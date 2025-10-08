【俳優・八木莉可子さん推薦！】森見登美彦さんのベストセラー『恋文の技術 新版』が、新たな書店拡材にて展開開始！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社より、2024年11月に刊行された森見登美彦さん『恋文の技術 新版』。

このたび、かねてより森見作品の大ファンという俳優・八木莉可子さんの推薦コメントを掲載した書店拡材の展開を開始いたします。

公式HP：https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8101503.html (https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8101503.html)

Amazonページ：https://amzn.to/4gqWFG0

俳優・八木莉可子さんからコメントが届きました！

『恋文の技術』は2009年に刊行された、人気作家・森見登美彦さんによる全編書簡体の小説。京都から能登の研究所に飛ばされた大学院生の主人公・守田が、恋文上達に向けて奮闘する様子をコミカルに描きつつも、最後はあたたかな感動が押し寄せる珠玉の物語です。漫画家の羽海野チカさん・声優の坂本真綾さんも愛読しているなど、数ある森見作品の中でもファンの多い名作として知られています。

昨年11月に、15周年を記念して、「新版あとがき」を収録し、書き下ろし短編「我が文通修行時代の思い出」掲載の小冊子（※初版限定。なくなり次第終了）が付録についた新版が刊行され、累計25万部を突破しました。

このたび、かねてより森見作品を愛読してこられたという俳優の八木莉可子さんが、本書の魅力を絶妙に掬い取ってくださった素敵なコメントを寄せてくださいました。いただいたコメントを掲載した拡材を使用した書店展開を開始いたします。

＜俳優・八木莉可子さんコメント＞

手紙だけで構成された小説！？

なのに主人公と周りの人々の様子が

手に取るように見えてきて、

終始にやにやが止まりません！笑

私は元気がなくなると、

いつもこの恋文を読みます。

この恋文は、元気が出る恋文です！！！

『恋文の技術 新版』あらすじ

京都から遠く離れた能登の実験所に飛ばされた大学院生・守田一郎。

文通修行と称して京都の仲間や家族、

家庭教師先の少年、作家の森見登美彦らに手紙を書きまくるのだが、

本当に想いを伝えたい相手には書けなくて――。

ヘタレ男子の純情が炸裂する、森見節満載の書簡体小説。

長らく愛されてきた傑作が、

「新版あとがき 読者の皆様」を加えて新版として登場！

著者プロフィール

森見登美彦（もりみ・とみひこ）

1979年、奈良県生まれ。2003年、京都大学在学中に執筆した『太陽の塔』で第15回日本ファンタジーノベル大賞を受賞し、デビュー。

07年『夜は短し歩けよ乙女』で第20回山本周五郎賞を受賞、第137回直木賞の候補となり、第4回本屋大賞2位を獲得した。

10年『ペンギン・ハイウェイ』で第31回日本ＳＦ大賞を、14年『聖なる怠け者の冒険』で第2回京都本大賞を、 17年『夜行』で第7回広島本大賞を、19年『熱帯』で第6回高校生直木賞を受賞。

他の著書に、「有頂天家族」シリーズ、『四畳半タイムマシンブルース』『シャーロック・ホームズの凱旋』など多数。

書籍情報

書名：『恋文の技術 新版』

著者：森見登美彦

定価：869円(10％税込)

