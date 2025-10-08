レジャースポット化する空港を楽しむ！ 買わなきゃ損する空弁＆空港のお土産がてんこ盛りの『空弁＆空港お土産大百科』を発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、空弁と空港のお土産をめいっぱい詰め込んだ書籍『空弁＆空港お土産大百科』を2025年10月8日に発売いたしました。

■目移りするほど多彩な空弁と空港のお土産をぎゅっと詰め込む

旅といえば食事とお土産。電車の旅なら駅や百貨店でも買えますが、飛行機旅は空港での選択がすべて。だからこそ空港は、空弁や限定みやげが集まるレジャースポットとして大人気です。本書では全国の空港で味わえる名物空弁とお土産をぎっしり紹介します。

■地方色豊かな空弁＆空港ならではのお土産に、スイーツまでが大集合

本書では国内のおもな48空港の空弁とその空港ならではのお土産をご紹介します。全国の空弁と空港のお土産をぎっしり集めた書籍は、これまであまり類書が見られなかったものです。駅弁とは違った工夫が散りばめられている空弁、地域色ゆたかなお土産の数々は、眺めているだけでも遠くに行った気分になれますし、実際に空港でのお食事やお土産えらびにも大活躍です。旅の終盤に、会社の仲間に買っていくお土産えらびのカンペとしてもおすすめです。見ても楽しく、お買い物にもお役に立つ、さまざまな楽しみ方ができる一冊です。

■本書は以下のような方におすすめです- 旅好きな方- 空港で旅行に行った気分になりたい方- おうちで旅行気分を味わいたい方- いつもお土産えらびで迷ってしまう方

■紙面イメージ東京の名店もずらりとそろう東京国際空港（羽田空港）

一日いても遊びきれないと話題の新千歳空港

■本書の構成

第1章 北海道

第2章 東北

第3章 関東

第4章 中部

第5章 関西

第6章 中国・四国

第7章 九州

第8章 沖縄

■書誌情報

書名：すごい空弁＆空港お土産大百科

著者：「イカロス出版空弁研究班」編

発売日：2025年10月8日（水）

仕様：A5判／128 ページ

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1665-4

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10143774.html

