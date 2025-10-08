【ユーキャン】保育士講座がWEB限定10,000円割引！「早得！スタート応援キャンペーン」を開始！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、2025年10月8日（水）より、WEBからの受講お申込み限定で保育士講座の受講料が10,000円割引となる「早得！スタート応援キャンペーン」を開始しました。



■『早得！スタート応援キャンペーン』概要

WEBからの受講お申込み限定で、保育士講座の受講料を10,000円割引いたします。





【学費】一括払い：［正規価格］64,000円 ⇒［キャンペーン価格］：54,000円分割払い：［正規価格］4,980円×13回＝64,740円 ⇒［キャンペーン価格］：4,210円×13回＝54,730円■キャンペーン期間2025年10月8日（水）0:00～2025年10月24日（金）12:59まで※ハガキや受講お申込み書などの郵送、またはお電話でのお申込みや、期日を過ぎてのお申込みは、正規価格での受付となります。▼保育士講座の詳細はこちらhttps://www.u-can.co.jp/nr251008e※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。─────────────────────────◆会社概要会社名 株式会社ユーキャン本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38代表者 代表取締役社長 品川泰一設立 1954年6月資本金 9,000万円事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売Webサイト https://www.u-can.co.jp/