終演直後にリピーター続出！ACTMENT PARKのミュージカル『あの鐘の音と共に』が異例の大反響！

■ "怒涛の伏線回収"と感動のラストで観客が涙

株式会社ACTMENT PARKが手がけるオリジナルミュージカル『あの鐘の音と共に-THE BELL 2025-』が、10月4日（土）より東京・東池袋の「あうるすぽっと」で絶賛上演中です。本作はACTMENT PARKの「最高傑作」と呼ばれ、約3年ぶりの再演。10月8日(水)の公演より折り返しを迎える今作の上演後には、早くもリピーターチケットの購入者が続出中。

「一幕ラストの終わり方が、もう、とにかく震える」

「伏線の回収に鳥肌。思わずリピーターチケットを購入しました」

観客からはこうした絶賛の声が相次ぎ、SNSでも感想が拡散。

終演直後にリピートする観客の姿が連日見られるという、異例の盛り上がりを見せています。

■ 約7年ぶりの主演・青野紗穂が魅せるエレノア役

主演を務めるのは、2012年、14歳でN.Y.アポロシアターのボーカルコンテストに出場し、優勝した経験を持つ青野紗穂。ソウルフルな歌声と真っ直ぐな表現で、エレノア役に新たな命を吹き込んでいます。ミュージカルでの主演は2018年『BKLYN-ブルックリン-』以来、約7年ぶりとなる今回の挑戦に、観客からは「青野さん演じるエレノアの目と歌に心を掴まれた」という声が多数寄せられています。

■ 観客の心を掴む「サントクレア」の世界

「信じる人たちだけが見ることのできる世界がある」をテーマに、架空の街"サントクレア"を舞台とした本作。貧しい家庭で育った少女エレノアが、大切な場所を守ろうと奔走する中で巻き起こる、愛と奇跡の物語です。

観客からの熱烈な反響

- 「冬に見るべき作品。感情よりも先に涙が出ていました。」- 「伏線の回収に鳥肌。もう１回最初から見たいと思い、思わずリピーターチケットを購入しました。」- 「二幕の伏線回収がすごすぎた。ラストで全てつながった瞬間が気持ち良すぎた。」- 「ミュージカル初心者でも楽しめる構成に脱帽しました。」- 「一幕ラストの終わり方が、もう、とにかく震える。」

再演版では、演出・音楽・振付・美術・照明を再構築し、劇場全体を包み込む没入感の高い体験を実現。「自分もサントクレアに行ってみたい！」と思わせる世界観で、観客を魅了し続けています。

残り公演でのチケット入手はお早めに

現在10月12日（日）まで全12公演で上演中の本作。リピーターチケットの売れ行きも好調で、「もう一度あの感動を味わいたい」というファンの声に応えています。

ACTMENT PARKオリジナルミュージカル『あの鐘の音と共に-THE BELL 2025-』

脚本・演出・作詞：岡本一馬

作曲・音楽監督：津村友華

振付：ユキジ

■日程■

2025年10月4日(土)～12日(日)（全12公演）

10月4日(土) 13:00／18:00

10月5日(日) 13:00／18:00

10月6日(月) 18:00

10月7日(火) 18:00

10月8日(水) 18:00

10月9日(木) 18:00

10月10日(金) 13:00

10月11日(土) 13:00／18:00

10月12日(日) 13:00

■場所■

あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター）

■チケット■

S席：12,000円／A席：8,500円／B席：6,800円／U18：5,000円 ※全席指定席

チケット購入：https://act-pit.com/events/view/?eid=2KXsQfdB

※当日券は、開演1時間前より、劇場受付にて販売

■豪華キャスト陣■

エレノア：青野紗穂

グレース：室井花枝／城夢叶

ジェームズ：萬谷法英

ベラ：宮下舞花

クロエ：花房里枝／辻美優

ウーラ：武田智加／宮崎想乃

レナク：小原小次郎

サラ：本木麻由花／鳥羽瀬璃音花

リア：心愛らら／夏葉ことり

マリア：松井優花／川村咲季

メリッサ：松浦歩香／岩田レイ／灰崎琳子

エレノア(幼)：齋藤柚奈／岩田恵茉

ゴードン：山上晃二／田川颯眞

ほか、総勢46名のキャスト

■上演時間■

約2時間30分 予定 (途中休憩15分)

■公演サイト■

https://actmentpark.com/thebell2025

プロデューサー・岡本一馬からのメッセージ

「"ACTMENT PARKの最高傑作"と胸を張って皆様にお勧めできる、最高のミュージカルに仕上がったと自負しています。初演では多くのお客様から"この作品に出会えて良かった"というお声をいただき、今回の再演でも、既にリピーターの方々が続出していることを、心から嬉しく思います。主演に青野紗穂さんを迎えた今回の上演は、新曲も携え、ストーリーや演出も一部変更を行い、初演を超える熱量とスケールでお届けしています。観てくださった方が『自分もサントクレアで生きてみたい！』と思っていただけるような景色を、残りの公演でも全力でお届けします。そして、明日に向かって一歩を踏みだす、ほんの少しの勇気を与えられるように。また、皆様のこれからの人生にそっと寄り添っていけるような作品を目指して。自分を愛し、そして、大切な人を愛したくなるような、そんな心温まる作品です。ぜひ、ご覧くださいませ。」

会社概要

会社名：株式会社ACTMENT PARK

事業内容：舞台制作・イベント企画運営・エンターテインメント事業

公式サイト：https://actmentpark.com(https://actmentpark.com)

公演サイト：https://actmentpark.com/thebell2025(https://actmentpark.com/thebell2025)

