【ZEB認証取得】株式会社ジーシー「富士小山工場 第５工場」竣工

歯科医療総合メーカー、株式会社ジーシー（東京都文京区）は、創業100周年記念事業の一環として、静岡県小山町の富士小山工場敷地内に「富士小山工場 第5工場」を竣工し、10月7日(火)に竣工式を執り行いました。第5工場は外壁全面に961枚の太陽光パネルを設置し、高機能換気設備や自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯器、LED照明などの省エネ設備を導入することで、ZEB（Net Zero Energy Building）認証を取得した、環境と調和する次世代型工場です。

■環境と調和する次世代工場

1976年の設立以来、富士小山工場は地域社会と環境への配慮を重視し、環境保全活動を継続的に実施してきました。工場内の緑地面積率は約50％を誇り、約200平方メートル のビオトープには、地域によっては絶滅危惧II類(VU)や準絶滅危惧(NT)に指定されているハグロトンボやツチガエルの生息も確認され、地域の生物多様性保全に貢献しております。こうした活動が評価され、経済産業省管轄の「緑化優良工場等表彰」制度において、これまで数々の賞(※1)を受賞しています。

今回竣工した第5工場は、これまでの環境との調和を継承し、再生可能エネルギーを活用したサステナブル建築をテーマに、世界的建築家・坂 茂氏の設計により建設されました。外壁全面には景観に調和する緑色の特殊セルを用いた961枚の太陽光パネルを設置し、さらに高機能換気設備である全熱交換機や自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯器、人感センサーと組み合わせた全館LED照明などを導入することで消費電力を大幅に削減しました。これらの取り組みにより、ZEB（Net Zero Energy Building）認証を取得し、BELS評価書では再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量に対して434％相当の削減効果があるとして評価されています。

また、外観は、100周年事業を象徴するデザインとして、従来の無機質なコンクリートイメージを刷新したものとなっています。下階には製造エリアを広く確保し、上階には展望スペース(※2)を設けるという空間構成を起点に、太陽光発電の面積を最大化するとともに、富士山とのコントラストも考慮し、黄金比を取り入れたピラミッド型を導き出しました。これにより外壁の反射光を上空へ逃がすこととなり、隣接する新東名高速道路への影響を最小限に抑えています。

ジーシーでは、Vision 2031として「健康長寿社会を実現する歯科界のリーディングカンパニーとなる」を定めており、その実現に向け富士小山工場 第5工場では、地域社会と環境への配慮を兼ね備えたマザー工場として新たな価値を創出してまいります。

※１ 2008年「日本緑化センター会長賞」、2016年「関東経済産業局長賞」、2020年「経済産業大臣賞」等

※２ 本施設は製造工場のため、展望スペースは関係者のみを対象としております。

■施設概要

富士小山工場敷地内のビオトープハグロトンボ ビオトープにて撮影[表: https://prtimes.jp/data/corp/98557/table/17_1_a0bf3ba2410db7f86c7b085f0f453f86.jpg?v=202510090625 ]

■建築家 坂 茂氏 プロフィール

1957年 東京都生まれ。

クーパー・ユニオン建築学部（NY）で建築を学び、東京、パリ、ニューヨークに事務所を構える。紙管を使った建築や、木材を使った革新的な構造で知られている。代表作はポンピドゥー・センター・メス（フランス メス・2010年）、紙の大聖堂（ニュージーランド クライストチャーチ・2013年）、大分県立美術館（大分県・2014年）、ラ・セーヌ・ミュジカル（フランス パリ・2017年）、富士山世界遺産センター（静岡県・2017年）、SIMOSE（広島県・2023年）。

1995年にNGO「Voluntary Architects’ Network（VAN）」を設立し、世界各地での災害支援に数多く貢献したことから、プリツカー建築賞（2014年）、マザー・テレサ社会正義賞（2017年）、アストゥリアス皇太子賞平和部門（2022年）を受賞。現在、芝浦工業大学特別招聘教授。2025年3月より日本芸術院会員。