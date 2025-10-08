電通デジタル、Google CloudとSalesforceを活用した統合支援を行う専門チームを新設

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、Google CloudとSalesforceのソリューションを組み合わせ、企業のマーケティング課題に対してデータの統合活用や業務効率化に向けた一気通貫による支援を開始します。これに合わせて、両ソリューションの専門知識と実績を持つ当社プロフェッショナルによる専門チームを社内に新設しました。

企業のマーケティング活動において、各ソリューションに顧客や購買などのさまざまなデータが点在しデータのサイロ化が進むことにより、適切な施策を迅速に実行できないなどの課題が生じています。

このたび、Google Cloudの高いスケーラビリティにより実現するデータ分析と、Salesforceの高度なパーソナライズ化が可能なMA（マーケティングオートメーション）ソリューションを企業の課題に応じて組み合わせることで、データの統合とデータドリブンなペルソナ策定や顧客の属性に応じたリアルタイムなコミュニケーションを実現し、企業のビジネス推進を支援します。

また、GoogleのGeminiやGoogle CloudのGoogle Agentspaceおよび Vertex AI、SalesforceのAgentforceなどの生成AI、AIエージェントを活用することで、業務効率の高度化とアウトプットの迅速化を図り、マーケティング活動のスピードと質を高めます。

電通デジタルには、Google CloudおよびSalesforceの両分野に精通したスペシャリストが多数在籍しています。Google Cloudにおいては、Google Cloud Partner Advantage プログラムで、データ分析のスペシャライゼーションに認定されており、Salesforceにおいては、国内100社以上のクライアント支援の実績を持っています※1。また、AI事業においても、AI活用によるマーケティングソリューションブランド「∞AI(R)（ムゲンエーアイ）」※2をはじめとしたサービスを軸に、さまざまな企業のデジタルマーケティング活動を支援しており、これらの知見や実績を基盤に両社のソリューションを最適に組み合わせることで、クライアントの課題に対応した支援を推進することが可能です。

専門チームを新設することでクラウドインフラ、AI、データ分析、コミュニケーションにまたがったデジタルマーケティングの領域全般の包括的な支援が可能となり、データとAIを前提とした企業の顧客接点の変革をより強力に推進します。

今後も、本チームによる独自ソリューションの開発も見据え、データドリブンなマーケティング戦略の立案や施策の実行が可能な環境づくりを目指すことで、クライアントの持続的な事業成長に貢献してまいります。

※1：当社調べ実績に基づく

※2：∞AI(R)について https://www.dentsudigital.co.jp/services/data-ai/AI/mugen-ai

※：Google Cloud、Google Agentspace、Gemini および Vertex AI は Google LLC の商標です。

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。