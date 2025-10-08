東京2025デフリンピック日本代表の瀧澤諒斗選手、遠山莉生選手が東京パワーテクノロジーに2026年度入社内定

東京パワーテクノロジー株式会社

エネルギー分野を中心に幅広い事業を展開する東京パワーテクノロジー株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：本橋 準、以下当社）は、「多様な価値観や経験を有する人財の活躍が、新たな価値の創出に繋がる」という考えのもと、D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）を推進しています。

この度、2025年10月1日(水)に「2026年度新卒入社内定式」を執り行い、東京2025デフリンピック 男子デフサッカー日本代表の瀧澤 諒斗選手、デフ陸上男子ハンマー投げ日本代表の遠山 莉生選手が、当社に採用内定いたしましたのでお知らせいたします。

写真左から、遠山 莉生選手、瀧澤 諒斗選手

今後も東京パワーテクノロジーは、スポーツの力・多様性の力を軸に、社員一人ひとりの可能性や挑戦を支える企業風土づくり、共生社会の実現に努めてまいります。

瀧澤諒斗選手コメント

このたび東京パワーテクノロジー株式会社に入社内定をいただき、大変光栄に思っております。社会人として新たな一歩を踏み出すと同時に、デフサッカー日本代表として挑戦を続けられる環境で働けることを心から嬉しく思います。

今年2月、右膝前十字靭帯断裂という大怪我を負いました。そこから這い上がり、悔しさをバネに限界を超える努力を積み重ねてきました。目標はただひとつ――デフリンピックで優勝すること。やれることはすべてやり尽くしました。あとは全力で戦い、勝利を掴み取るだけです。

そして今まで支えてくださった全ての方々への感謝の気持ちを忘れずに、自分の経験や挑戦が社会や多様な人々に勇気を届けるとともに、聴覚障害のある子どもたちにとって「夢を持てるロールモデル」となれるように精進して参ります。新しい仲間と共に、東京パワーテクノロジーの一員として一生懸命頑張ります。どうぞ応援よろしくお願い致します！

【PROFILE】

競技種目：サッカー

主な実績：2023年デフサッカー日本代表に最年少で選出。同年デフサッカーワールドカップ準優勝

出身地：千葉県野田市

出身校：亜細亜大学

遠山莉生選手コメント

このたび東京パワーテクノロジーで働くチャンスをいただき、とても感謝の気持ちでいっぱいです。

私は陸上競技を通じて、壁にぶつかるたびに仲間や周囲の方々に支えられてきた経験があります。これからは競技と仕事、両方の環境で多くの「学び」と「成長」の機会があると思っています。自分の強みやデフアスリートとしての経験を生かし、チームの一員として貢献できるよう努力していきたいです。また、共に働く方々・社会に多様性の大切さや諦めない気持ちを伝えていけたらと思います。これからも応援をよろしくお願いいたします。

【PROFILE】

競技種目：男子ハンマー投げ

主な実績：2024年 世界デフ陸上選手権大会 第3位／2025年 日本デフ陸上選手権大会 優勝

出身地：東京都

出身校：都立中央ろう学校―筑波大学

D＆Iに関する取り組みについて

当社は「多様な価値観や経験を有する人財の活躍が、新たな価値の創出に繋がる」との考えのもと、「女性活躍・障がい者雇用」のさらなる推進、障がい者へのスポーツ支援等を通じた共生社会の実現など、企業価値の創造を目的に、アスリート支援の施策を行っております。その一環として、当社では門脇翠・長内智・北谷宏人の3人が所属し、内定者の瀧澤諒斗、遠山莉生（2026年4月入社予定）を加えた5名のアスリートを支援しております。

所属アスリートは競技での活躍にとどまらず、社内外のイベントや情報発信を通じて、努力する姿勢や多様性を尊重する価値観を広め、障がい者スポーツへの理解促進や社内のダイバーシティ意識の向上にも貢献しています。当社は今後も、共生社会の実現に向けて取り組んでまいります。

東京パワーテクノロジーについて

会社名：東京パワーテクノロジー株式会社

代表者：代表取締役社長 本橋 準

本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目5番13号

設立日：2013年7月1日

事業内容：環境事業・火力産業プラント事業・原子力事業・土木建築事業・保険ソリューション事業等

当社URL：https://www.tokyo-pt.co.jp

当社アスリートサイトURL：https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete