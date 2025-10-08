横浜のインフラを広告に活用？！市内21か所の下水道施設で看板広告主を募集中！！

横浜市

現在、横浜市内21か所の下水道施設で、企業・店舗の広報活動や地域密着型事業のPRを支援するため、看板広告主を募集中です。

対象施設は、市が保有する下水道施設の中から、交通量や視認性を考慮して選定された21か所となっており、地域に根ざした情報発信の場としてご活用いただけます。

募集概要

- 募集施設：横浜市が保有する水再生センター・ポンプ場など 計21か所- 申込期間：令和７年８月29日～令和８年３月31日- 掲出期間：掲出開始希望月 ～ 令和10年３月31日

申込方法

広告代理店を通じて、申込書をメールにてご提出ください。

※申込書は施設ごとにご記入ください。複数施設への申込も可能です。

📄 詳細・申込書はこちら

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kyoso/private-fund/ad/syousai/ad-shisetsu.files/mizuokugai_R8.pdf

お問い合わせ

横浜市 下水道河川局 施設管理課

045-671-3969

公共施設を活用した新たな広告展開に、ぜひご応募ください。

地域と企業をつなぐ情報発信の場として、皆様のご活用をお待ちしております。

※本内容は、令和７年９月19日時点での情報となります。

公募状況等により、施設の申込可能枠が埋まってしまう場合がございますので、お申込みの際は上記お問い合わせ先へご連絡ください。