【横浜市】保土ケ谷区制100周年記念！地元で親しまれる飲食品を「保土ケ谷の逸品」として認定しました！
横浜市
逸品マーク
認定証・のぼり
保土ケ谷区内で購入できる飲食品のなかで、特に美味しいと推薦のあったものや、保土ケ谷区ならではの特徴のあるものを「保土ケ谷の逸品」として認定しました！
認定条件- 区で長年愛され、親しまれているもの
- 区内産の素材が使用されている
- 区の特色を活かしているもの
- 区の知名度・イメージアップへの貢献が期待できるもの
逸品商品一覧
認定商品は全63品！認定証とのぼりが目印です！
認定証・のぼり
区民まつりでの出店
令和７年10月25日（土）に神奈川県立保土ケ谷公園で実施する「ほどがや区民まつり」で、認定商品の一部を販売します！ぜひお越しください！
＜保土ケ谷の逸品WEBサイト＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/shokai/kanrenjigyo100/hodohyaku.html
＜ほどがや区民まつりWEBサイト＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/chiiki/r7-ho-matsuri.html
【主催】保土ケ谷区制100周年事業実行委員会・保土ケ谷区役所
【問合せ先】保土ケ谷区地域振興課
TEL:045-334-6302