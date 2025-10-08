【DXPO福岡′25】業務効率化・売上アップ・システム開発・DX推進のための展示会 本分野 九州最大級！360社*が出展！

ブティックス株式会社

＜前半2日間＞

■第3回 バックオフィスDXPO福岡’25 https://box.dxpo.jp/fukuoka/

＜後半2日間＞

■第3回 営業・マーケDXPO福岡’25 https://fox.dxpo.jp/fukuoka/sales/

■第1回 IT・情シスDXPO福岡’25 https://fox.dxpo.jp/fukuoka/system/

■第3回 店舗・EC DXPO福岡’25 https://fox.dxpo.jp/fukuoka/store/

公式ホームページはこちら ▶ https://dxpo.jp/

*前半2日間（10/28～29）＋後半2日間（10/30～31）の合計出展見込社数

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業を展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、今年10月、マリンメッセ福岡において４つの展示会を開催する。

出展社数は360社*を見込み、本分野 九州最大級の商談型展示会として盛大に開催する。

2025年10月28日(火)・29日(水) ＜前半2日間＞

※昨年10月 マリンメッセ福岡にて開催されたDXPO福岡’24の様子

■第3回 バックオフィスDXPO福岡’25

８つの専門展で構成され、管理部門の業務効率化・DX推進、AI活用を支援する注目のIT製品が一堂に出揃う。

▼来場対象者・・・ DX推進に課題を持つ経営層、経営企画、バックオフィス部門（総務・人事・労務・経理・財務・情シス等）

2025年10月30日(木)・31日(金)＜後半2日間＞

■第3回 営業・マーケDXPO福岡’25

６つの専門展で構成され、MAツール、CRM、SFAから、営業代行、コンテンツ・ノベルティ制作、生成AI導入支援まで、営業・マーケ・販促部門の売上アップ・販売促進を支援する注目のIT製品が一堂に出揃う。

▼来場対象者・・・経営層、営業、マーケティング、Web担当、集客・販促・PR担当等

■第1回 IT・情シスDXPO福岡’25 ≪初開催≫

４つの専門展で構成され、システム開発・運用・保守、セキュリティ対策、IT人材育成を支援する

注目の製品・サービスが一堂に出揃う。

▼来場対象者・・・情報システム、システム開発・運用・保守部門、経営層、経営企画、DX推進、人事・採用部門等

■第3回 店舗・EC DXPO福岡’25

２つの専門展で構成され、実店舗のDX化・集客・販促から、ECサイトの構築・運用・売上増まで、

実店舗やEC・通販で活躍する注目の製品・サービスが一堂に出揃う。

▼来場対象者・・・様々な店舗関係者、EC・通販のプロや新規参入事業者等

なお、いずれの展示会も、公式ホームページからの来場事前登録で入場料（5,000円）が無料になる。

※本展は、来場事前登録が必須です。「有人当日受付」にて来場登録された場合、入場料（5,000円）が必要です。

※商談展のため、一般ユーザー・学生・18才未満（乳幼児含む）の方のご入場は不可。

開催概要

同時開催：専門セミナー ※受講無料（事前申込制）

前半開催のバックオフィスDXPO福岡'25では、文部科学大臣表彰など数々の受賞経験を持つFbeiホールディングス(株) 武藤元美氏が登壇。後半開催の営業・マーケ／IT・情シス／店舗・EC DXPO福岡'25では、マーケティング研究者の熊本県立大学 名誉教授 丸山泰氏、ITコーディネータとして企業のDXやAI活用を支援する (株)VIVINKO井上研一氏、ドモホルンリンクルのデジタルチーム責任者を務める(株)再春館製薬所 中島公平氏が登壇。

その他にも、本分野の第一線で活躍する方々を講師にお招きし、全40セッションを開催する。あらゆる業種・企業・法人のビジネスパーソン必見のセミナープログラムだ。

業務効率化・売上アップ・システム開発・DX推進のための専門セミナー全40セッションを開催！

本展の主催者であるブティックス株式会社について

本展の主催者であるブティックス株式会社（東証グロース上場 証券コード：9272）は、展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業などで急成長している企業です。業界に特化したマッチング・プラットフォームNo.1企業を目指し、新たなサービスを次々に立ち上げています。

＜本リリース・本展に関するお問合せはこちらまで＞

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込みはこちらまで＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi