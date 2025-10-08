【横浜市】保土ケ谷区制100周年記念！地元で親しまれる飲食品を「保土ケ谷の逸品」として認定しました！

横浜市

逸品マーク

保土ケ谷区内で購入できる飲食品のなかで、特に美味しいと推薦のあったものや、保土ケ谷区ならではの特徴のあるものを「保土ケ谷の逸品」として認定しました！

認定条件

逸品商品一覧

- 区で長年愛され、親しまれているもの- 区内産の素材が使用されている- 区の特色を活かしているもの- 区の知名度・イメージアップへの貢献が期待できるもの

認定商品は全63品！認定証とのぼりが目印です！

区民まつりでの出店

認定証・のぼり

令和７年10月25日（土）に神奈川県立保土ケ谷公園で実施する「ほどがや区民まつり」で、認定商品の一部を販売します！ぜひお越しください！

＜保土ケ谷の逸品WEBサイト＞

https://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/shokai/kanrenjigyo100/hodohyaku.html

＜ほどがや区民まつりWEBサイト＞

https://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/chiiki/r7-ho-matsuri.html

【主催】保土ケ谷区制100周年事業実行委員会・保土ケ谷区役所

【問合せ先】保土ケ谷区地域振興課

TEL:045-334-6302