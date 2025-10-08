アイデムが愛媛労働局主催の就職面接会事業を受託

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）はこの度、愛媛労働局の「年度後半における集中的な就職面接会事業」を受託しました。

株式会社アイデム

愛媛労働局では、2025年10月28日（火）・29日（水）に愛媛県内企業と高等学校・大学等卒業年次の学生及び既卒3年以内または35歳未満の求職者とのマッチングを図ることを目的に、就職面接会を実施します。アイデムは、参加企業を募ることや学生等求職者を集客するための告知活動、当日の運営まで、一貫して受託しています。

アイデムは、これまで空港や大型商業施設などの合同企業説明会、静岡労働局や東京労働局主催の就職面接会事業といった数多くの説明会や面接会を運営してまいりました。その経験を活かし、より多くの愛媛県内企業と学生等求職者のマッチングをサポートします。

＜就職面接会 開催日程＞

日時：2025年10月28日（火）10:00～12:00／14:00～16:00 計2回

2025年10月29日（水）10:00～12:00／14:00～16:00 計2回

会場：松山公共職業安定所 3階大会議室（愛媛県松山市六軒家町3-27）

＜対象者＞

高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業年次の者

既卒3年以内の者

35歳未満の者

＜参加企業数＞

各回5社ずつ、計20社

＜会場内コンテンツ＞

面接ブース、企業プレゼンテーション、ハローワーク相談コーナー

＜株式会社アイデム 会社概要＞ https://www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。