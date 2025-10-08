FREAKMOUNT GLOVES ネオジム磁石搭載の国産レザーグローブ登場！
オールシーズン対応のSTANDARDと防寒性を高めた冬用GAUNTLETの２型。いずれも手首へのネオジム磁石およびタッチスクリーン対応導電レザーを搭載し、国産牛革を日本国内で縫製したオリジナルモデル。
バイク用超強力マグネット式スマホホルダーで日本のバイクシーンに革命を起こした『FREAKMOUNT』（フリークマウント）の日本総代理店であるFourteen Trading Co.（本社：神奈川県横浜市）は、FREAKMOUNTブランド初のバイク用グローブ『FREAKMOUNT GLOVES』2型『STANDARD』および『GAUNTLET』を2025年11月より順次発売いたします。
公式サイト：https://www.freakmountjapan.com/
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=5dwlDhC2j7Y ]
STANDARDはシボ感のある肉厚の1枚革仕立てのシンプルなデザイン。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xrExsg_Mlso ]
GAUNTLETはスムースレザーの内部に防風・防水フィルムとボアを搭載した３層構造。手首まで覆うガントレットデザインで風の侵入を防ぎ、冬季のライディングに最適。
FREAKMOUNTについて
FREAKMOUNTはハーレーダビッドソン等の振動が大きく、また高速で走行するバイクに、外観を損なわずにスマートフォンを取り付けるソリューションを提供する為2019年にアメリカで設立されたブランドです。日本国内ではFourteen Trading Co.が日本総代理店を務めております。
日本国内では2023年1月にクラウドファンディングサイトMakuakeで販売開始。(https://www.makuake.com/project/freakmount/)
クラファン期間終了を待たずに1500個がSOLD OUTとなり、Makuakeのバイク用品史上最もサポーターを集めたプロジェクトとなりました。
2024年11月に2世代目となるFREAKMOUNT2.0にモデルチェンジ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000112170.html)し、
日本では感度の高いバイク系セレクトショップやカスタムショップ等を中心に取り扱いを広げバイクのジャンルを問わず人気を博しております。
今回、FREAKMOUNTブランドを冠した本格バイク用グローブ『FREAKMOUNT GLOVES』が世界に先駆け初登場いたします！
FREAKMOUNT GLOVES の特徴（１）手首へのネオジム磁石搭載
『FM』ロゴの内側にネオジム磁石を搭載
手首内側に搭載された強力なネオジム磁石により、バイクタンク等の鉄製素材に吸着。
バイク降車時に車体に固定する事が可能で、もう降車時のグローブの置き場に困りません。
また、右手側と左手側が磁石でくっ付く為、バイクに固定しない時でもスマートに持ち運びが可能です。
（２）タッチスクリーン対応の導電レザー搭載
親指・人差し指・中指にタッチスクリーンに対応した導電レザーを搭載。
グローブを装着したままでスマートフォン等の操作が可能です。
付け心地と操作性に配慮した導電レザーの配置パターン
（３）日本製の高品質
熟練の職人がそれぞれの工程で完全に手作りで生産。
国内有数の手袋産地である香川県の工場で１双ずつ手作りで生産されております。
国産ならではの丁寧な縫製によるフィット感・高級感を感じて頂けます。
（４）高品質な国産牛革を使用
FREAKMOUNT GLOVESは国産牛の原皮を日本国内のタンナーが鞣した高品質牛革を使用。
牛革ならではの堅牢さ・耐久性と、装着した時のしなやかさを高次元で両立した高品質グローブです。
STANDARDはシボ感のある肉厚レザー、
GAUNTLETは内装の厚みを考慮した薄めのスムースレザーで、モデル毎の表情の違いも楽しめます。
写真は数ヶ月の着用を経たSTANDARD（サンプル品）。使えば使うほど味の出る高品質レザー。
（５）USデザインのヘッダーパッケージ
ヘッダー右下の穴から磁石で左右のグローブを固定。
FREAKMOUNTスマートフォンホルダーで好評の
オリジナルパッケージデザインをベースに、
USデザイナーが本グローブの為に新たにデザインしたヘッダーデザインを採用しております。
FREAKMOUNT GLOVES STANDARD
手首に搭載されたネオジム磁石でバッテリーケースやオイルタンクへの装着も可能
・手の甲に『FREAKMOUNT』の刻印。
・手首にはゴムを搭載しフィット感を向上。
・スタンダードかつシンプルなデザイン。
・手首の『FM』ロゴ刻印の下にネオジム磁石を搭載。
・親指・人差し指・中指の指先に導電レザーを搭載しスマホ等のタッチスクリーンに対応。
FREAKMOUNT GLOVES STANDARDは、1枚革仕立てでクセの無いシンプルなデザイン。季節を問わず使える汎用性の高さから、バイク乗車以外のシーンでも活躍します。
ガンカットと呼ばれる指内側の縫製ラインを最小限にして甲側と掌側の生地を縫い合わせる手法により、装着時の内部のゴロゴロ感を排除し、優れたフィット感を生み出しています。
・サイズ展開：M/L/XLの３サイズ
・カラー展開：BLACKのみ
・価格 ：\12,100（税込）
・発売日 ：2025年11月1日(土)
FREAKMOUNT GLOVES GAUNTLET
シンプルかつクラシックなデザインで旧車にも似合う
・手の甲に『FREAKMOUNT』の刻印。
・手首まで覆うガントレットデザイン。
・手首の『FM』ロゴ刻印の下にネオジム磁石を搭載。
・親指・人差し指・中指の指先に導電レザーを搭載しスマホ等のタッチスクリーンに対応。
FREAKMOUNT GLOVES GAUNTLETはレザーの内側に防風・防水フィルムと保温性の高いボアを搭載した３層構造により防寒性に特化したモデルです。更に手首を覆うガントレットデザインによりジャケット等の袖口を覆い、風の侵入を防ぎます。
・サイズ展開：M/L/XLの３サイズ
・カラー展開：BLACKのみ
・価格 ：\19,800（税込）
・発売日 ：2025年11月15日(土)
販売方法について
FREAKMOUNT GLOVESはそれぞれFreakMount Japan公式サイトおよび正規取扱店にて発売されます。
STANDARD発売日：2025年11月1日(土)
GAUNTLET発売日：2025年11月15日(土)
・FreakMount Japan公式サイト：https://www.freakmountjapan.com/
・FREAKMOUNT正規取扱店一覧：https://www.freakmountjapan.com/index.php/dealers/