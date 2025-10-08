【ユーキャン】保育士講座がWEB限定10,000円割引！「早得！スタート応援キャンペーン」を開始！
株式会社ユーキャン
通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、2025年10月8日（水）より、WEBからの受講お申込み限定で保育士講座の受講料が10,000円割引となる「早得！スタート応援キャンペーン」を開始しました。【学費】
一括払い：［正規価格］64,000円 ⇒［キャンペーン価格］：54,000円
分割払い：［正規価格］4,980円×13回＝64,740円 ⇒［キャンペーン価格］：4,210円×13回＝54,730円
■キャンペーン期間
2025年10月8日（水）0:00～2025年10月24日（金）12:59まで
※ハガキや受講お申込み書などの郵送、またはお電話でのお申込みや、期日を過ぎてのお申込みは、正規価格での受付となります。
▼保育士講座の詳細はこちら
https://www.u-can.co.jp/nr251008e
※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
─────────────────────────
◆会社概要
会社名 株式会社ユーキャン
本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38
代表者 代表取締役社長 品川泰一
設立 1954年6月
資本金 9,000万円
事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講
・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売
Webサイト https://www.u-can.co.jp/
