式会社 | 加熱にさらなるイノベーションを
◆開催日時
１.2025年10月25日(土)10:00 ～
２.2025年11月9日(日)10:00～
- 雨天中止
- 中止の場合は前日18:00頃に、ご登録いただいた代表者のメールアドレスへメールにてご連絡いたします
◆集合場所
１.豊田市駅 ロータリー側：喜多町2丁目交差点付近(南西側)
２.ウィングアリーナ刈谷 場外インフォメーション
◆想定ルート
１.豊田市駅前→スカイホール豊田
約1.0km 最大30分
２.ウィングアリーナ刈谷周辺
約1.0km 最大30分
◆募集人数
30名(先着)
◆募集締め切り
１.2025年10月15日(水) 23:59まで
２.2025年10月29日(水) 23:59まで
※募集人数に達し次第終了
◆注意事項
- 更衣室の準備はございませんので各自で更衣をお願いいたします。
- 申し込み後のキャンセルはできかねます。ご予定をご確認のうえでご応募ください。
- 当日は動きやすい服装でご参加ください。またご参加される方は、特典でお渡しするオリジナル軍手を着用の上、ご参加いただきます。
- (ゴミ袋/トングなどはご用意いたします)
- 試合観戦チケットの用意はございません。
- ドリンクの引換券は当日に限り使用可能となります。(飲食店オープン～試合終了まで)
- ドリンクの引き換えは SEAHORSES BACKERS KITCHEN のみとさせていただきます。
- イベント時に撮影した写真を公式WEBページやSNS等に掲載させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- スタッフの指示に従っていただけない場合は、その場でイベント参加をお断りすることがあります。
- 雨天中止(小雨決行)
- 中止の場合、前日18:00頃に、ご登録いただいた代表者のメールアドレスへメールにてご連絡いたします。
- 中止の場合、特典のお渡しはできかねます。
- やむを得ずイベントは中止、スケジュールが変更となる場合がございます。
- 本企画について当社からの保険加入はございません。必要な方は保険のご準備をお願いいたします。
お問い合わせ先
シーホース三河株式会社
Email: info@go-seahorses.co.jp
営業時間: 9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く