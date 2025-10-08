写真レタッチサービスサイト″デジタルフォトレタッチ″に「業種別レタッチ」ページを新設

株式会社フレンセル

株式会社フレンセル(https://www.frencel.co.jp/)（本社：北海道札幌市、代表取締役：菊池昭宏）は、同社が運営する写真レタッチサービスサイト"デジタルフォトレタッチ(https://www.gen-zo.com/ret/)"において、新たに「業種別レタッチ」紹介ページを公開しました。

今回の追加では、6つの業種ごとに最適化されたレタッチ事例や加工内容を確認できるようになり、よりわかりやすく具体的なご提案が可能になりました。

6つの業種に対応した事例を公開

新設した「業種別レタッチ」では、以下の6業種向けに専用ページを用意しました。

- ブライダル、タレント、スポーツ などの人物レタッチ- 不動産、建設、インテリア などの建築レタッチ- 化粧品、美容 などのコスメレタッチ- 衣類、ジュエリー などのアパレルレタッチ- 玩具、雑貨 などのホビー・雑貨レタッチ- 食品、流通 などの食品レタッチ

各ページでは、用途に合わせた加工内容の例や、Before/Afterサンプルを掲載し、仕上がりイメージを具体的にご確認いただけます。

例えば「人物写真向けレタッチ」の場合

コスメ写真のBefore/After比較例、細部の丁寧な加工で違和感なく印象を変化させます

コスメのページでは、商品の質感や色味を忠実に表現するための色補正、反射や影の調整、テクスチャの強調などの加工事例を紹介しています。リップやファンデーション、スキンケア製品など、質感の差がブランドイメージに直結するアイテムを、より魅力的に見せるためのレタッチを行っています。

広告ビジュアルやECサイトの商品ページ、カタログ撮影後の仕上げなど、販促用途に応じた最適な仕上がりをご提案します。

業界を超えて幅広く対応

今回ご紹介した6業種以外にも、さまざまな分野の写真加工を対応しています。ビジネスの特性に合わせた柔軟なご提案が可能ですので、お気軽にご相談ください。

さまざまな業種向けに活用できる加工例を豊富にご紹介しています

生成AIを活用した新たなビジュアル制作

当社では従来のレタッチに加え、生成AIを活用したビジュアル制作や商品イメージ生成にも取り組んでいます。撮影が難しいシーンや、商品利用イメージの拡張などにも対応し、クリエイティブの幅をさらに広げることが可能です。

今後も株式会社フレンセルは、写真加工とAI技術を組み合わせた新しいサービスの開発を進め、企業やクリエイターの皆様にとって“伝わるビジュアル”を提供してまいります。

公開した事例の詳細やサービス内容については、下記リンクよりご覧いただけます。

URL： https://www.gen-zo.com/ret/

ご興味のある企業様は、この機会にぜひお問い合わせください。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社フレンセル

担当：木村

TEL：011-232-0127

MAIL：retouch@frencel.co.jp