「近年の医療安全とAI施策の動向」と題して、厚生労働省 医政局地域医療計画課 医療安全推進・医務指導室 室長補佐 栗原 健氏によるセミナーを2025年10月31日(金)に開催！！

近年の医療安全とAI施策の動向

───────────────────────────────

[講 師]

厚生労働省 医政局地域医療計画課 医療安全推進・医務指導室

室長補佐 栗原 健 氏

[日 時]

２０２５年１０月３１日（金） 午後１時～３時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

2001年に厚生労働省に医療安全推進室が設置されて以降、個々の質を高めるとともにシステム全体を安全に設計するという観点から各種の施策を講じてきた。医療機関の医療安全については、医療法による医療安全管理体制確保の義務化や、診療報酬加算等の施策により推進してきた。さらに、国レベルで事故等の情報を収集・分析して再発防止へと繋げるシステムを整備し、多くの医療安全情報や提言が発出されている。本講演では、上述の施策の概要とともに2024年度より実施している医療安全に関する生成AI事業の概要、2025年４月に開催された第7回閣僚級世界患者安全サミットにおける医療安全とAIに関する話題等、近年の医療安全施策の動向について解説する。



１．医療安全施策の概要

２．医療事故情報収集等事業と医療事故調査制度

３．医療安全支援センター等、その他の医療安全施策

４．厚生労働省が関与する医療安全施策に係るAI事業

５．質疑応答

